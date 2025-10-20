Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme  »  Říjnový státní svátek změní prodejní dobu obchodů. Nakoupíte jen někde

Říjnový státní svátek změní prodejní dobu obchodů. Nakoupíte jen někde

Anna Dvořáková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Zákazník nakupuje v obchodě s potravinami
Autor: Depositphotos
Prodejna s nakupujícím
Na úterý 28. října připadá státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu. To se promítne do otevírací doby obchodů. Jak to s nákupy příští týden bude?

„Podle zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě, je prodej v provozovnách s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních zakázán v Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok 1. ledna, na Velikonoční pondělí, v Den vítězství 8. května, v Den české státnosti 28. září, v Den vzniku samostatného československého státu 28. října a na 1. a 2. svátek vánoční, tedy 25. a 26. prosince. Prodej je zakázán též 24. prosince na Štědrý den, a to od 12.00 do 24.00 hodin,“ shrnuje Česká obchodní inspekce (ČOI).

Jednoduše a jasně řečeno: v úterý 28. října si v běžných obchodech nenakoupíme, bude zavřeno.

Zákaz prodeje se kromě provozoven s prodejní plochou větší než 200 m² vztahuje také na prodejní a výkupní dobu zastaváren, provozoven určených k obchodování s použitým zbožím a zařízení určených ke sběru a výkupu odpadů, a to bez ohledu na velikost prodejní nebo výkupní plochy.

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé. Nové prodejny má i Albert, Billa a Tesco Přečtěte si také:

Penny v Nuslích se muselo přizpůsobit a je černobílé. Nové prodejny má i Albert, Billa a Tesco

„Nevztahuje se na prodej na autobusových a vlakových nádražích a letištích, tedy v místech se zvýšenou koncentrací cestujících. Omezení se též nevztahuje na prodejny ve zdravotnických zařízeních, lékárny a benzinové pumpy,“ dodává ČOI.

Do velikosti prodejní plochy se započítává celková plocha, kam zákazníci mají přístup včetně zkušebních kabinek, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a dále plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači.

Prodavačka v supermarketu upravuje ananas a další zboží v regálu

Státní svátky na obzoru. Víte, jak při nich bude otevřeno? Udělejte si kvíz

V Česku slavíme čtrnáct státních svátků, ale náš kvíz – ptáme se na to, jak o nich mají obchody otevřeno – má jen třináct otázek. Jak je to možné? Na jeden den, hned na ten první v roce, připadají totiž svátky dva. A navíc, říkat všem těmto dnům státní svátky není úplně přesné.
Spustit kvíz
Vstoupit do diskuse

Autor článku

Anna Dvořáková

Redaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

Témata:

Anketa

Máte rádi jídlo z IKEA?

Zobraz výsledek

Související články

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Dušičky vs. Halloween: Ukažte, jestli víte, kdy se slaví a v čem se liší
1/10 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Polovině případů rakoviny se dá předejít, říká lékař

Češi nadále nejvíc umírají kvůli nemocnému srdci

Zdravotní a sociální pojištění 2026 u OSVČ: Opět výrazný růst záloh

Meta bude využívat vaše konverzace s AI k cílení reklam

Už příští rok můžeme odhalovat Alzheimera z telefonu

Jídlo pro zdravé oči: brokolice, žloutky, avokádo, čočka a sardinky

Jak funguje půjčka na bydlení bez zajištění nemovitostí?

Nemáte účet Microsoftu? Nebudete mít ani Windows 11!

Soudy zpřísňují pohled na švarcsystém. Za co hrozí pokuta?

Pizzu za korunu zaplatili daty. QR kódy jako brána pro kyberútoky

Schillerová: OSVČ snížíme pro rok 2026 odvody, letos to nestihneme

Díky AI vznikne řada filmů, na které nebyly peníze

AI modely pořád lichotí uživatelům a snižují jejich ochotu řešit konflikty

Předem si můžete najít, co názvy znamenají, zve Restaurant Week

Nechtějí pracovat, nebo jen pracují jinak? Jak pochopit pracovní trh

Dneškem končí podpora Windows 10. Jaký je jeho příběh?

Česká Sazka mizí v propadlišti dějin, Allwyn a OPAP se spojují

Jak digitální technologie na pracovišti ovlivňují zdraví

OneDrive bude umět vytvářet sbírky fotek dle tváří, ale…

Kde naladíte digitální rádia a jaký mají program?

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Nutriční terapeutka vysvětluje, kolik jíst příloh
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).