Raději vlažná sprcha a spaní na ostro. Odborníci radí, jak lépe zvládat vedra

Vedra nejsou jen otázkou nepohodlí. Vysoké teploty zvyšují riziko kožních, intimních i střevních infekcí a některé běžné letní návyky mohou tělu spíše škodit. Horko, pocení a častější pobyt na veřejných místech vytvářejí ideální podmínky pro množení bakterií a plísní. Řadě problémů přitom lze předejít několika jednoduchými změnami každodenních návyků.
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Místo ledové sprchy vlažná
Myslíte si, že studená sprcha vás osvěží nejvíc, jak je možné? Bohužel to tak není. Ledová voda způsobí prudké stažení cév, po kterém se organismus může znovu intenzivně zahřívat. Ideální je proto osprchovat se vlažnou vodou, která tělo ochladí postupně. Sprchování by navíc nemělo trvat déle než pět až deset minut. Největší pozornost je vhodné věnovat podpaží, tříslům, obličeji, kde se pot drží nejvíce.
Ponožky ze speciálních materiálů
Zpocené nohy mívá v létě asi každý. Chodidla obsahují potní žlázy a vlhké prostředí podporuje množení bakterií i plísní. Podiatři proto doporučují nosit prodyšnou obuv a místo klasických bavlněných ponožek zvolit ponožky z merino vlny nebo moderních funkčních materiálů. Ty odvádějí vlhkost od pokožky účinněji než běžná bavlna a pomáhají udržet nohy déle v suchu.
Noste světlé barvy a lehké materiály
Zaměřte se nejen na nohy, ale na oblečení na celém těle. Odborníci ze Státního zdravotního ústavu doporučují nosit lehké, netěsné oděvy světlých barev a s převahou přírodních materiálů. Světlá barva méně absorbuje horko a přírodní materiály umožňují pokožce lépe dýchat, takže se v nich méně potíme.
S ohledem na ochranu kůže je lepší mít zakryté lehkým, světlým a prodyšným oděvem větší části těla a ty, které nekryje látka, je dobré chránit alespoň krémy s faktorem SPF 15 a vyšším. Důležitá je pokrývka hlavy, která ochrání před úžehem neboli přehřátím mozku. Použít můžeme i slunečník nebo deštník, cokoli, co poskytne hlavě stín před pálícím sluncem. Oči chraňme slunečními brýlemi.
Nevystavujte se zbytečně slunci, hlavně ne přes poledne. Zejména starší osoby, osoby s chronickými onemocněními srdce a cév a malé děti by při teplotách překračujících 30 °C měly pobývat ve venkovním prostředí spíše jen v ranních a podvečerních hodinách.
Antiperspirant patří na noc
V letních měsících je hygiena podpaží obzvlášť důležitá. Vyšší teploty způsobují intenzivnější pocení, které samo o sobě sice nezapáchá, ale v kombinaci s bakteriemi přirozeně se vyskytujícími na pokožce vzniká nepříjemný tělesný zápach.
Pravidelné mytí podpaží, nošení čistého a prodyšného oblečení i používání vhodných přípravků, jako jsou deodoranty nebo antiperspiranty, pomáhají udržet svěžest po celý den. Deodorant a antiperspirant ovšem nejsou totéž. Deodorant omezuje množení bakterií a překrývá nepříjemný zápach, zatímco antiperspirant snižuje samotnou tvorbu potu tím, že dočasně blokuje potní žlázy.
Ačkoliv si mnoho lidí antiperspirant aplikuje ráno, z hlediska účinnosti je vhodnější jeho použití večer před spaním. Během noci se totiž účinné látky lépe vstřebají do potních žláz, a ochrana tak přetrvává i během následujícího dne.
Hlavní je hygiena
Vyšší teploty, častější cestování i pobyt na veřejných místech zvyšují riziko šíření bakterií, virů a dalších mikroorganismů. Pravidelné mytí rukou proto patří mezi nejúčinnější způsoby prevence. Zvýšené riziko představují zejména veřejné toalety na koupalištích, festivalech nebo v kempech.
