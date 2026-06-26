Historie antikoncepční pilulky: dostat ji směly jen vdané matky, neplodnost byla vedlejší účinek

Dnes bereme antikoncepci jako něco zcela běžného a dobře dostupného, ale než se vůbec dostala na trh, bylo potřeba provést mnoho klinických testů a překonat morální dogmata. I v tuzemsku byla antikoncepce v prvních letech po uvedení na trh předepisována jen vdaným ženám, které již měly děti. Než se přípravek dostal k ostatním, trvalo to skoro desítku let.
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Sen o „kouzelné pilulce"
Myšlenku, že by tělu šlo pomocí hormonů „namluvit" těhotenství, a zastavit tak ovulaci, zformuloval už v roce 1921 rakouský fyziolog Ludwig Haberlandt. Tehdy ale nebyly žádné dostupné technologie, které by mu umožnily tento nápad zrealizovat. Skutečnými průkopnicemi se o tři desetiletí později staly dvě ženy.
Americká aktivistka Margaret Sangerová, která otevřela první kliniku plánovaného rodičovství už v roce 1916 a opakovaně kvůli tomu čelila vězení, snila o jednoduché a spolehlivé antikoncepci, kterou by měly pod kontrolou samotné ženy. Finanční prostředky k uskutečnění její vize jí poskytla sufražistka a bohatá dědička Katharine McCormicková, shodou okolností jedna z prvních absolventek MIT, která neváhala sáhnout do vlastní kapsy.
Chemický průlom v 50. letech
Ke vzniku antikoncepční pilulky potřebovali výzkumníci hormon, který by tělo nerozložilo hned v žaludku. Průlom zaznamenal chemik Russell Marker, který přišel na to, jak vyrábět progesteron ze smldince chlupatého (Dioscorea villosa), který obsahoval látku zvanou diosgenin. Na jeho práci poté navázala mexická firma Syntex.
V říjnu 1951 chemik Carl Djerassi, rodák z Vídně, s kolegy Luisem Miramontesem a Georgem Rosenkranzem syntetizoval norethisteron. Jednalo se o vůbec první uměle vyrobený gestagen účinný při požití ústy. Nezávisle na nich vyvinul Frank Colton v chicagské firmě G. D. Searle příbuznou látku norethynodrel, na které byla později založena první komerční pilulka. Zajímavé je, že ani jeden tým zpočátku na antikoncepci nemyslel, látky nebyly vyvíjeny za tímto konkrétním účelem.
Pincus, Rock a kontroverzní testy
Využití hormonů pro antikoncepční účely prosadili až biolog Gregory Pincus se svým kolegou Min Čchue Čangem z Worcester Foundation a katolický gynekolog John Rock. I přes svou víru Rock tvrdil, že antikoncepční pilulka pouze napodobuje přirozený stav těla během těhotenství, čímž pomohl prolomit alespoň část odporu církve.
Máte zkušenost s hormonální antikoncepcí?
Způsob testování těchto látek ovšem dodnes vrhá na jinak skvělý úspěch vážný etický stín. Rozsáhlé klinické testy probíhaly od roku 1956 v Portoriku na místních ženách. Ty se jich ovšem účastnily mnohdy bez informovaného souhlasu o možných rizicích.
Enovid dobyl Ameriku
První antikoncepční přípravek Enovid od firmy Searle schválila americká FDA již v roce 1957. Oficiálně se ale jednalo o lék na poruchy menstruačního cyklu, přičemž v příbalovém letáku bylo doplněno povinné varování, že vedlejším účinkem je zástava ovulace. Místní ženy si návod přečetly velmi dobře: do roku 1959 bralo Enovid kvůli zamezení těhotenství přes půl milionu Američanek, přestože k tomu nebyl oficiálně určen.
Jako antikoncepci ho FDA schválila až v roce 1960 a 23. června 1960 se dostal do volného prodeje. Úspěch tohoto výrobku předčil očekávání, protože během několika let ho užívaly miliony žen a stal se jedním ze symbolů sexuální revoluce.
První pilulka do Evropy přišla 1. června 1961
Evropa byla v přijetí antikoncepce o něco zdrženlivější. Před 65 lety, 1. června 1961, uvedla berlínská firma Schering na západoněmecký trh přípravek s názvem Anovlar – šlo o vůbec první antikoncepční pilulku v Evropě. I tady se opakoval americký scénář: oficiálně se jednalo o lék na potíže s menstruačním cyklem, a manželé museli dokonce podepisovat, že byli poučeni o „vedlejším účinku" v podobě dočasné neplodnosti.
Z morálních důvodů lékaři Anovlar zpočátku předepisovali jen vdaným ženám, které už měly nejméně dvě děti. Trvalo téměř celé desetiletí, než se antikoncepce na evropském kontinentu skutečně rozšířila.
Československá pilulka jménem Antigest
Na vývoj antikoncepce zareagovalo pozoruhodně rychle i socialistické Československo. V roce 1961 svolal tehdejší náměstek ministra zdravotnictví profesor Lukáš poradu, na níž se pod vedením akademika Josefa Charváta, zakladatele české endokrinologie, rozhodlo o vývoji tuzemského preparátu.
Výsledkem byl přípravek Antigest od podniku Spofa, který byl uveden na trh v roce 1965. Stal se tak vůbec první hormonální antikoncepční pilulkou celého východního bloku, protože Východní Německo svůj Ovosiston registrovalo až o dva roky později. I u nás se zpočátku předepisoval převážně ženám se zdravotními potížemi nebo s více dětmi. Domácí preparáty jako Antigest, později Neogest či Biogest, přitom na československém trhu převažovaly až do konce 80. let.
Zdroje: embryo.asu.edu, deutschlandmuseum.de, history.com, sciencehistory.org, ambulance.levret.cz