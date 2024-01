Tisíce pacientů se o svátcích vyhnuly cestě na pohotovost, když se s lékařem poradily na dálku

Kdybyste si mohli vybrat, zda se s nějakým zdravotním problémem vydat na pohotovost, nebo ho moci nejdříve probrat na dálku s lékařem pomocí aplikace v telefonu, volba by to asi nebyla složitá. Takových služeb bude zřejmě do budoucna přibývat, i když je třeba počítat s tím, že zadarmo to většinou nebude.

Jednou z nich je i česká telemedicínská aplikace Meddi App a skrz ni se na lékaře o Vánocích obrátily téměř čtyři tisíce pacientů. Mnozí si po konzultaci svých zdravotních problémů mohli díky telemedicíně cestu na pohotovost odpustit, protože jejich stav nevyžadoval akutní zásah lékařů.

Během vánočních prázdnin se na naše lékaře obrátilo celkem 3852 pacientů. Více než polovina těchto případů zahrnovala situace, kdy rodiče nemocných dětí využili možnost nonstop lékařské pomoci prostřednictvím aplikace, která zahrnuje i službu pediatra. O robustnosti naší lékařské sítě svědčí fakt, že žádný z těchto pacientů nečekal na spojení s lékařem déle než pět minut, uvedl Jiří Pecina, zakladatel a ředitel společnosti Meddi hub, která aplikaci provozuje.





Pro představu, například na dětskou pohotovost Fakultní nemocnice v pražském Motole se obrací i více než 250 rodičů s dětmi denně. Mnohým pacientům přitom stačí symptomatická léčba, nasazení léků na snížení teploty, klid a dostatečný příjem tekutin. Lékař na telefonu dokáže zdravotní stav posoudit a zvážit, jestli je osobní návštěva pohotovosti opravdu nutná.

V aplikaci Meddi App mohou uživatelé mimo jiné obdržet eRecept, ihned si zkontrolovat dostupnost léků, například nedostatkových antibiotik, a objednat si je na vybranou pobočku lékárny Dr.Max – můžete si také rovnou ověřit dostupnost léků. Namísto obcházení poboček se dozvíte, kde je lék skladem a kdy si pro něj můžete přijít.

Jednu konzultaci ročně mají uživatelé aplikace zdarma, ostatní v rámci předplatného ve výši několika tisíc korun ročně. Za svoje peníze mohou počítat třeba s tím, že nebudou nikdy na online lékaře čekat déle než půl hodiny, většinou je to jen pár minut.





Budou další aplikace

Zmíněná aplikace není jediná, kterou mohou lidé využívat, ostatní umí zase něco jiného. Za pozornost stojí například bezplatná aplikace Preventivka, která sice nezprostředkuje kontakt s lékařem, ale dokáže člověka nasměrovat na preventivní vyšetření, která by měl absolvovat. Stojí za ní společnost Loono.

Na konferenci Lifmat autoři před časem představili aplikaci SkinVision, která dokáže rozpoznat riziková kožní znaménka od těch běžných a tím přecházet vzniku melanomu – upozorní člověka, že je namístě zajít na podrobné vyšetření.

SkinVision zjišťuje rakovinu kůže s přesností na 95 procent. Využívá klinicky ověřené, vysoce přesné algoritmy strojového učení ke zjištění rizika melanomu. Je založena na technologii, která využívá simulaci přirozeného růstu tkáně, vysvětlil šéf společnosti Dr. Digital Ondřej Svoboda, která aplikaci na konferenci představila. I tato aplikace je placená.

Další představená aplikace se zaměřuje na léčbu ran, a to jak těch povrchových, tak hlubokých, jakými může být třeba proleženina. Aplikace má mapovat průběh hojení a pacientovi napovídat, kdy je vše v pořádku a kdy už by měl jít k lékaři.