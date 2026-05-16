Slevy týdne: výhodné doplňky stravy, akce v lékárně i sportovní vybavení

BENU: vitamíny 2+1 zdarma a sleva na sluneční kosmetiku
Lékárna BENU má hned několik výhodných akcí najednou. Vitaminy a doplňky GS a Cemio jsou v akci 2+1 zdarma, doplňky stravy MedPharma lze koupit 3 za cenu 2 a produkty intimní hygieny Lactacyd jsou také 2+1 zdarma. Zároveň platí akční ceny na vybrané přípravky sluneční kosmetiky – vhodné načasování před letní sezónou. Všechny akce platí do 31. května 2026 nebo do vyprodání zásob.
Nutraceutics: 30 % sleva na celý sortiment
E-shop se zdravou výživou a doplňky stravy Nutraceutics nabízí plošnou slevu 30 % na veškerý sortiment. Najdete tu proteiny, vitaminy, minerály i funkční potraviny. Akce platí do konce května 2026 a nevyžaduje žádný slevový kód – sleva se odečte automaticky.
Superpotraviny Naturalis: –11 % na značky Naturalis a Semante
Na Superpotraviny-naturalis.cz platí do konce srpna sleva 11 % na produkty značek Naturalis a Semante – tedy celozrnné mouky, semínka, luštěniny, superfoods a další zdravé potraviny. Stačí zadat kód ACLETO při objednávce.
OneBioShop: zdraví a krása až 80 % levněji
Rozsáhlý výprodej čeká na zákazníky OneBioShopu, který nabízí přírodní a bio produkty pro zdraví a krásu se slevami až 80 %. Výprodejová sekce zahrnuje kosmetiku, doplňky stravy i produkty pro domácnost od prémiových značek. Akce platí do konce května 2026.
Berserkr: sušené maso se slevou 5 %
Pro milovníky sušeného masa a jerky má e-shop Berserkr slevu 5 % na celý sortiment s kódem maso5. Jde o kvalitní proteinovou svačinu bez zbytečných přísad, vhodnou jako zdravá alternativa k tradičním snackům. Akce platí do konce května 2026.
CVLIFE: fitness vybavení se slevou 30 %
E-shop se sportovním a fitness vybavením CVLIFE nabízí 30% slevu na celý sortiment s kódem 30CVLIFE. Najdete tu činky, odporové gumy, podložky na cvičení i další pomůcky pro domácí trénink. Akce platí do konce května 2026.
SorryGravity: výprodej Cariuma a Lundhags až 60 %
Outdoorový e-shop SorryGravity nabízí výprodej udržitelné obuvi Cariuma se slevou 60 % a výprodej outdoorového oblečení a obuvi Lundhags také až 60 %. Obě akce platí do konce roku 2026 – ideální příležitost vybavit se na léto za výhodné ceny.
Alza: televize na MS v hokeji se slevou až 40 %
Mistrovství světa v hokeji je ideální záminka pořídit si konečně pořádnou televizi. Na Alze teď platí slevové kódy, díky nimž lze ušetřit až 40 %.
- 83" Samsung QE83S85F – OLED, 210 cm, HDR10+, Dolby Atmos, 120 Hz. S kódem CZAVWEEK40 za 44 990 Kč místo 74 983 Kč.
- 75" Samsung QE75Q8F – QLED, 191 cm, HDR10+, + 43" Samsung zdarma v hodnotě 7 766 Kč. S kódem CZAVWEEK20 za 22 990 Kč.
- 65" LG OLED65C54 – OLED, 165 cm, 144 Hz, 4× HDMI 2.1. S kódem CZAVWEEK15 za 28 042 Kč.
- 32" Thomson GO Plus 32UE5M45 – LED, 81 cm, kompaktní varianta do menší místnosti, prémiový záruční servis Door-to-Door. S kódem CZAVWEEK30 za 15 778 Kč.
Zoohit: výhodná balení krmiva až 30 % levněji
Chovatelé ocení akce na Zoohitu – výhodná velká balení vlastní značky jsou až o 30 % levnější a stelivo Intersand Classic a Odourlock je se slevou 15 %. Obě akce platí do 25. května 2026 a vztahují se na označené produkty v e-shopu.
Modroočko: hračky a potřeby pro děti až 48 % levněji
V akční sekci e-shopu Modroočko najdete hračky, vzdělávací pomůcky a potřeby pro miminka se slevami až 48 %. Sortiment se průběžně obměňuje a akce platí do konce května 2026. Dobrá příležitost pořídit dárky nebo doplnit dětský pokoj.
Asko-nábytek: matrace 1+1
Asko-nábytek nabízí akci 1+1 na vybrané matrace – při nákupu dvou kusů zaplatíte jen za jeden. Při objednávce stačí zadat kód MATRACE. Nabídka platí do 31. května 2026 a vztahuje se na označené modely v akční sekci.
Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.