Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Taťána Kročková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Historické obaly aspirinu
Autor: Antiqueadvertising
Vintage cedule se starými obaly Aspirinu
Obyčejná bílá tabletka a zmůže mnohé. Za nejslavnější lék, který pomohl mnoha lidem, můžeme kromě Penicilinu považovat také Aspirin. Jeho příběh začíná u vrbové kůry, která se kdysi běžně používala na horečku a revmatické bolesti.

Aspirin má zajímavou historii a stále patří mezi léky, které se objevují v mnoha domácích lékárničkách. Jen se od jeho vynálezu mnohé změnilo a má velkou konkurenci: další účinné látky, zejména paracetamol. A i když už se Aspirin nesmí dávat dětem, stále je velmi oblíbený, a to nejen pro své antipyretické a protizánětlivé účinky, ale také protože ředí krev a je tak prevencí žilní trombózy. Jak to s Aspirinem bylo napříč časem?

Zázrak jménem vrbová kůra

Začněme u vrbové kůry. Kůra z vrby bílé (Salix alba) se odedávna používala k léčbě horečky, bolestí všeho druhu a revmatických potíží. V době, kdy jiné léky neexistovaly, to byl zázrak. Užíval se přímo prášek z jemně drcené vrbové kůry, anebo odvar z kůry, listů a mladých větviček. Hlavní účinnou látkou v rostlině jsou salicyláty a použití takového přírodního prostředku bylo pro zdraví mnohem šetrnější než první pokusy o výrobu syntetických salicylátů. 

Ty totiž doprovázely četné nežádoucí účinky a podráždění žaludku včetně krvácení žaludeční sliznice, závratě nebo třeba hučení v uších. Bylo těžké určit správnou dávku a odhadnout množství, které by pacientovi neuškodilo. Cílem tak bylo vyvinout lék proti bolesti a horečce s protizánětlivými účinky, kterým se nakonec stal Aspirin obsahující kyselinu acetylsalicylovou.

Galerie: Pamatujete si na tyhle léky? 

Čistou kyselinu salicylovou poprvé vyrobili vědci na konci 19. století. Lék se dále zkoumal a dávkoval, protože nežádoucí účinky a silné dráždění žaludku se prozatím nepodařilo nikomu eliminovat. Kyselý prášek chutnal odporně, nutil pacienty ke zvracení a v žaludku se choval jako toxická kyselina. Teprve v roce 1897 mladý německý chemik Felix Hoffmann syntetickou kyselinu acetylsalicylovou vylepšil natolik, že se dala bezpečně používat jako lék. 

Lék dostal název Aspirin a Felix Hoffmann byl považován za jeho vynálezce. Zkoumaný salicylát vylepšil tak, že k němu přidal zásaditou molekulu kyseliny octové, což vyrovnalo přehnaně kyselý a dráždivý účinek. Nežádoucí účinky se tak výrazně zmírnily.

Kdo to vlastně vymyslel? 

Ale objevil se i spor o autorství léku. Kdo vlastně takový vzácný lék vynalezl? Byl to opravdu Felix Hoffmann, anebo někdo jiný? Jeho nadřízeným v továrně Bayer byl židovský chemik Arthur Eichengrün, který se proslavil už tím, že vymyslel lék na kapavku s názvem Protargol. Od roku 1943 až do konce války žil v Terezíně. Válku přežil a později, nedlouho před svou smrtí, tvrdil, že za objev Aspirinu je zodpovědný on- 

Lék od jeho objevu začala vyrábět německá firma Bayer. Název Aspirin vznikl odvozením od německého slova znamenajícího Acetylová kyselina (Acetyl Spirsäure). Tak byl na úplném počátku 20. století lék patentován a začal být předepisován na spoustu nemocí, například se velice brzy ukázalo, že skvěle léčí krevní sraženiny, ředí krev a funguje jako prevence i léčba trombózy nebo také infarktu. Časem ale byly zjištěny i jiné příznivé účinky, například vliv na prevenci demence a karcinomu tlustého střeva.

KVÍZ: Vyznáte se v lécích a víte, jak je správně užívat?

