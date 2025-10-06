Vitalia.cz  »  Rodina  »  Čekáme dítě  »  Lékaři se rozhodli, že rodiče naučí, jak správně poutat dítě v sedačce

Lékaři se rozhodli, že rodiče naučí, jak správně poutat dítě v sedačce

Hana Válková
Dnes
Nevhodně připoutané dítě v autosedačce
Autor: Shutterstock
Usadit dítě v autosedačce a připoutat je bezpečnostními pásy. Pro některé rodiny každodenní rutina, které nevěnují větší pozornost. Možná by ale měly, protože volnější pás nebo třeba silná bunda mohou mít při nehodě fatální následky.

Špatná instalace autosedačky, volné poutání dítěte nebo používání zimního oblečení, které vytváří nebezpečnou mezeru mezi tělem a pásem. To jsou časté chyby, kterých se dopouštějí rodiče při usazování dětí v autě. 

Rizikové je také předčasné otočení sedačky po směru jízdy, zapnutý airbag na předním sedadle nebo používání staré autosedačky, u níž nelze zaručit plnou funkčnost. Upozorňuje na to v tiskové zprávě Nemocnice Šternberk.

I zdánlivě banální chyba při usazování dítěte do autosedačky přitom může mít při nehodě fatální následky.„Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Jen málokdo ale tuší, že i drobnost – třeba volnější pás nebo silná bunda – může v případě nehody rozhodovat o zdraví a životě dítěte,“ říká Hana Zedníčková Škodováprimářka novorozeneckého oddělení Nemocnice Agel Šternberk.

Galerie: Podle čeho vybíráme autosedačku

Správnému používání naučí kurz

Zdravotníci z Novorozeneckého oddělení se proto rozhodli, že zejména pro nastávající rodiče, rodiče nebo prarodiče uspořádají kurz, kde jim vysvětlí, jak dítě v autosedačce správně a bezpečně připoutat.

Co se na kurzu dozvíte

  • Jak správně poutat miminko do autosedačky
  • Jaké chyby dělají rodiče nejčastěji
  • Jak se poutá těhotná žena s ohledem na vývoj dítěte 
  • Praktické ukázky a možnost si vše vyzkoušet

Jeden kurz již proběhl v srpnu, další jsou plánované na 7. října, 18. listopadu a 9. prosince. Vždy od 15 hodin v přízemí pavilonu G.

Účast je bezplatná, nutná je ovšem registrace. Probíhá přes on-line formulář, který najdete zde na webových stránkách nemocnice.

Určený je i těhotným ženám, protože špatně vedený bezpečnostní pás může v případě nehody ohrozit nejen je, ale i jejich nenarozené děti. „Těhotné ženy se někdy bojí, že jim pás ublíží, a proto se poutají špatně nebo vůbec,“ vysvětluje primářka Zedníčková Škodová.

V kurzu zdravotníci ukazují, jak má být pás veden – správně je to přes rameno a pod břichem. Součástí proškolení je také ukázka speciálních adaptérů, jež pomáhají zvýšit bezpečnost i komfort těhotným při cestování autem. 

Co radí BESIP

Před chybami při používání autosedaček varuje i oddělení Ministerstva dopravy, které se věnuje bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Mimo jiné uvádí toto:

  • Správně nainstalovaná autosedačka se nesmí v autě pohnout.
  • Pásy musí pevně přilnout na tělo. Spodní pásy nesmí být nikdy vedeny přes bříško.
  • Důležité pro bezpečí dětí je zvolit tu správnou hlavovou opěrku. Hlava nesmí z opěrky přesahovat.
  • U sedaček s vnitřními pásy se životnost pohybuje většinou kolem 7 let, bez vnitřních pásů cca 10 let. Po uplynutí doby životnosti, vám již nikdo nezaručí bezpečnost sedačky.
  • Pokud jste se stali účastníky autonehody, a to i při nárazu v malé rychlosti, autosedačku vždy vyměňte.

Komplexní znění rad k šesti nejčastějším chybám najdete na na webu BESIP.

