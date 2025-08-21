Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Co jíst  »  Muchomůrka zelená, pavučinec a čepičatka. To jsou nejjedovatější houby českých lesů

Muchomůrka zelená, pavučinec a čepičatka. To jsou nejjedovatější houby českých lesů

Radka Wallerová
Včera
přidejte názor

Sdílet

Muchomůrka zelená (Amanita phalloides), nejznámější česká jedovatá houba
Pavučinec plyšový - hnědá houba na zeleném podkladu
Muchomůrka bílá. Muchomůrka bílá (Amanita phalloides var. alba), někdy muchomůrka zelená bílá, je varietou smrtelně jedovaté muchomůrky zelené. Jak název napovídá, plodnice této houby je celá čistě bílá. Proto je u nezkušených houbařů vyšší nebezpečí záměny se žampiony - ty však nemají bílé, ale hnědé lupeny.
Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus) je jedna z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších hub. Ač je ve starých houbařských atlasech veden jako jedlý, je ve skutečnosti smrtelně jedovatý. Otravy jím způsobené mají totiž extrémně dlouhou inkubační dobu, což dlouhou dobu vědcům zakrývalo souvislost mezi jeho konzumací a následnými obtížemi, takže byl až do roku 1958 považován za neškodnou houbu.
Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus)
Muchomůrka červená (Amanita muscaria) je jedovatá houba z čeledi muchomůrkovitých. Patří k nejznámějším jedovatým houbám, ačkoliv fatální otravy jsou vzácností. Je užívána také pro své psychotropní účinky.
Galerina marginata (čepičatka jehličnanová) - hrozí záměna s václavkami. Čepičatka jehličnanová je houba prudce až smrtelně jedovatá a je nutné na ni pamatovat při sběru jakýchkoliv drobnějších trsnatě rostoucích druhů hub na dřevě nebo v detritu.
Holubinka vrhavka (Russula emetica) je jedovatá houba, která způsobuje žaludeční potíže. Otrava touto holubinkou trvá obvykle půl dne a poté odezní a uzdravení je úplné.
Amanita bisporigera, Severní Amerika
Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)
Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)
Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)
Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus)
Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus)
Galerina marginata (čepičatka jehličnanová) - hrozí záměna s václavkami. Čepičatka jehličnanová je houba prudce až smrtelně jedovatá a je nutné na ni pamatovat při sběru jakýchkoliv drobnějších trsnatě rostoucích druhů hub na dřevě nebo v detritu.
Galerina marginata (čepičatka jehličnanová) - hrozí záměna s václavkami. Čepičatka jehličnanová je houba prudce až smrtelně jedovatá a je nutné na ni pamatovat při sběru jakýchkoliv drobnějších trsnatě rostoucích druhů hub na dřevě nebo v detritu.
Muchomůrka zelená (Amanita phalloides), nejznámější česká jedovatá houba
Pavučinec plyšový - hnědá houba na zeleném podkladu
Muchomůrka bílá. Muchomůrka bílá (Amanita phalloides var. alba), někdy muchomůrka zelená bílá, je varietou smrtelně jedovaté muchomůrky zelené. Jak název napovídá, plodnice této houby je celá čistě bílá. Proto je u nezkušených houbařů vyšší nebezpečí záměny se žampiony - ty však nemají bílé, ale hnědé lupeny.
Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus) je jedna z nejzákeřnějších a nejnebezpečnějších hub. Ač je ve starých houbařských atlasech veden jako jedlý, je ve skutečnosti smrtelně jedovatý. Otravy jím způsobené mají totiž extrémně dlouhou inkubační dobu, což dlouhou dobu vědcům zakrývalo souvislost mezi jeho konzumací a následnými obtížemi, takže byl až do roku 1958 považován za neškodnou houbu.
Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus)
Všechny fotografie
I když může zkušeným houbařům připadat nemožné, že si někdo splete jedlou houbu s jedovatou, stává se to každý rok. A ne jednou. A dokonce i lidem, kteří mají se sbíráním těchto lesních plodů zkušenosti. Jakých hub ze zdejších lesů je třeba bát se nejvíce?

Muchomůrka zelená, muchomůrka jízlivá, muchomůrka jarní, pavučinec plyšový a čepičatka jehličnanová. To je výčet hub, na které můžete narazit ve zdejších lesích a měli byste se jim vyhnout, protože jsou prudce jedovaté. 

