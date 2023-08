Aplikace ukazuje, kvůli čemu se nejvíc umírá na silnicích a kdo může za nehody

Od začátku letošního roku do konce července se v Česku stalo více než 52 tisíc dopravních nehod, při kterých zemřelo 257 lidí a 972 se těžce zranilo.

Počet nehod i jejich následky a detaily k nim lze zjistit doslova na pár kliknutí. A to v interaktivní aplikaci s výstižným názvem Dopravní nehody v ČR. Dostupná je online, a to bez omezení. Aplikaci uvedlo v život Centrum dopravního výzkumu (CDV), data dodávají jednou měsíčně policisté. Aktuálně v ní jsou ta do konce července 2023.

Detailně i elektrokoloběžky

Aplikace je unikátní tím, že umožňuje velmi detailní rozlišení statistik, a to díky možnosti zvolit si řadu různých parametrů vyhledávání. Výsledky pak lze vidět v mapě, tabulce, grafu nebo PDF souboru, jenž nabízí celkové shrnutí.





K dispozici tak jsou aktualizovaná data například o nehodách cyklistů na elektrokolech a letos poprvé také detaily k nehodám s účastí elektrokoloběžek. Stačí si v podmínkách jako druh pohonu/paliva zvolit možnost elektro a jako druh vozidla zadat koloběžku nebo jízdní kolo. Právě k nehodám s účastí elektrokoloběžkářů připravujeme na Vitalia.cz samostatný text.

Takto vypadá mapa všech nehod s účastí elektrokoloběžek vygenerovaná aplikací Dopravní nehody ČR. Ukazuje incidenty od ledna do konce července 2023. Takto podrobná data jsou k dispozici letos poprvé. Autor: CDV/PČR/Dopravní nehody v ČR

Výjimečnost online dat spočívá také v tom, že jsou široce přístupná. „V první fázi byla mapa dopravních nehod zamýšlena jako nástroj pro experty, kteří k datům potřebovali přístup, ale neměli možnost či zkušenost pracovat s databází nehod jako takovou. Šlo o to vytvořit nástroj, který by jednoduchým způsobem dokázal analyzovat data nehod v celé jejich struktuře a hloubce. Takový nástroj tu nebyl. Došlo nám ale, že by bylo škoda, kdybychom si jej nechali pro sebe, tak jsme jej nabídli široké veřejnosti,“ vysvětluje Jan Kubeček z Oblasti geoinformatiky CDV.

Navíc jejich generování je bezplatné, protože aplikaci vyvíjelo a provozuje ji CDV, které spadá pod Ministerstvo dopravy.





Kromě novinářů využívají online data třeba pracovníci BESIP, experti z oblasti dopravy při návrhu křižovatek či dopravních opatřeních nebo obce a města při žádostech o dotace. „Máme ale také odezvu od běžných lidí, které třeba zajímají jejich vlastní nehody nebo nehody v okolí místa, kde žijí,“ dodává Jan Kubeček. Jedinou podmínkou použití dat je uvést jako jejich zdroj právě aplikaci Dopravní nehody v ČR.

U desetiny smrtelných nehod byl alkohol

A co se tedy mimo jiné při letmém pohledu do aplikace o nehodovosti dozvíte? Mezi nejčastější druh nehody patří srážka dvou jedoucích vozidel. Nejčastější příčinou bývá to, že se řidič plně nevěnuje řízení. Co do počtu úmrtí také to, že nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky.

Alkohol hraje také roli. Jako příčina se letos podepsal pod každou dvacátou nehodu a byl u desetiny nehod, při nichž se na silnicích umíralo. Letos jej policisté řidičům naměřili u 2632 nehod, navzdory jeho nulové toleranci za volantem. V kolonce počtů nehod, při kterých mohly hrát roli jiné drogy, pak stojí číslo 85. Nejčastějším viníkem nehody bývá řidič, druhým nejčastějším pak lesní zvěř či domácí zvířectvo.

Parametrů, podle kterých lze vyhledávat, je řada. A ještě víc je dat, která lze s jejich pomocí nalézt. Jak ale Jan Kubeček avizuje, na aplikaci CDV stále pracuje a do budoucna dozná změn, aby byla pro uživatele ještě přívětivější.