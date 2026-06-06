Slevy až 50 % na doplňky stravy, pojištění mazlíčka zdarma a bonus 1 000 Kč k novému účtu

Lékárna.cz: Doplňky stravy značek Wolfberry, Movit nebo Purity Vision se slevami až 35 %
Na Lékárna.cz právě probíhá série kuponových akcí na oblíbené značky doplňků stravy. Wolfberry nabízí slevy 20 až 35 % podle konkrétní kategorie, Movit probiotika jsou o 30 % levnější, Purity Vision vody o 30 % a výrobky Bella o 25 %. Každá akce má vlastní slevový kód přímo u produktu a platí zpravidla do poloviny nebo konce června.
Nutraceutics: Sleva 30 % na celý sortiment
Nutraceutics je česká značka kvalitních doplňků stravy zaměřená na imunitu, energii a celkové zdraví. Do konce června platí sleva 30 % na všechny produkty bez výjimky — tedy i na ty, které byste si jinak pořídili za plnou cenu. Dobrý čas doplnit zásoby na léto.
Nástroje zdraví: Zelené potraviny se slevou až 50 %
Pokud patříte k příznivcům chlorelly, spiruliny nebo mladého ječmene, e-shop Nástroje zdraví má aktuálně vybrané zelené potraviny zlevněné o až 50 %. Sleva se vztahuje na konkrétní produkty v kategorii a platí do konce června nebo do vyprodání zásob — vyplatí se neotálet.
Nová TV na MS ve fotbale se slevou
- 65" Samsung QE65QN70F — Neo QLED s Mini LED podsvícením, 144Hz plynulostí obrazu a HDR10+. Na fotbalové zápasy jako dělaný. S kódem ALZADNY10 za 15 980 Kč místo 17 756 Kč.
- 65" LG OLED65C54 — prémiový OLED s antireflexním obrazem, hodnocením 4,9/5 od zákazníků a skvělým zpracováním pohybu. Kód ALZADNY10 sníží cenu z 32 990 Kč na 29 691 Kč.
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Gorenje: Slevy 15–30 % na domácí spotřebiče
Gorenje spustilo rozsáhlou akci na celou řadu domácích spotřebičů. Pračky jsou zlevněné o 15 %, myčky a lednice o 20 %, malé spotřebiče a odsavače o 30 %, trouby dokonce o 30 %. Každá kategorie má vlastní slevový kód, který stačí zadat v košíku — přehled najdete přímo na webu Gorenje.
Adidas: Výprodej — slevy až 50 %
Letní výprodej v Adidas outletu zahrnuje sportovní oblečení, obuv i doplňky pro ženy, muže i děti. Slevy dosahují až 50 % a výběr je opravdu široký — ideální příležitost vybavit celou rodinu na prázdniny.
PetExpert: 2 měsíce pojištění mazlíčka zdarma
Máte doma psa nebo kočku? PetExpert nabízí při sjednání nové pojistky první dva měsíce zcela zdarma. Pojištění kryje veterinární náklady při nemoci nebo úrazu a v době letních výletů a dovolených jde o velmi praktickou ochranu. Nabídka platí do konce června.
Albatros Media: Výprodej knih se slevou až 80 %
Albatros Media rozjelo výprodej s výraznými slevami — vybrané tituly jsou zlevněné až o 80 %, přičemž na celý sortiment platí sleva 20 %. V nabídce najdete knížky pro děti, beletrii i naučnou literaturu, takže je z čeho vybírat pro celou rodinu.
Fotoškoda: Festivalový týden výhodných nákupů — slevy až 50 %
Fotoškoda spustila týden výhodných nákupů s výraznými slevami na fotoaparáty a objektivy oblíbených značek. Navíc probíhají cashbackové akce Sony (až 7 500 Kč zpět), Canon (až 22 500 Kč zpět) a OM System (až 7 000 Kč zpět). Pro fotografy jde o jednu z nejzajímavějších příležitostí v první polovině roku.
Last minute dovolená za výhodné ceny
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GourmetKáva: Doprava zdarma na výdejní místa GLS
U GourmetKávy platí do 7. června doprava zdarma na výdejní místa GLS při nákupu Naší GourmetKávy nebo GourmetKáva Specialty — stačí zadat kód dopravazdarma. Pokud jste ještě nezkoušeli jejich výběrové kávy, je to příjemná příležitost k prvnímu objednání bez příplatku za dopravu.
mBank: Bonus až 1 000 Kč k novému mKontu
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