Zatímco třeba čepičatku si kvůli jejímu charakteristickému vzhledu, který ničím nepřimíná plodnice jedlých druhů, asi nikdo omylem do košíku nedá, u jiných hub je riziko větší. Příkladem budiž třeba muchomůrka zelená, kterou si lidé i přes všechna varování a upozornění pletou ze žampionem nebo čí bílým masákem. Hrozí jim kvůli tomu smrtelná otrava. 

Zdroj: Youtube.com

Pojďme se na patero českých nejjedovatějších hub podívat podrobněji. 

1. Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)

Muchomůrka zelená (Amanita phalloides)

Mladá muchomůrka zelená – může být na pohled zelená, ale také nemusí

Autor: Shutterstock

Víte, co je na oztravě touto houbou nejzrádnější? Že po ní – obvykle šest až osm hodin po jídle – je člověku hodně špatně, zvrací a má silný průjem, ale pak se mu po jednom či dvou dnech hodně uleví a on si tak může myslet, že překonal například střevní chřipku. Ovšem toxiny ničí zejména játra dál a tak hrozí smrt, pokud se pacientovi nedostane odborné pomoci. I tak je někdy třeba bojovat o jeho játra či ledviny.

Během této doby se ale děje v organismu to nejhorší, toxin napadá játra a ledviny. Čtyři až sedm dnů po konzumaci se může rozvinout akutní selhání jater a akutní selhání ledvin. Může poškodit i slinivku nebo srdce, popsala docentka Eva Kieslichová, přednostka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče pražského IKEM.

První pomoc? Při podezření na otravu houbami je potřeba vyvolat zvracení, pokud je člověk při vědomí, následně podat pět až deset tablet aktivního uhlí a zavolat záchranku. Záleží i na množství snědeného toxinu. Játra mají neskutečnou regenerační schopnost, takže může s pomocí léků, která chrání játra, dojít i k úplnému zotavení. Někdy je ale potřeba transplantace. 

Outstream Placeholder

Otrava muchomůrkou zelenou stála i za smrtí dvou malých dcer básníka Jana Zahradníčka v padesátých letech, kdy ho komunisté drželi zavřeného ve vězení. 

Když sbíráte houby, tak...

Zobraz výsledek

2. Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus

Pavučinec plyšový (Cortinarius orellanus)

Houbař si spletl jedovatý pavučinec s ryzcem

Autor: Wikimedia Commons/Archenzo, podle licence: CC BY-NC 3.0

Tato houba je v tuzemsku vůbec nejjedovatější, ale otráví se s ní méně lidí, zřejmě proto, že zaměnit ji není tak snadné. Navíc v Česku roste jen málo, hojně se na něj ale dá narazit třeba na Slovensku, v Německu a Polsku. 

Pavučinec je ovšem zároveň také nejzrádnější, protože otrava touto houbou se projevuje s velkým časovým odstupem, někdy dokonce až za několik tydnů – tehdy už si člověk nemusí dát potíže dohromady s tím, co kdysi jedl a neřeší je tak odpovídajícím způsobem. 

Otrava se projevuje až za tři dny, ale i za dva týdny po požití. Způsobuje poškození ledvin, říká Jaroslav Klán, vedoucí Národní referenční laboratoř pro jedovaté houby, Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. LF UK a VFN. V pražském Institutu klinické a exprimentální medicíny nedávno zachraňovali muže, který si pavučinec spletl s ryzcem. Se selháním ledvin v nemocnici skončil nejen on, ale i jeho manželka a také přátelé, kterým houbu naservírovali. 

Manželé uvařili přátelům jedovatý pavučinec. Pozvání na houby je někdy lepší odmítnout, radí lékařka Přečtěte si také:

Manželé uvařili přátelům jedovatý pavučinec. Pozvání na houby je někdy lepší odmítnout, radí lékařka

3. Čepičatka jehličnanová (Galerina marginata)

Čepičnatka jehličnanová (Galerina marginata)

Čepičatka jehličnanová je houba prudce až smrtelně jedovatá

Autor: Shutterstock

První otravu prudce jedovatými čepičatkami popsal podle webu Myko.cz už před více než 100 lety americký mykolog Charles Horton Peck. Obsahuje velké množství amatoxinů, je jich tam srovnatelně s toxiny v muchomůrce zelené, někdy dokonce ještě více.  Také tato houba může člověku odpálit játra nebo ledviny. 

Hrozí jejich záměna například s halucinogenními lysohlávkami  nebo s drobnějšími houbami rostoucími v trsech, jako je třeba jedlá a chutná opeňka měnlivá – tu sice většina houbařů mířících hlavně za praváky sice nesbírá, ale své fanoušky má. 

