Lékaři zdarma vyšetří znaménka, cukr i funkci plic. Bez objednání i bez žádanky

Akci Den zdraví na Karláku organizují lékaři Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a ministerstvo zdravotnictví. Konat se bude v úterý 9. června od 13 do 16:30 hodin na Karlově náměstí v Praze 2.
V parku směrem k Faustovu domu vyroste městečko mobilních ordinací, kde budou lékaři a další zdravotníci VFN nabízet preventivní vyšetření zaměřená na nejčastější civilizační onemocnění. Návštěvníci si budou moci nechat vyšetřit mateřská znaménka v rámci prevence melanomu, zkontrolovat funkci plic, krevní tlak, hladinu cukru v krvi nebo množství tuku v játrech.
Připraveno bude také poradenství v oblasti zdravého životního stylu a odvykání kouření, ukázky první pomoci či konzultace s fyzioterapeuty zaměřené na zdravá záda. Pomocí speciálních brýlí si každý bude moci vyzkoušet, jak se cítíme a co vidíme v opilosti.
Akce se koná už počtvrté, loni mobilní ordinace navštívily stovky lidí. Zdravotníci u nich zachytili řadu případů skrytých civilizačních onemocnění, o kterých pacienti vůbec netušili a které bylo nutné okamžitě začít dál sledovat a léčit. Právě včasný záchyt je přitom pro úspěšnou léčbu klíčový.
Kromě bezplatné zdravotní prevence čeká návštěvníky doprovodný program na pódiu. Vedle moderátorky Adély Gondíkové se o hudební kulisu postará DJ Jan Císař. Na pódiu se v průběhu odpoledne vystřídají přední lékařští experti z VFN, kteří představí zajímavosti a novinky ze světa moderní medicíny.