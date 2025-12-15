Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Závislosti  »  Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu. Poškozuje DNA

Vědci popsali, proč u někoho alkohol způsobuje rakovinu. Poškozuje DNA

Hana Válková
Dnes
Detail ženské ruky se skleničkou alkoholu
Autor: Shutterstock
Přípitek „na zdraví“? Ale kdeže. Alkohol poškozuje DNA a ne každý organismus toto poškození dokáže opravit, upozornili výzkumníci z Akademie věd. Právě změny v DNA jsou jednou z příčin, proč někdo rakovinou onemocní a jiný ne.

To, že alkohol zvyšuje riziko vzniku rakoviny, není žádnou novinkou. Podílí se na vzniku několika jejích typů, shrnul nedávno Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Jde zejména o onemocnění v trávicím systému – rakovinu dutiny ústní, hltanu, hrtanu, jícnu, kolorektální oblasti a jater.

Alkohol poškozuje DNA

K propuknutí onemocnění přispívá toxická látka zvaná acetaldehyd. Vzniká v játrech při rozkladu etanolu a mimo jiné dokáže poškodit DNA a stojí i za kocovinou.

Vědci z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky nyní detailně popsali, jak buňky dokáží toto poškození opravit. Upozornili ovšem také na to, že u některých lidí opravy poškozené DNA neprobíhají nebo probíhají, ale jsou méně účinné. Pak může kvůli pití piva či vína vzniknout nádor.

Neschopnost poškození opravit způsobuje, že se obě vlákna DNA ‚přilepí‘ k sobě. Tím se zablokuje replikace genetické informace a buňka se nemůže dál dělit, stojí v tiskové zprávě Akademie věd. Změna vede k výraznému poškození chromozomů, jehož následkem je chorobné bujení buněk nebo naopak buněčná smrt.

Babička pije. Rodina to dlouho nemusí tušit, potřebná péče neexistuje

Tělo se toxické látky nezbaví

Kromě poruchy u oprav DNA mají někteří lidé nižší schopnost acetaldehyd od­bourávat, protože se jim netvoří dost enzymu, který to má na starosti.

Pokud se obě výše popsané chyby u někoho sejdou, hrozí mu výrazně vyšší riziko vzniku rakoviny už při požití malého množství alkoholu. Je to nejspíš také důvodem toho, proč u někoho, kdo pije, rakovina propukne a u jiného ne, i když třeba vypije alkoholu mnohem více. 

Za rok deset litrů alkoholu

Problém je v tom, že lidé, pro které je alkohol takhle nebezpečný, o riziku nemají tušení. Žádný jednoduchý, dostupný test neexistuje. Česko přitom patří dlouhodobě k zemím s vysokou spotřebou alkoholu. V průměru činí deset litrů etanolu na jednoho obyvatele včetně dětí a seniorů. 

Jak připomíná Wikipedie, denně pije alkohol desetina dospělých. Odhadem 11 procent populace splňuje diagnostická kritéria závislosti na alkoholu.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