„Lidé se často bojí hlavně prkénka, ale největší problém bývají spíš neumyté ruce a povrchy, kterých se dotýká hodně lidí – kliky, splachovadla nebo kohoutky. Největší riziko bývá u střevních infekcí a bakterií přenášených přes ruce. Pohlavně přenosné infekce z prkénka veřejného WC prakticky nechytíte,“ vysvětluje gynekoložka Kamila Žižková. Podle ní je základem důkladná hygiena rukou. „Ideálně si ruce umýt mýdlem, případně použít dezinfekci,“ radí lékařka.
Léto zároveň zvyšuje riziko intimních obtíží. Kombinace horka, pocení, mokrých plavek a těsného oblečení může narušit přirozené prostředí intimních partií a přispět ke vzniku podráždění nebo infekcí. Gynekoložka Ester Hladíková doporučuje nosit prodyšné bavlněné spodní prádlo, po koupání se co nejdříve převléknout z mokrých plavek a vyhnout se nadměrnému používání agresivních mycích prostředků.
„Je dobré dodržovat intimní hygienu, ale zároveň se vyvarovat nadměrnému mytí nebo používání agresivních mýdel, která narušují přirozené pH. Vhodné je také podporovat vaginální mikroflóru pomocí probiotik – buď ve formě doplňků stravy, nebo vaginálních čípků,“ říká gynekoložka z Novoměstské gynekologie.
Kamila Žižková v souvislosti s hygienickými návyky zase upozorňuje, že není vhodné dlouhodobě zadržovat močení ani se neumytýma rukama dotýkat obličeje či intimních partií, například při výměně menstruačních pomůcek. „Hodně žen nad záchodovou mísou ‚visí‘, což může paradoxně zhoršovat vyprazdňování pánevního dna a močového měchýře,“ dodává.
Jak snášíte vedro?
Spánek bez spodního prádla
Intimnímu zdraví vůbec neuškodí spánek na ostro. Odložení spodního prádla na noc pomáhá omezit odírání a podráždění pokožky v intimní oblasti, u žen navíc snižuje riziko množení bakterií a kvasinek. Těsné spodní prádlo, zvláště ze syntetických materiálů, totiž vytváří teplé a vlhké prostředí, které jejich růstu prospívá.
Podle odborníků může mít spaní bez spodního prádla pozitivní vliv nejen na zdraví, ale i na partnerskou intimitu. „Spánek bez spodního prádla rovněž přispívá k lepšímu proudění lymfy v oblasti slabin, což má pozitivní dopad na celkové zdraví. Pokud partneři sdílejí postel, může navíc větší kontakt kůže na kůži podpořit pocit blízkosti a pozitivně ovlivnit jejich intimní život,“ říká Lucie Slováčková, odbornice na zdravou sexualitu z e-shopu Růžový slon.
Co jíst a co pít?
Nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou, pro hrazení ztrát solí. Dobře poslouží i chlazený slabý čaj, ať už černý či bylinkový. Nevhodné jsou ze zdravotního hlediska nápoje s vysokým obsahem cukru, nejen s ohledem na kalorie, ale i na fakt, že rychlý příjem vysoké dávky cukru organismus mění částečně na teplo, a to nám zvyšuje pocit horka.
Vypijte nejméně 2–3 litry tekutin za den a při tělesné aktivitě 2–4 sklenice každou hodinu. Nejlépe je nosit vodu stále s sebou a upíjet. Nuťte pít zejména děti a staré lidi, často nemívají pocit žízně.
Co se jídla týče, ve vedrech jsou ideální lehké a snadno stravitelné pokrmy. Studené polévky, zeleninové saláty, chlazená zelenina a ovoce, jogurty nebo lehké pomazánky bez majonéz. Po vydatném a tučném jídle se cítíme často zatíženi, nekomfortně. Organizmus ve vedrech nepotřebuje další takovou zátěž, tučná a na bílkoviny bohatá jídla opět zvyšují produkci tepla organizmem.
Jezte raději po menších dávkách a častěji. Vyhýbejte se snadno se kazícím potravinám, jako jsou například majonézové saláty, měkké salámy a podobně. Ušetříte si tím riziko zažívacích obtíží, průjmů a případných dalších projevů střevních infekcí.
Zdroj: SZÚ