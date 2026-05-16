Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme

Slevy týdne: výhodné doplňky stravy, akce v lékárně i sportovní vybavení

Redakce
16. 5. 2026
přidejte názor

Sdílet

sleva
Autor: Redakce a ChatGPT
Tento týden najdete v e-shopech řadu zajímavých akcí – od výhodných balení krmiva pro mazlíčky přes lékárenské akce 2+1 až po výprodeje outdoorového oblečení. Připravili jsme výběr deseti tipů, které se hodí pro celou rodinu.

BENU: vitamíny 2+1 zdarma a sleva na sluneční kosmetiku

Lékárna BENU má hned několik výhodných akcí najednou. Vitaminy a doplňky GS a Cemio jsou v akci 2+1 zdarma, doplňky stravy MedPharma lze koupit 3 za cenu 2 a produkty intimní hygieny Lactacyd jsou také 2+1 zdarma. Zároveň platí akční ceny na vybrané přípravky sluneční kosmetiky – vhodné načasování před letní sezónou. Všechny akce platí do 31. května 2026 nebo do vyprodání zásob.

Nutraceutics: 30 % sleva na celý sortiment

E-shop se zdravou výživou a doplňky stravy Nutraceutics nabízí plošnou slevu 30 % na veškerý sortiment. Najdete tu proteiny, vitaminy, minerály i funkční potraviny. Akce platí do konce května 2026 a nevyžaduje žádný slevový kód – sleva se odečte automaticky.

Superpotraviny Naturalis: –11 % na značky Naturalis a Semante

Na Superpotraviny-naturalis.cz platí do konce srpna sleva 11 % na produkty značek Naturalis a Semante – tedy celozrnné mouky, semínka, luštěniny, superfoods a další zdravé potraviny. Stačí zadat kód ACLETO při objednávce.

OneBioShop: zdraví a krása až 80 % levněji

Rozsáhlý výprodej čeká na zákazníky OneBioShopu, který nabízí přírodní a bio produkty pro zdraví a krásu se slevami až 80 %. Výprodejová sekce zahrnuje kosmetiku, doplňky stravy i produkty pro domácnost od prémiových značek. Akce platí do konce května 2026.

Berserkr: sušené maso se slevou 5 %

Pro milovníky sušeného masa a jerky má e-shop Berserkr slevu 5 % na celý sortiment s kódem maso5. Jde o kvalitní proteinovou svačinu bez zbytečných přísad, vhodnou jako zdravá alternativa k tradičním snackům. Akce platí do konce května 2026.

CVLIFE: fitness vybavení se slevou 30 %

E-shop se sportovním a fitness vybavením CVLIFE nabízí 30% slevu na celý sortiment s kódem 30CVLIFE. Najdete tu činky, odporové gumy, podložky na cvičení i další pomůcky pro domácí trénink. Akce platí do konce května 2026.

SorryGravity: výprodej Cariuma a Lundhags až 60 %

Outdoorový e-shop SorryGravity nabízí výprodej udržitelné obuvi Cariuma se slevou 60 % a výprodej outdoorového oblečení a obuvi Lundhags také až 60 %. Obě akce platí do konce roku 2026 – ideální příležitost vybavit se na léto za výhodné ceny.

Alza: televize na MS v hokeji se slevou až 40 %

Mistrovství světa v hokeji je ideální záminka pořídit si konečně pořádnou televizi. Na Alze teď platí slevové kódy, díky nimž lze ušetřit až 40 %.

  • 83" Samsung QE83S85F – OLED, 210 cm, HDR10+, Dolby Atmos, 120 Hz. S kódem CZAVWEEK40 za 44 990 Kč místo 74 983 Kč.
  • 75" Samsung QE75Q8F – QLED, 191 cm, HDR10+, + 43" Samsung zdarma v hodnotě 7 766 Kč. S kódem CZAVWEEK20 za 22 990 Kč.
  • 65" LG OLED65C54 – OLED, 165 cm, 144 Hz, 4× HDMI 2.1. S kódem CZAVWEEK15 za 28 042 Kč.
  • 32" Thomson GO Plus 32UE5M45 – LED, 81 cm, kompaktní varianta do menší místnosti, prémiový záruční servis Door-to-Door. S kódem CZAVWEEK30 za 15 778 Kč.

Zoohit: výhodná balení krmiva až 30 % levněji

Chovatelé ocení akce na Zoohitu – výhodná velká balení vlastní značky jsou až o 30 % levnější a stelivo Intersand Classic a Odourlock je se slevou 15 %. Obě akce platí do 25. května 2026 a vztahují se na označené produkty v e-shopu.

Modroočko: hračky a potřeby pro děti až 48 % levněji

V akční sekci e-shopu Modroočko najdete hračky, vzdělávací pomůcky a potřeby pro miminka se slevami až 48 %. Sortiment se průběžně obměňuje a akce platí do konce května 2026. Dobrá příležitost pořídit dárky nebo doplnit dětský pokoj.

Asko-nábytek: matrace 1+1

Asko-nábytek nabízí akci 1+1 na vybrané matrace – při nákupu dvou kusů zaplatíte jen za jeden. Při objednávce stačí zadat kód MATRACE. Nabídka platí do 31. května 2026 a vztahuje se na označené modely v akční sekci.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Onkologie už dávno není tak smrtelná, míní odbornice

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

Jak vypadá nejstarší mobilní vysílač v Česku?

Horečka či bolesti svalů. Ebola zpočátku připomíná chřipku

Které banky nyní dávají finanční bonus za sjednání produktu?

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Masakr Klempířova zákona o ČT a rozhlase

LibreOffice testuje vlastní nezávislost bez Collabory

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Přeškolte programátory juniory na účetní, mají větší budoucnost

V Praze lze erotické letáky rozdávat jen u skládky

V Česk vzniká "startupová mafie". A je to dobrá věc

Reakce okolí byly až neskutečné, vzpomíná pacientka s rakovinou

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).