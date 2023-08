I po koupání v průzračné vodě se může objevit vyrážka. Původcem je parazit cerkárie

Cerkárie jsou larvy ptačích motolic, jež žijí zejména ve stojaté vodě a zavrtávají se do kůže plavců. Pronikají ale také do těl vodních ptáků i zvířat, jež se přišla napít či svlažit k přírodní stojaté vodě. U člověka mohou vyvolat červenou vyrážku nazývanou cerkáriová dermatitida.

Projevy cerkáriové dermatitidy

Cerkáriová dermatitida se zpravidla projeví do druhého dne po koupání na nekrytých částech těla. Tedy trupu, končetinách, předloktí a v podkolenních jamkách.

Vyrážku kromě začervenání kůže provází také úporné svědění. „U citlivějších osob se může vyskytnout zvýšená teplota, edém kůže a zvýšená únava,“ podotýká epidemioložka Kateřina Fabiánová ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ). Příznaky obvykle do týdne samy zmizí.

Léčení tohoto onemocnění spočívá v tlumení příznaků např. antihistaminiky. Ty dokáží potlačit alergické reakce a svědění. Na samotné cerkárie léčba ovšem necílí, protože ty nedokáží v organismu člověka přežít a brzy v kůži hynou. „Člověk není cílovým hostitelem těchto parazitů, a proto nemohou proniknout kožní bariérou, dokončit svůj životní cyklus a v lidské kůži umírají,“ vysvětluje Kateřina Fabiánová.

Parazit zavřel koupaliště

Kvůli cerkáriím muselo v červnu zavřít např. pražské přírodní koupaliště Lhotka. Návštěvníci do něj zatím stále nesmí. Ze stejného důvodu zakázali hygienici také koupání v rybníce v Proboštově na Teplicku.

SZÚ ročně zaznamená jednotky případů cerkáriové dermatitidy. Jak ale připouští, jde nejspíš jen o zlomek skutečného počtu napadení člověka cerkáriemi, protože většina nemocných nevyhledá lékaře.

Počet nákaz v ČR Rok – počet cerkáriových dermatitid 2018 – 64 2019 – 4 2020 – 4 2021 – 0 2022 – 2 2023 – dosud 26 případů Zdroj: SZÚ

Od roku 2018 je v nahlášeno v ISIN (Informační systém infekční nemoci) pouze sto případů, uvádí SZÚ v tiskové zprávě s tím, že oficiální čísla nejsou v případě cerkáriové dermatitidy příliš vypovídající.

Potíže lze nahlásit online

Protože mezi příznaky patří většinou jen vyrážka a ta sama odezní, je nehlášení výskytu cerkáriové dermatitidy logické. Lidé si ji vyléčí doma, aniž by tušili, že jde o toto onemocnění. Podle SZÚ ale stojí za to buď navštívit lékaře, nebo jakékoliv zdravotní potíže po koupání nahlásit přes online formulář. Jde totiž o dvě možné cesty, jak se zdravotní ústav či krajské hygieny mohou o nákaze dozvědět. Další je zavolat třeba na krajskou hygienickou stanici.

Nahlášení přitom má smysl. Odhalení nákazy cerkáriemi či dalších jiných původců zdravotních potíží totiž napomohou k tomu, aby se o nákaze ve vodě dozvěděli i další lidé, nádrži se vyhnuli a tím předešli také nepříjemným projevům kožního onemocnění.





Přehled kvality některých přírodních koupacích vod je veřejně dostupný na webu www.koupacivody.cz. A právě tam se může informace o nebezpečí propsat. Navíc hygienici mají možnost koupaliště s nevyhovující vodou uzavřít.

Kde se cerkárie berou

Cerkárie jsou vývojovým stádiem parazitů nazývaných motolice. Do vody je uvolňují infikovaní plži. Nejčastěji jde o plže s názvem plovatka bahenní či uchatka nadmutá. Známé jsou podle SZÚ i epidemie, za nimiž stály cerkárie z kružníků, jejichž ulita je velká jen několik milimetrů.

Plži se motolicemi nakazí od vodních ptáků, kteří jsou cílovými hostiteli parazita. Než nakažený plž začne vylučovat cerkárie, trvá to několik týdnů. „Velcí plži dokáží vyloučit až několik tisíc cerkárií denně. Cerkárie sice ve vodě obvykle nevydrží déle než 24 hodin, plži však každý den produkují cerkárie nové, a to až do doby, než sami uhynou,“ uvádí Jana Bulantová z pražského týmu parazitologů, jenž se ptačími parazity na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy zabývá už více než dvacet let.

Právě tento způsob přenosu i mikroskopická velikost cerkárií umožňují zamoření přírodního koupaliště, aniž by přítomnost parazitů bylo možné rozpoznat, na rozdíl např. od sinic, pouhým okem. Voda, ve které se cerkárie nacházejí, proto může být průzračná a koupajícím se může jevit jako čistá. Cerkárie v ní dokáže odhalit jen laboratorní vyšetření odebraných vzorků.

Prevence a likvidace larev

Prevence proti cerkáriím není jednoznačná. Některé zdroje uvádějí, že plavci mohou riziko zmírnit pomazáním se mastným krémem. Obecné pravidlo také říká, že po koupání je vhodné se osprchovat, pokud to jde, čistou vodou. Tyto možnosti ale SZÚ v aktuální tiskové zprávě nezmiňují. Vyjmenovávají ale opatření, jak dostat cerkárie z vody.

Cestou, jak zachránit koupací sezónu, je zbavit se nakažených plžů. U malých vodních nádrží to může být relativně snadné. V nich lze plže buď vysbírat, nebo nádrž vypustit, mechanicky očistit a nechat vyschnout. „Tím by měla být zlikvidována naprostá většina plžů,“ uvádí SZÚ.

Horší je to s většími koupacími plochami. „Opatření jsou vždy závislá na lokální situaci a odvíjejí se mimo jiné i od toho, který druh plže je zdrojem cerkárií,“ uvádí zdravotní ústav. Z dlouhodobého hlediska se jako velmi účinné ukázalo snížení hladiny, nebo celkové vypuštění nádrže přes zimu.

Kde to možné není, lze zkusit omezit atraktivitu nádrže pro vodní ptáky, znesnadnit vodním plžům možnost úkrytů před rybími predátory nebo omezit na minimum pásmo s nízkou hladinou vody a rostlinstvem. „Ukazuje se rovněž, že masivnější infekce bývají na lokalitách nově vybudovaných, nebo revitalizovaných, kde se ještě nevytvořila přirozená rovnováha v celém ekosystému nádrže a i druhová rozmanitost je nižší,“ Jana Bulantová z katedry parazitologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Možným opatřením je také počkat, zda nákaza neodezní sama. Někdy se to stává a souvisí to zřejmě s generační výměnou plžů.