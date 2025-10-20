Říjnový státní svátek změní prodejní dobu obchodů. Nakoupíte jen někde

„Podle zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, je prodej v provozovnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zakázán v Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok 1. ledna, na Velikonoční pondělí, v Den vítězství 8. května, v Den české státnosti 28. září, v Den vzniku samostatného československého státu 28. října a na 1. a 2. svátek vánoční, tedy 25. a 26. prosince. Prodej je zakázán též 24. prosince na Štědrý den, a to od 12.00 do 24.00 hodin,“ shrnuje Česká obchodní inspekce (ČOI).
Jednoduše a jasně řečeno: v úterý 28. října si v běžných obchodech nenakoupíme, bude zavřeno.
Zákaz prodeje se kromě provozoven s prodejní plochou větší než 200 m² vztahuje také na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.
„Nevztahuje se na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. Omezení se též nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy,“ dodává ČOI.
Do velikosti prodejní plochy se započítává celková plocha, kam zákazníci mají přístup včetně zkušebních kabinek, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a dále plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.