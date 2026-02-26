Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Zdravotníci zvou na bezplatné vyšetření sluchu i rovnováhy

Zdravotníci zvou na bezplatné vyšetření sluchu i rovnováhy

Hana Válková
Dnes
Muž podstupuje audiometrii ve speciální odhlučněné kabině
Autor: Shutterstock
Už příští úterý můžete do brněnské fakultky vyrazit na Den nastražených uší. V rámci něj budou zdravotníci zájemcům vyšetřovat sluch i rovnováhu. Vyšetření nebolí a jsou bezplatná.

Na třetího března připadá každoročně Světový den sluchu, s nímž zdravotníci pojí také osvětu. V několika městech se proto konají akce pro veřejnost často spojené i s měřením sluchu a rovnováhy.

Bezplatné měření ve FN Brno

Na jednu zve třeba Fakultní nemocnice Brno. Konkrétně Klinika dětské ORL. Akce s názvem Den nastražených uší se koná v úterý 3. března od 14 do 16 hodin v ambulanci KDORL v přízemí pavilonu G Dětské nemocnice v Černopolní ulici.

tiskové zprávě nemocnice uvádí, že pro veřejnost budou připravené čtyři stanoviště:

  1. Audiometrie - nabídne vyšetření sluchu specializovanou audiologickou sestrou.
  2. Vestibulární medicína – nabídne vyšetření rovnováhy pomocí klinických a přístrojových testů. Vestibulární tým zájemcům také vysvětlí principy fungování rovnováhy a nabídne i její vyšetření.
  3. Foniatrie - zájemci se dozví, jaké jsou poruchy sluchu a jak se dají řešit. Řešit se bude i to, jak fungují a čím se od sebe liší základní a drahá sluchadla. 
  4. Kochleární protetika - na tomto stanovišti bude k dispozici biomedicínský inženýr kliniky, který bude demonstrovat, z čeho se skládá implantát, jak funguje, jak se nastavuje.
Komiksové brýle, otáčecí křeslo. I tak se diagnostikují a léčí závratě Přečtěte si také:

Komiksové brýle, otáčecí křeslo. I tak se diagnostikují a léčí závratě

„Naším cílem je co nejvíce vzdělávat veřejnost v oblasti sluchu a všech jeho funkčních možností tak, aby lidé věděli, jak se o něj mají starat a mohli například díky této akci edukovat i své okolí. Budeme nabízet také vestibulární vyšetření určené lidem, kteří mají problémy s rovnováhou,“ sděluje Milan Urík, přednosta Kliniky dětské ORL.

Vyšetření sluchu i rovnováhy jsou přitom bezbolestná a ta, která budou probíhat v úterý, nezaberou ani mnoho času.

Akce bude i v knihovně

Měřit sluch se v úterý nebude jen v nemocnici. Jedna z akcí pro veřejnost pořádá také neziskovka Jsem jedno ucho, a to ve vítkovické pobočce Knihovny Ostrava v Kutuzovově ulici.

dane

Program bude celodenní – uskuteční se od 9 do 17 hodin. Postupně pro žáky základních a středních škol, seniory a ostatní zájemce. Jeho součástí bude měření sluchu zdarma, setkání s odborníky a zazní také inspirativní příběhy lidí se sluchovým handicapem. 

Protože kapacita knihovny je omezená, pořadatelé zájemce požádali o rezervaci předem. Možnost zamluvit si místo ovšem uzavřeli už 19. února.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

