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Horko má vliv i na psychiku. Nespíme, jsme nevrlí a nechce se nám pracovat

Petra Hátlová
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horko stres smutek žena
Autor: Shutterstock
Únava, nervozita, špatná výkonnost a problémy se soustředit. To jsou potíže, které mnoho z nás v dnešních dnech zažívá na vlastní kůži. Na vině jsou vysoké teploty. Ač si to neuvědomujeme, všudypřítomné horko významně ovlivňuje naši psychiku, kvalitu spánku a celkovou duševní pohodu.
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Lidský organismus si musí i v horku udržovat stálou tělesnou teplotu. Jinak mu hrozí přehřátí a komplikace s ním spojené. To vyžaduje značné množství energie. Dochází k rozšíření cév, ke zvýšenému pocení a ke změnám v hospodaření s tekutinami a minerály. Organismus je pod větší fyzickou zátěží, což se následně projevuje poklesem výkonnosti, únavou a psychickou nepohodou. To všechno se odráží na naší náladě a sklonu ke stresovým reakcím.

Co se dozvíte v článku
  1. Vyhněte se stresu a konfliktům
  2. Co se v horku děje s naším tělem
  3. Pět tipů, jak si ve vedrech zpříjemnit spánek

„Se vzrůstajícími teplotami mnoho lidí pociťuje zvýšenou únavu, nervozitu, podrážděnost a stres. U citlivějších jedinců se mohou zhoršit projevy úzkosti nebo depresivních stavů. Horko je totiž pro tělo stresor a omezuje přirozenou regeneraci organismu. Někteří lidé popisují pocit psychického vyčerpání, ztrátu motivace i problém s koncentrací,“ popisuje docentka Laura Janáčková, psycholožka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Dalším problémem, který přinášejí teplé dny, je zhoršený spánek. Teplé noci, které nám nedovolí usnout, jsou navyšujícím faktorem, který se negativně propisuje do naší psychiky.

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„Před usnutím naše tělo potřebuje mírně snížit svou teplotu. Pokud je v ložnici příliš teplo, usínání se protahuje, spánek bývá mělčí a častěji se budíme. Někteří lidé popisují v průběhu tropických nocí téměř neschopnost plnohodnotně usnout. Nedostatek kvalitního spánku se následně promítá do běžného denního fungování, pokud nespavost zasáhne více nocí za sebou, je situace o to náročnější. Organismus nestačí regenerovat a relaxovat a místo odpočinku přichází ospalost, snížení výkonnosti a také emoční zranitelnost, či sklony k hádavosti a výbuchům vzteku. I drobné problémy lidé vnímají intenzivněji a mnohdy je v jejich reakcích vidět i agresivita,“ popisuje psycholožka.

Vyhněte se stresu a konfliktům

Zvýšenou pozornost by v horkých dnech svému zdraví, i psychickému, měli věnovat zejména senioři, malé děti, těhotné ženy a lidé s chronickými onemocněními. Citlivější bývají také osoby trpící psychickými obtížemi. Navíc některá léčiva mohou ovlivňovat pocení, regulaci tělesné teploty nebo vnímání žízně, a zvyšovat tak riziko přehřátí. I to stav zhoršuje.

Signály, které by měly varovat a upozornit na to, že nejsme v optimální pohodě, jsou výrazná slabost, bolest hlavy, závratě, zmatenost, nevolnost nebo bušení srdce. V takové situaci je nutné se přesunout do chladnějšího prostředí, doplnit tekutiny a ubrat na aktivitě.

Co se v horku děje s naším tělem

Tělo se intenzivně ochlazuje

Organismus aktivuje mechanismy, které pomáhají odvádět přebytečné teplo – především pocení a rozšiřování cév v kůži.

Ztrácíme více tekutin a minerálů

Spolu s potem odchází z těla voda, sodík, draslík a další elektrolyty. Pokud je nedoplňujeme, zvyšuje se riziko dehydratace.

Srdce pracuje pod větší zátěží

K udržení optimální tělesné teploty srdce pracuje intenzivněji, což zvyšuje nároky na oběhový systém.

Klesá výkonnost organismu

Více energie je spotřebováno na termoregulaci, proto se rychleji dostavuje únava, slabost a horší schopnost soustředění.

Zvyšuje se riziko přehřátí

Pokud tělo nestačí teplo odvádět, může dojít k přehřátí organismu, které se projevuje bolestí hlavy, závratěmi, nevolností, zmateností a v závažných případech i úpalem.

S nastupujícími potížemi vyvstává i otázka, jak horkům čelit. Základem je pravidelný pitný režim, lehká strava a pobyt ve stínu nebo klimatizovaných prostorách. Prostory, včetně ložnice, je vhodné větrat v noci a nad ránem a během dne je na místě mít zatažené závěsy či rolety.  

„V rámci psychické pohody je vhodné si dopřát více odpočinku, respektovat signály organismu a nepodceňovat kvalitní spánek. Vhodné je se vyhýbat stresovým a konfliktním situacím. Dobře nám udělá i pravidelná relaxace,“ doplňuje psycholožka Laura Janáčková.

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Pět tipů, jak si ve vedrech zpříjemnit spánek

  • Větrejte večer a v noci

Ložnici intenzivně větrejte pozdě večer, v noci a brzy ráno. Přes den okna zavřete a zastiňte, aby se místnost zbytečně nepřehřívala.

  • Dejte tělu šanci se ochladit

Vyhýbejte se horké večerní koupeli, naopak si před spaním dopřejte vlažnou sprchu. Ale pozor, ledová voda také není ideální, protože může vyvolat reakci organismu vedoucí k opětovnému zahřívání.

  • Zvolte lehké lůžkoviny

Používejte lehké bavlněné nebo saténové povlečení a spěte v prodyšném oblečení, případně jen pod tenkým prostěradlem.

  • Před spaním se vyhněte pití teplých nápojů a alkoholu

Obojí zvyšuje teplotu a tím zhoršuje usínání, navíc alkohol sám o sobě zhoršuje kvalitu spánku, podporuje dehydrataci a často nutí k nočnímu vstávání za účelem návštěvy toalety.

  • Večer se vyhněte fyzickým aktivitám

Fyzická aktivita zvyšuje tělesnou teplotu, pokud ji provozujeme večer, aktivuje organismus v době, kdy by se měl připravovat na spánek.

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Autor článku

Petra Hátlová

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