4. Muchomůrka jízlívá (Amanita virosa)

Muchomůrka jízlivá (Amanita virosa)

Otrava muchomůrkou jízlivou mívá podobný průběh jako otrava muchomůrkou zelenou

Autor: Shutterstock

Bílá houba připomíná muchomůrku zelenou, vyskytuje se však méně častěji, narazit na nich nicméně můžete. Tato smrtelně jedovatá houba roste od léta do podzimu zejména v jehličnatých a smíšených lesích, někdy se objevuje i pod buky a duby. Častěji roste v chladnějších a podhorských oblastech, ale nemusí to být pravidlo. 

Její bílá barva a chuť svádí k záměně třeba se žampiony, které také někdy rostou na okrajích lesa. Tady je dobré si uvědomit, že žampion nemá nikdy čistě bílé lupeny. Muchomůrka jízlivá je celá bílá, i proto se jí anglicky říká Destroying Angel, anděl zkázy. 

Otrava má podobné příznaky a průběh, jako otrava muchomůrkou zelenou. První příznaky se objevují ale o něco později, osm až dvanáct hodin po požití, taky tady může po jednom dni nastat matoucí zlepšení stavu. 

5. Muchomůrka jarní (Amanita verna)

Muchomůrka jarní (Amanita verna)

Muchomůrka jarní (Amanita verna) se v Bulharsku dostala i na známky

Autor: Shutterstock

Další smrtelně jedovatá muchomůrka, podobně nebezpečná jako muchomůrka zelená či jízlivá, vyskytuje se však o dost méně. 

Její název je zavádějící a už před lety ho kritizovak například mykolog František Smotlacha, protože houba roste podobně jako jiné zdejší muchomůrky, od května do září, nikoli na jaře. Neprosadil se ani názor, že jde o bílou formu muchomůrky zelené, je považována za samostatný druh. 

Vyskytuje se v okolí dubů a jiných listnáčů, nejčastěji v teplých oblastech nižších poloh na neutrálních až vápenitých půdách. 

Poznáte na základě fotografií, o jaké houby se jedná?

Houbaření patří k Čechům stejně jako pivo. Svědčí o tom fakt, že jsme v porovnání s ostatními státy pokládáni za jedny z nejzanícenějších houbařů. Není se čemu divit, když tyto dary lesa můžeme bezplatně sbírat, což není zdaleka všude běžné. Je však potřeba si být stoprocentně jisti, co si s sebou v košíku odnášíme.
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Radka Wallerová

Radka Wallerová

Jako redaktorka se specializací na zdravotnictví prošla deníky Lidové noviny a Mladá fronta DNES. Už několik let se věnuje on-line žurnalistice jako autorka i editorka, psala například o mýtech a dezinformacích pro Seznam Zprávy. 

Témata:

Související články

Komerční sdělení

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Šerlich, Prezidentská, Pustevny. Zkuste, zda znáte slavné stavby tuzemských hor
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Online psychoterapie bez čekání. Přispět mohou zdravotní pojišťovny

Jak moc rozumíte francouzskému byznysu? Zjistěte to v našem kvízu

Kdy se musíte registrovat k DPH, i když jste plátci být nechtěli?

Tomáš Havryluk: Slyším, jak ve zdravotnictví praskají ledy

Microsoft opravuje chyby, které se objevily v srpnových aktualizacích operačního systému

Lékaři objevili další krevní skupinu. Úplnou náhodou

Příchod značek do Česka: Když se stála fronta na burgery

Tito podnikatelé vyrábí nejrůznější dobroty. Připomeňte si jejich příběhy

Kolik Češi utrácí za mobilní příslušenství, jak dlouho jim vydrží?

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst

Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh

Zdanění některých pozemků se změnilo, někteří si za ně připlatí

AI investice v roce 2025: méně startupů a větší sázky

Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park

Nečekejte na důchod. Zkontrolujte a doplňte dobu pojištění již dnes

Lékaři z Brna léčí arytmii metodou, která je šetrnější

Velké útraty i na malém displeji. Češi přesouvají nákupy do telefonu

Alergikům teď způsobí potíže ambrózie, dříve tu nerostla

Přehled měst, která už schválila vyhlášku k dani z nemovitých věcí

Závod o studentské bydlení vrcholí. Kdo zaváhá, odejde s prázdnou

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).