Jak bude otevřeno o Vánocích? Velké obchody na svátky zavřou

Vánoční svátky letos vycházejí na víkend. Štědrý den, 24. prosince, bude v sobotu, 1. svátek vánoční, 25. prosince, v neděli a 2. svátek vánoční, 26. prosince, v pondělí. Nový rok, 1. ledna, pak oslavíme opět v neděli.

Zákon udává pravidla jednoznačně. Na velké státní svátky musí mít zavřeno všechny obchody s prodejní plochou větší než dvě stě metrů čtverečních. To se vztahuje zejména na supermarkety prodávající především jídlo či drogerii, ale také například hobbymarkety, obchody s elektronikou nebo nábytkem. Otevřeno mohou mít menší obchody, stejně jako například prodejny s potravinami na nádražích, letištích, lékárny nebo obchody na čerpacích stanicích.

Prakticky to znamená, že velké obchody musí mít zavřeno 24. prosince odpoledne a 25. a 26. prosince a také 1. ledna po celý den. Poslední den v roce, 31. prosince, není státní svátek, takže obchody otevřít mohou. Zpravidla na Silvestra zavírají v 17 nebo v 18 hodin.

„Přímo na Štědrý den zákazníci budou moci nakoupit v obchodním centru od 9:00 do 11:30, v Albertu bude otevřeno již od 8:00 do 11:45. V neděli 25. prosince a v pondělí 26. prosince budeme mít zavřeno. Otvíráme znovu v úterý 27. prosince – Albert od 8:00 do 22:00, ostatní prodejny a služby od 9:00 do 21:00. Také poslední den v roce bude možné pořídit věci na silvestrovské oslavy nebo si nakoupit ve výprodejích. Na Silvestra máme otevřeno následovně – Albert od 8:00 do 18:00 a ostatní obchody a služby od 9:00 do 17:00. Na Nový rok bude celé obchodní centrum uzavřeno,“ popsala Michaela Němcová, centre manager OC Šestka.

Některé řetězce ale předem avizují, že ačkoliv zákon umožňuje mít na Štědrý den otevřeno do 12 hodin, jejich obchody zůstanou zavřené. Jedním z nich je například Penny Market. „Už několik let našim lidem dopřáváme na Štědrý den volno, a to přesto, že tržby bývají v tento den vysoké. Chceme na Štědrý den dát našim lidem možnost věnovat svým nejbližším to nejcennější, co máme, náš čas a blízkost,“ vysvětluje tento krok Radek Hovorka, jednatel Penny.





Naopak před Vánoci obchody plánují prodloužení otevírací doby. Konkrétně zmíněný Penny Market bude otevřený denně od 7 do 21, resp. 22 hodin.

„Během adventních nedělí je otevírací doba nákupního centra prodloužena, a to od 9 do 20 hodin,“ uvedl také Tomáš Knop z brněnské Galerie Vaňkovka.

Chodíte nakupovat na Štědrý den? Ano, jezdím na větší nákup potravin. Ano, ještě dokupuji dárky. Ano, ale jen drobnosti, které mi chybí. Ne. Zobraz výsledek

Otevírací dobu upravují i e-shopy s jídlem

Také dva největší e-shopy s potravinami, Rohlik.cz a Kosik.cz, svou otevírací dobu během Vánoc upraví. Během Štědrého dne vám nákup kurýři dovezou mezi 6. a 14. hodinou, 25. prosince zůstanou sklady zavřené. 26. prosince už budou rozvozy znovu fungovat. Na Košíku podle běžné pracovní doby, na Rohlíku od 7 do 23 hodin. Na Silvestra bude možné si nákup objednat a nechat přivézt shodně do 18 hodin, na Nový rok pak od 12 do 22 hodin.