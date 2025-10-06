Lékaři se rozhodli, že rodiče naučí, jak správně poutat dítě v sedačce

Špatná instalace autosedačky, volné poutání dítěte nebo používání zimního oblečení, které vytváří nebezpečnou mezeru mezi tělem a pásem. To jsou časté chyby, kterých se dopouštějí rodiče při usazování dětí v autě.
Rizikové je také předčasné otočení sedačky po směru jízdy, zapnutý airbag na předním sedadle nebo používání staré autosedačky, u níž nelze zaručit plnou funkčnost. Upozorňuje na to v tiskové zprávě Nemocnice Šternberk.
I zdánlivě banální chyba při usazování dítěte do autosedačky přitom může mít při nehodě fatální následky.„Každý rodič chce pro své dítě to nejlepší. Jen málokdo ale tuší, že i drobnost – třeba volnější pás nebo silná bunda – může v případě nehody rozhodovat o zdraví a životě dítěte,“ říká Hana Zedníčková Škodová, primářka novorozeneckého oddělení Nemocnice Agel Šternberk.
Galerie: Podle čeho vybíráme autosedačku
Správnému používání naučí kurz
Zdravotníci z Novorozeneckého oddělení se proto rozhodli, že zejména pro nastávající rodiče, rodiče nebo prarodiče uspořádají kurz, kde jim vysvětlí, jak dítě v autosedačce správně a bezpečně připoutat.
Co se na kurzu dozvíte
- Jak správně poutat miminko do autosedačky
- Jaké chyby dělají rodiče nejčastěji
- Jak se poutá těhotná žena s ohledem na vývoj dítěte
- Praktické ukázky a možnost si vše vyzkoušet
Jeden kurz již proběhl v srpnu, další jsou plánované na 7. října, 18. listopadu a 9. prosince. Vždy od 15 hodin v přízemí pavilonu G.
Účast je bezplatná, nutná je ovšem registrace. Probíhá přes on-line formulář, který najdete zde na webových stránkách nemocnice.
Určený je i těhotným ženám, protože špatně vedený bezpečnostní pás může v případě nehody ohrozit nejen je, ale i jejich nenarozené děti. „Těhotné ženy se někdy bojí, že jim pás ublíží, a proto se poutají špatně nebo vůbec,“ vysvětluje primářka Zedníčková Škodová.
V kurzu zdravotníci ukazují, jak má být pás veden – správně je to přes rameno a pod břichem. Součástí proškolení je také ukázka speciálních adaptérů, jež pomáhají zvýšit bezpečnost i komfort těhotným při cestování autem.
Umíte používat autosedačku bezpečně?
Co radí BESIP
Před chybami při používání autosedaček varuje i oddělení Ministerstva dopravy, které se věnuje bezpečnosti silničního provozu (BESIP). Mimo jiné uvádí toto:
- Správně nainstalovaná autosedačka se nesmí v autě pohnout.
- Pásy musí pevně přilnout na tělo. Spodní pásy nesmí být nikdy vedeny přes bříško.
- Důležité pro bezpečí dětí je zvolit tu správnou hlavovou opěrku. Hlava nesmí z opěrky přesahovat.
- U sedaček s vnitřními pásy se životnost pohybuje většinou kolem 7 let, bez vnitřních pásů cca 10 let. Po uplynutí doby životnosti, vám již nikdo nezaručí bezpečnost sedačky.
- Pokud jste se stali účastníky autonehody, a to i při nárazu v malé rychlosti, autosedačku vždy vyměňte.
Komplexní znění rad k šesti nejčastějším chybám najdete na na webu BESIP.