Yves Rocher nabízí až 50% slevu na kosmetiku, Douglas přidává slevu 25 %

Yves Rocher: finální vlna slev až 50 %
Yves-rocher.cz nabízí se slevovým kódem SALE26 až 50 % slevu při nákupu dvou a více produktů z přírodní kosmetiky. Kdo nakupuje jen jeden kus, může využít kód EXTRA10 na 10% slevu a dopravu zdarma. Kód SALE26 platí do 20. 7., EXTRA10 do 28. 7.
Douglas.cz: sleva až 25 % na parfémy a kosmetiku
Parfumerie Douglas.cz dává při nákupu nad 700 Kč slevu 25 % s kódem DEAL25 na znovu naplnitelné produkty, na ostatní zboží pak 22 % s kódem DEAL22. Vybrané luxusní značky jsou z akce vyjmuty. Nabídka platí jen do 19. 7.
NANOSHOP CZ: funkční prádlo a doplňky stravy se slevou až 30 %
NANOSHOP CZ nabízí slevu až 30 % na funkční prádlo vhodné pro aktivní ženy i muže a 21 % na funkční ponožky NANOSOX. Součástí akce jsou i zvýhodněné doplňky stravy z řady ALIVE, které podporují imunitu a regeneraci. Sleva platí do 31. 7.
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Isostar.cz: akční týden se slevou až 20 %
Výrobce sportovní výživy Isostar.cz nabízí v rámci akčního týdne slevu až 20 % na iontové nápoje a doplňky výživy. Vhodné pro maminky i tatínky, kteří sportují nebo jen chtějí doplnit pitný režim během letních veder. Akce platí do 31. 7.
Tescoma CZ: klubová sleva 20 % na vybavení do kuchyně
Tescoma CZ nabízí členům klubu, včetně nově registrovaných, slevu 20 % na nákup nad 699 Kč se slevovým kódem KLUB26. Ideální příležitost doplnit kuchyňské potřeby před letním grilováním a rodinnými obědy na zahradě. Sleva se nevztahuje na již zlevněné zboží a platí jen do 20. 7.
Tchibo.cz: kolekce Kempování se slevou 15 %
Tchibo.cz nabízí slevu 15 % na kolekci vybavení pro kempování, od stanů po doplňky na piknik. Skvělá příprava na letní výlet s rodinou nebo víkendové táboření s dětmi. Akce platí do 26. 7.
Alza.cz
Kdo se chystá na letní šnorchlování nebo potápění, najde na Alza.cz hned několik zajímavých kousků se slevou. Vybrali jsme tři nejzajímavější:
- Wave FULLMA L/XL, modrá – celoobličejová šnorchlovací maska se slevou 30 %, aktuálně za 629 Kč místo 899 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (109 recenzí).
- Wave ADSET, modrý – kompletní potápěčská sada s maskou a šnorchlem, sleva 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,6 z 5.
- Wave KIDSET, modrý – dětská potápěčská sada se slevou 29 %, cena 409 Kč místo 579 Kč, hodnocení 4,9 z 5 (18 recenzí).
Nejoutdoor.cz: sleva až 10 % na outdoorové vybavení
Nejoutdoor.cz nabízí s kódem LETO10 slevu 10 % na vše kromě doplňků, nebo s kódem SLEVA5 slevu 5 % na celý sortiment. Hodí se na výbavu pro rodinné výlety do přírody i letní turistiku s dětmi. Kód LETO10 platí do 20. 7., SLEVA5 do 31. 7.
Adidas.cz: sportovní oblečení a obuv se slevou až 30 %
Adidas.cz spustil výprodej End of Season Sale, v jehož rámci najdete vybrané modely obuvi i oblečení pro celou rodinu se slevou až 30 %. Nabídka se průběžně mění podle skladových zásob. Akce běží do 20. 7.
Airalo: eSIM karty na dovolenou se slevou 10 až 15 %
Pokud chystáte letní cestu se rodinou do zahraničí, Airalo.com nabízí novým zákazníkům slevu 15 % s kódem NEWTOAIRALO15 a stávajícím zákazníkům slevu 10 % s kódem AIRALOESIM10 na eSIM karty. Nemusíte tak řešit roaming ani hledat místní SIM kartu na místě. Obě akce platí do 31. 12.
mBank: spořicí účet s úrokem až 4,21 % p.a.
Kdo si založí mKonto u mBank.cz, může k němu získat mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,21 % p.a. Šikovný způsob, jak si odkládat rodinnou rezervu s vyšším zhodnocením než na běžném účtu. Akce platí do 16. 8.
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