Zatímco část lidí se snaží zvládnout všechny potíže a zdravotní neduhy pokud možno bez léků, někteří jedinci naopak sahají po lécích poněkud bez rozmyslu. A užívají je buď na každou drobnost, nebo v situacích, kdy by naopak už byl čas zajít k lékaři.
Spustit kvíz

Když přišla druhá světová válka, byl Aspirinu nedostatek a tak se začal už od počátku 20. století falšovat. Později ho krom Bayeru začaly vyrábět i další firmy. V Českloslovensku od roku 1925 coby Acylpyrin. I tento název odkazuje na obsaženou učinnou látku, kyselinu acetylsalicylovou. Slovo pyrin pak bylo zase odvozeno od latinského názvu pro oheň (pyros), tady myšleno horečku. Též se traduje, že Acylpyrin byl oblíbeným lékem prezidenta Masaryka. A pro zajímavost, za první republiky v roce 1930 stál  7 Kčs.

Riziko pro děti a těhotné

Dnes kyselinu acetylsalicylovou najdeme pod mnoha názvy, Aspirin, Acylpyrin nebo třeba Anopyrin, v účinné látce a účincích ale není žádný rozdíl. Mnoha lidem vyhovuje i jeho dlouhodobé užívání, je volně dostupný v lékárnách, ale třeba přece jenom dávat pozor na nežádoucí účinky. 

Kyselost léku stále zůstává a někomu může podráždit žaludek, navíc může způsobovat i alergické reakce. Není vhodný u osob se žaludečními vředy nebo u pacientů, kteří trpí poruchou srážlivosti krve a rozhodně také zesiluje účinek zároveň užívaného Warfarinu. Je třeba počítat s tím, že když budete pravidelně užívat Acylpyrin, zvýší se u vás riziko krvácení, například u žen zesiluje menstruační krvácení. 

Připomenout je třeba také to, že užívání Acylpyrinu se nedoporučuje dětem a mladistvým minimálně do 16 let, protože zesiluje riziko vzácného, avšak život ohrožujícího Reyeova syndromu, který se projevuje záchvaty, křečemi, zvracením, průjmy, dezorientací až bezvědomím. Dochází při něm k otokům mozku a jater. Hrozí riziko poškození mozku i bezprostřední riziko smrti. Acylpyrin by neměly užívat ani těhotné ženy. 

Zdroje: 

bylinkyprovsechny.cz; sdrugs.com; hcmagazin.czpubmed.ncbi­.nlm.nih.gov

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Taťána Kročková

Taťána Kročková

Externí redaktorka a copywriterka píšící pro webové i tištěné magazíny. Zaměřuje se na oblast zdraví, historie medicíny, psychologie, filozofie, etikoterapie a alternativní medicíny.

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte, jak se vyznáte v jedovatých houbách. Poznejte je podle fotek
1/12 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Škodlivý software je čím dál složitější, jde se vůbec ubránit?

Vibe coding: AI převrací vývoj software, firmy loví specialisty

Od hobby ke stovkám zákazníků: Jak se z včelaření stalo podnikání

Piráti: Zdaníme ruské nerezidenty a snížíme DPH na základní potraviny

Daňový rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým nájmem

Jak nakopnout online byznys? Pomůže rezervační systém

K nárůstu ransomwaru přispívají phishing a sociální inženýrství s AI

Káva jako byznys: někomu záleží na každém zrníčku

Mění se dávky i životní minimum. Ovlivní to exekuční srážky?

Češka odhaluje zákulisí realit v Dubaji: vyprodáno za pár hodin

Spoření v září: Kam bezpečně s penězi? Přehled nabídek

I mužům rostou prsa. Na začátku mohou potíž zmírnit léky

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Android vydal největší bezpečnostní update roku

Přibývá čtyřicátníků se žloutenkou A, nemoc se šíří dotekem

DuckDuckGo vylepšuje AI možnosti svého prohlížeče

Renault si namazal normu Euro 7 na chleba

Které nemovitosti zlevňují? A jsou už sazby hypoték na dně?

Horká vana, olivový olej, běžný prášek. Tohle dětské kůži škodí

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Zahoďte všechny cigarety. Nezkoušejte jen snížit počet
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).