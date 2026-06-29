Elektronické žádanky budou povinné od ledna 2028. U lékařů se rozšíří příští rok

Ministerstvo zdravotnictví představilo aktualizovaný
jízdní řád zavádění eŽádanek, tedy dokladů, které vystavují lékaři, třeba praktici nebo specialisté, když pacient potřebuje další vyšetření.
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Od 1. 7. 2027 bude eŽádanka povinná pro konziliární vyšetření, zobrazovací metody a rehabilitační poukazy. Platí to také pro žádanky na lázně. Od 1. 1. 2028 k nim přibudou žádanky na laboratorní vyšetření, takže už nebude technicky možné vystavit žádanku, která by se nepropsala elektronicky, říká Petr Foltýn, ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví ministerstva zdravotnictví.
Pak už pojedeme bez debat. Když lékař žádanku vystaví jinak, neobjeví se v EZKartě nebo ji odmítne pacientovi vypsat, vystavuje se riziku sankce, dodává s tím, že pacienti budou mít možnost si stěžovat a vystavení eŽádanky bude vymahatelné. Pokuty budou v řádu tisíců až desetitisíců korun.
Papír zcela nezmizí
Letos v lednu systém eŽádanek naběhl pozvolna do pilotního testování. Petr Foltýn uvádí, že dosud jich bylo zkušebně vystaveno dva tisíce. A za nejdůležitější v této fázi považuje to, aby se do systému zapojili výrobci počítačových programů pro ordinace. Odhady hovoří, že letos si eŽádanku do softwarů implementuje zhruba 70 procent těchto poskytovatelů zdravotní péče.
Zástupce ministerstva slibuje, že pro lékaře bude vyplňování snadné a intuitivní.
Lékař bude psát žádanku v počítači jako dosud, ona se pak automaticky, aniž by to zaznamenal, stane centrální, vysvětluje Petr Foltýn, který chce takový systém, který pro lékaře, ani pacienta nebude znamenat práci či povinnosti navíc.
Nyní dostanou pacienti žádanku v papírové podobě, a takto ji také musí předložit na pracovišti, které si vyberou pro vyšetření. V budoucnu poběží mezi lékaři elektronicky, papír, až na výjimky, zmizí. Pro pacienty to bude jednodušší, protože se jim už nestane, že žádanku zapomenou doma a kvůli tomu jim odmítnou vzít krev, vyšetřit je, zrentgenovat nebo poskytnout rehabilitační péči.
Svoji lékařem vypsanou eŽádanku si budou moci pacienti prohlédnout v bezplatné státní aplikaci EZKarta (bývalá čTečka), která běží už dva roky. Aplikace by v budoucnu mohla také notifikací připomínat blížící se konec platnosti dokumentu. Kdo EZKartu mít nebude (její instalace není a nebude povinná), může si od lékaře vyžádat tzv. průvodku k žádance, což je tištěný dokument s QR kódem nebo stručnou informací, k čemu je žádanka určená.
Možnost volby lékaře či pracoviště, kam pacient na další vyšetření zajde, zůstává zachovaná. I s eŽádankou tedy bude možné objednat se tam, kam chce pacient, pokud budou mít volnou kapacitu.
Povinnost se odkládá
Systém vznikal už za předchozího ministra Vlastimila Válka. Ten loni v srpnu uvedl, že eŽádanky budou povinné od července 2026. To se nestalo. Přitom pokud by elektronizace skutečně začala letos povinně fungovat, předešlo by to například nejasnostem kolem změn v žádankách na screening rakoviny prsu (rozpory jsme popsali zde).
Podle Petra Foltýna to ale s ohledem na postupné vstupování výrobců softwarů, které se mezi poskytovateli liší, jednotlivé zavádění nemocnic a ordinací do systému a množství opravovaných chyb nebude dříve možné.
Pracujeme s citlivými daty, nesmíme udělat žádný přešlap. Není možné, aby se vám třeba v EZKartě objevila hodnota LDL cholesterolu taková, že jste v pořádku, a zároveň tomu tak reálně nebylo, dodává ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví.
Na eŽádanku čekají kromě lékařů a pacientů také zdravotní pojišťovny. Ty si od ní slibují sledování čekacích lhůt (od vystavení eŽádanky po vyšetření) i omezení duplicitních vyšetření. Navíc eŽádanka umožní adresné zvaní na screeningy notifikacemi s možností okamžitého online objednání na pojištěncem vybrané pracoviště.