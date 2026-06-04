Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy

Lékaři zdarma vyšetří znaménka, cukr i funkci plic. Bez objednání i bez žádanky

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Lékaři pražské Všeobecné fakultní nemocnice zvou na Den zdraví na Karláku. V úterý 9. června si každý zájemce bude moci nechat zkontrolovat mateřská znaménka, krevní tlak, hladinu cukru v krvi nebo funkci plic.

Akci Den zdraví na Karláku organizují lékaři Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a ministerstvo zdravotnictví. Konat se bude v úterý 9. června od 13 do 16:30 hodin na Karlově náměstí v Praze 2.

V parku směrem k Faustovu domu vyroste městečko mobilních ordinací, kde budou lékaři a další zdravotníci VFN nabízet preventivní vyšetření zaměřená na nejčastější civilizační onemocnění. Návštěvníci si budou moci nechat vyšetřit mateřská znaménka v rámci prevence melanomu, zkontrolovat funkci plic, krevní tlak, hladinu cukru v krvi nebo množství tuku v játrech

Připraveno bude také poradenství v oblasti zdravého životního stylu a odvykání kouření, ukázky první pomoci či konzultace s fyzioterapeuty zaměřené na zdravá záda. Pomocí speciálních brýlí si každý bude moci vyzkoušet, jak se cítíme a co vidíme v opilosti.

Den zdraví na Karláku

Loni zdravotníci odhalili řadu případů skrytých civilizačních nemocí. 

Autor: VFN

Akce se koná už počtvrté, loni mobilní ordinace navštívily stovky lidí. Zdravotníci u nich zachytili řadu případů skrytých civilizačních onemocnění, o kterých pacienti vůbec netušili a které bylo nutné okamžitě začít dál sledovat a léčit. Právě včasný záchyt je přitom pro úspěšnou léčbu klíčový.

Kromě bezplatné zdravotní prevence čeká návštěvníky doprovodný program na pódiu. Vedle moderátorky Adély Gondíkové se o hudební kulisu postará DJ Jan Císař. Na pódiu se v průběhu odpoledne vystřídají přední lékařští experti z VFN, kteří představí zajímavosti a novinky ze světa moderní medicíny.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz

Související články



Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).