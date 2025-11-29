Pupp, Ještěd, InterContinental: Poznejte slavné hotely podle fotek

Připravili jsme pro vás snímky slavných hotelů včetně několika horských a lázeňských, přičemž historie zdejšího hotelnictví by bez některých z nich zkrátka nebyla úplná. Některé z nich se pyšní bohatou secesní výzdobou a pamatují éru Franze Kafky, jiné jsou ikonami socialistického modernismu a v sedmdesátých letech přinesly i do regionů nezvyklé futuristické tvary.
Poznáte architektonický skvost od Bohuslava Fuchse, který dokázal vtěsnat funkcionalistickou eleganci na velmi úzkou parcelu? Vzpomenete si, který karlovarský hotel se stal kulisou pro natáčení Jamese Bonda? A dokážete poznat horské středisko podle ikonického osmnáctipatrového hotelu?
Tento kvíz vás provede celým spektrem stylů, od slavných lázeňských paláců, přes zbourané pražské legendy, až po monumentální horské dominanty. Otestujte své znalosti a zjistěte, jak jste na tom, pokud jde o to, jak se vyznáte v hotelových stavbách.