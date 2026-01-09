Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy, říká diabetolog

Pokud měli cukrovku vaši rodiče, téměř jistě ji budete mít i vy, říká diabetolog

Anna Dvořáková
9. 1. 2026
Předseda České diabetologické společnosti, profesor Martin Prázný
Autor: Jan Vaca
Dřív se tomu říkalo stařecká cukrovka, dnes se s diabetem 2. typu potýkají i děti. Pacienti mají mnohé společné: obezitu, málo pohybu a také cukrovku v genech. Změnou životního stylu je možné rozvoji nemoci zabránit, vysvětluje v podcastu 120 na 80 profesor Martin Prázný, předseda České diabetologické společnosti.

Mezi rizikové faktory cukrovky patří podle předsedy České diabetologické společnosti, profesora Martina Prázného věk, genetika a nezdravý životní styl, ke kterému se pojí například kila navíc, nedostatek pohybu a špatný jídelníček. Nejde přitom o to, jestli jíme nebo nejíme cukr. I když název cukrovka implikuje, že jde hlavně o něj.

„Mnohem víc bych se podíval na to, jak se člověk stravuje celkově a kolik má pohybu. Život strávený v cukrárně vás nejspíš dovede, pokud nejste špičkový sportovec, k nějakému problému. Pokud budete mít dobrou genetiku, super. Pak se ani tohle nemusí projevit. Ale zároveň platí, že když celý život strávíte naproti v masně, tak cukrovku dostanete taky,“ uvedl diabetolog v podcastu.

A jak se cukrovce vyhnout? Geny nezměníme, ale můžeme se snažit jejich zátěž zmírnit. Kromě zdravějšího jídelníčku, kdy jde hlavně o množství přijatých kalorií než o zakazování některých druhů potravin, to chce například přidat pohyb. Kolik by ho mělo být, se tak jednoduše říct nedá. Ani třeba doporučovaných deset tisíc kroků denně nelze vzít jako univerzální doporučení.

„Když někdo zvládne deset tisíc kroků denně, tak proč ne? Někdo zvládne i dvanáct tisíc, pro někoho je problém pět tisíc. Doporučuje se i posilování ve fitku jako doplněk k vytrvalostnímu tréninku,“ přiblížil Prázný.

A další důležitý aspekt zdravého životního stylu? Co nejméně stresu a nezapomínat na spánek. „Říká se, že kdo spí, tak nejí. A je pravda, že když jdete brzy spát nedostanete v jednu hlad, nemusíte vyluxovat lednici a dát si další porci jídla. Tělo se probudí v opačné situaci, než když se v tu jednu hodinu najíte. To jste ráno vlastně ještě před snídaní, ale už jste po jídle,“ řekl profesor.

Léky na obezitu jsou skoro zázračné, ale pořád nejde o hubnutí bez práce, říká lékař z IKEMu

Co přesně lékaři poznají z krve, jak se cukrovka léčí a jak by měl vypadat diabetikův jídelníček? I o tom v podcastu 120 na 80 hovořil předseda České diabetologické společnosti, profesor Martin Prázný.

