Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme

Slevy týdne: parfémy, sportovní oblečení, zdravé potraviny i kvalitní nože

Redakce
2. 5. 2026
přidejte názor

Sdílet

Autor: Depositphotos
Máj přináší nejen hezké počasí, ale i zajímavé slevy. Vybrali jsme nabídky, které potěší ženy starající se o zdraví své i celé rodiny – od kvalitní kosmetiky přes sportovní vybavení až po tipy na dárek ke Dni matek.

Parfemy.cz: jarní kosmetika i vůně se slevami až 72 %

Na Parfemy.cz teď běží hned několik akcí najednou. Na dárkové sady parfémů platí kód GIFT10 na 10% slevu, na opalovací kosmetiku s SPF ochranou ušetříte 15 % s kódem SUN15 a vybrané produkty Weleda a dalších značek zlevní až o 20 % s kódem BEAUTY. Kdo hledá parfémy oblíbených světových značek, najde ve výprodeji slevy až 72 % – a na jarní péči o tělo aktuálně platí slevy až 50 %.

Superpotraviny-naturalis.cz: zdravé potraviny o 11 % levněji

Kvalitní superpotraviny, vitaminy a doplňky stravy značek Naturalis a Semante pořídíte na Superpotraviny-naturalis.cz se slevou 11 % pomocí kódu ACJARO. Obě značky se zaměřují na přírodní složení a produkty bez zbytečných přídatných látek – hodí se pro ty, kdo dbají na to, co celá rodina jí.

Cariuma: udržitelná obuv se slevou 60 %

Brazilská značka Cariuma vyrábí tenisky z přírodních a recyklovaných materiálů – bambusu, organické bavlny a přírodní gumy. Teď je celý sortiment ve výprodeji se slevou 60 %, takže je to ideální příležitost pořídit si pohodlnou a přitom ekologicky šetrnou obuv za zlomek původní ceny.

Sportano: sportovní oblečení a vybavení až o 25 % levněji

Jaro je čas začít se hýbat a Sportano vychází vstříc s akcí April Extra – na vybrané sportovní zboží platí do 4. května kód EXTRA na slevu až 25 %. Najdete tam oblečení, obuv i vybavení pro desítky sportů.

SorryGravity: outdoor výprodej až 60 %

Outdoor specialista SorryGravity vyprodává zásoby se slevami až 60 %. Zlevněná je udržitelná obuv Cariuma i prémiové outdoorové oblečení skandinávské značky Lundhags, oblíbené mezi turisty a horolezci. Skvělá příležitost pro ty, kdo plánují letní výpravy do přírody.

Exalted.com: sportovní výživa se slevou 20 %

E-shop Exalted.com nabízí prémiové doplňky stravy a sportovní výživu. Právě teď platí kód AFFIL20 na 20% slevu na celý sortiment – výhodné zejména pro ty, kdo pravidelně cvičí a doplňky stravy nakupují opakovaně.

Nejoutdoor.cz: 11 % sleva na vše jen do 5. května

Outdoor e-shop Nejoutdoor.cz spustil krátkou májovou akci – do 5. května platí kód MAJ11 na 11% slevu na celý sortiment. Najdete tam stany, batohy, oblečení i vybavení pro turistiku, cyklistiku nebo lezení. Kdo plánuje letní výlety, vyplatí se zásobit teď.

Alza: televize na MS v hokeji se slevou až 40 %

Mistrovství světa v hokeji je ideální záminka pořídit si konečně pořádnou televizi. Na Alze teď platí slevové kódy, díky nimž lze ušetřit až 40 %.

  • 83" Samsung QE83S85F – OLED, 210 cm, HDR10+, Dolby Atmos, 120 Hz. S kódem CZAVWEEK40 za 44 990 Kč místo 74 983 Kč.
  • 75" Samsung QE75Q8F – QLED, 191 cm, HDR10+, + 43" Samsung zdarma v hodnotě 7 766 Kč. S kódem CZAVWEEK20 za 22 990 Kč.
  • 65" LG OLED65C54 – OLED, 165 cm, 144 Hz, 4× HDMI 2.1. S kódem CZAVWEEK15 za 28 042 Kč.
  • 32" Thomson GO Plus 32UE5M45 – LED, 81 cm, kompaktní varianta do menší místnosti, prémiový záruční servis Door-to-Door. S kódem CZAVWEEK30 za 15 778 Kč.

Albatros Media: knihy se slevou až 80 %

Pro maminky, které rády čtou nebo hledají knížky pro děti, má Albatros Media zajímavou nabídku. Na všechny tituly platí sleva 20 % a ve výprodeji najdete vybrané knihy se slevou až 80 %. Albatros vydává tituly pro celou rodinu – od pohádek pro nejmenší po beletrii a naučnou literaturu pro dospělé.

Mikov: české nože se slevou 15 %

Tradiční český výrobce nožů Mikov nabízí do 10. května slevu 15 % na oblíbené modely Kostka a 100 Heart s kódem DENMATEK2026. Kvalitní nůž se hodí do každé kuchyně a jako originální a praktický dárek ke Dni matek rozhodně nezklame.

Berserkr: sušené maso se slevou 5 %

Fanoušci zdravých svačin a proteinem nabitých pochutin ocení nabídku Berserkr.cz. Specializovaný e-shop prodává výhradně sušené a jerky masné výrobky a do konce května platí kód maso5 na 5% slevu na celý sortiment. Praktická svačina na výlety i do práce.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Od „cihly“ k AI: Star Trek stál za vynálezem mobilního telefonu

Balíčky z levných čínských tržišť zdraží. Od kdy a o kolik?

Suverénní datová centra v Evropě: Růst hlavně pro AI

Think tank Europarlamentu varuje před VPN

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Česká televize a Český rozhlas v ústavě?

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

„Langoš vs. langos.“ Slovenská finanční správa čelí výsměchu

Nábytek jak z Alenky v říši divů. Vyměnila kancelář za prach a piliny

Streamingoví obři řeší, jak na divácích vydělat víc

Švýcarsko jako realitní ráj pro české investory

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

AI boti zpomalují možná i váš web. Co s tím?

Vyhazovat lidi, jejichž práci zastane AI, je nezákonné, rozhodli v Číně

Denisa se svou značkou vsadila na Instagram. Přišla o účet i obrat

Testy stolice do schránky a konec cytologie u žen do 25 let

Vývojáři jsou zahlcení: AI slop mění ekonomiku bezpečnosti

Návrh novely zákoníku práce mění pravidla náboru uchazečů

Václav Moravec spustil placený web

WordPress 7.0 Armstrong přináší AI a lepší administraci

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).