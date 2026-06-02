Místo půl roku termín do čtyř týdnů. Centra léčby roztroušené sklerózy zkrátila čekací lhůty

Na péči lékařů nemocní čekat nechtějí, někdy jim ale nic jiného nezbývá. Třeba v situacích, kdy ordinace nebo klinika nemá na nové pacienty kapacitu. Řadu let se to týkalo i center léčby roztroušené sklerózy (RS). Situace v nich se ale změnila s druhou vlnou akreditací, tedy udělováním statutu center vysoce specializované péče ministerstvem zdravotnictví. Akreditace proběhla loni na podzim.
Přijetí do centra je výrazně rychlejší
Statut opravňuje RS centrum poskytovat a pojišťovnám vykazovat i unikátní a často nákladnou léčbu a léčiva. Pacientům dává možnost dostat se ke konziliární péči, tedy takové, na níž se podílí řada odborností, a k vysoce účinné biologické léčbě, protože tyto léky mohou předepisovat a podávat právě jen tady.
Byly doby, kdy pacienti na přijetí do centra čekali i půl roku. Teď je to většinou do měsíce, maximálně do dvou, popisuje neuroložka Eva Kubala Havrdová zkušenost z Všeobecné fakultní nemocnice v centru Prahy, kde vede centrum léčby roztroušené sklerózy a působí na neurologické klinice.
Tato lhůta je v pořádku, protože u roztroušené sklerózy nejde o dny a akutní ataku může zaléčit ambulantní neurolog, vysvětluje.
Podle Jiřího Drahoty, ředitele registru ReMuS, přichází registrace v centru do tří až čtyř měsíců od prvních projevů nemoci.
V posledním roce se tato doba zkrátila přibližně o jeden měsíc, podotýká.
Pokud si nemocnice RS centra chtějí udržet, musí každých pět let projít akreditací, tedy splnit podmínky dané ministerstvem zdravotnictví (jejich soupis najdete zde). Loňská akreditace vedla k tomu, že nemocnice musely centra personálně posílit. Součástí udělení statusu je totiž i podmínka minimálních úvazků nejen lékařů, ale i dalších zdravotníků na každých sto léčených pacientů. Při poslední akreditaci byly požadavky tvrdší, takže centra musela v minulých měsících přijímat nové zdravotníky nebo navázat spolupráci s těmi, kteří pracovali v nemocnici na jiných odděleních.
Zkrácení se týká i čekání na léky
V ČR je nyní 15 center s vysoce specializovanou péčí o pacienty s RS (jejich seznam najdete zde). Jak dlouho se v každém z nich konkrétně čeká na přijetí, ještě není adresně dohledatelné. Pacient to proto zatím zjistí jen tak, že si centra obvolá.
Výše popsané ale není to jediné. Zkracuje se i cesta pacienta k léčbě.
Doba od prvních příznaků nemoci k nasazení léčby se zkrátila ze 7,5 měsíce v roce 2024 na loňských 6,4 měsíce, potvrzuje Jiří Drahota. Za 13 let, kdy ReMuS funguje, se toto čekání zkrátilo vůbec poprvé.
Brzdou je zatím vyšetření na MR
Co se naopak zlepšuje jen velmi pomalu nebo spíš vůbec, je dostupnost vyšetření na magnetické rezonanci v takové podobě, která by odhalila úplné začátky nemoci.
Pacienti s podezřením na roztroušenou sklerózu sice mají přednost a v ČR je dle dat Radiologické společnosti sto MR přístrojů, ne každý ale obsluhuje lékař, jenž zhotoví a vyhodnotí snímky v tzv. protokolu pro roztroušenou sklerózu. Dokážou to lékaři, kteří procházejí speciálním školením. Jeho absolventů je ale zatím minimum, protože jde o novinku.
Školení proběhla teprve dvě. Do jednoho se nevejde více než 25 lidí, podotýká Eva Kubala Havrdová.
Nedostatek pracovišť zvládajících zhruba dva roky ustanovený protokol pak vede ke zpožďování diagnózy. Od konce roku 2023 přitom platí nové postupy stanovování a léčby RS, které umožňují diagnózu i u pacientů s velmi ranými příznaky, jež se nijak neprojevují, viditelné jsou už ale na MR snímku mozku. K léčbě se proto někteří pacienti mohou dostat o několik let dříve než v minulosti. Podmínkou včasné diagnózy je ale právě
správné MR vyšetření.
Tam, kde je podezření na roztroušenou sklerózu, by se mělo vyšetření rovnou udělat ve správném protokolu, ale to se zatím vždy neděje, podotýká Eva Kubala Havrdová.