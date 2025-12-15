Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu. Poškozuje DNA

To, že alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny, není žádnou novinkou.
Podílí se na vzniku několika jejích typů, shrnul nedávno Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jde zejména o onemocnění v trávicím systému – rakovinu dutiny ústní, hltanu, hrtanu, jícnu, kolorektální oblasti a jater.
Co se dozvíte v článku
Alkohol poškozuje DNA
K propuknutí onemocnění přispívá toxická látka zvaná acetaldehyd. Vzniká v játrech při rozkladu etanolu a mimo jiné dokáže poškodit DNA a stojí i za kocovinou.
Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky nyní detailně popsali, jak buňky dokáží toto poškození opravit. Upozornili ovšem také na to, že u některých lidí opravy poškozené DNA neprobíhají nebo probíhají, ale jsou méně účinné. Pak může kvůli pití piva či vína vzniknout nádor.
Neschopnost poškození opravit způsobuje, že se obě vlákna DNA ‚přilepí‘ k sobě. Tím se zablokuje replikace genetické informace a buňka se nemůže dál dělit, stojí v tiskové zprávě Akademie věd. Změna vede k výraznému poškození chromozomů, jehož následkem je chorobné bujení buněk nebo naopak buněčná smrt.
Tělo se toxické látky nezbaví
Kromě poruchy u oprav DNA mají někteří lidé nižší schopnost acetaldehyd odbourávat, protože se jim netvoří dost enzymu, který to má na starosti.
Pokud se obě výše popsané chyby u někoho sejdou, hrozí mu výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny už při požití malého množství alkoholu. Je to nejspíš také důvodem toho, proč u někoho, kdo pije, rakovina propukne a u jiného ne, i když třeba vypije alkoholu mnohem více.
Za rok deset litrů alkoholu
Problém je v tom, že lidé, pro které je alkohol takhle nebezpečný, o riziku nemají tušení. Žádný jednoduchý, dostupný test neexistuje. Česko přitom patří dlouhodobě k zemím s vysokou spotřebou alkoholu. V průměru činí deset litrů etanolu na jednoho obyvatele včetně dětí a seniorů.
Jak připomíná Wikipedie, denně pije alkohol desetina dospělých. Odhadem 11 procent populace splňuje diagnostická kritéria závislosti na alkoholu.