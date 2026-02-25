V USA povolili terapii Optune i pro léčbu rakoviny slinivky

O předběžném schválení nové léčby rakoviny slinivky informoval v únoru americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
Zelenou dostala terapie Optune, která se v Evropě včetně ČR používá k léčbě některých pacientů s nádorem mozku zvaným glioblastom. Konkrétně se jedná o přístroj zvaný Optune Gio. V USA nově schválili také používání přístroje Optune Pax určeného dospělým pacientům s pokročilými fázemi rakoviny slinivky.
Onemocnění nevyléčí, spolu s použitím chemoterapie dokáže ale prodloužit život. Nemusí jít však o roky. Klinická studie uvádí, že sledovaní pacienti s chemoterapií a terapií Optune Pax žili v průměru o dva měsíce déle než ti, kteří pouze podstupovali chemoterapii.
V EU se zatím léčba nepoužívá
Optune Pax má podobu silnějších náplastí lepených na bok a horní část břicha. Součástí je také dobíjecí generátor střídavého elektrického proudu, diskrétně skrytý v tašce. S náplastmi je spojen kabely. Přístroj na sobě pacient nosí většinu dne a také v noci.
Podmínkou použití Optune Pax je v USA doprovodná léčba dvěma chemoterapeutickými léky. Novinku si zpravidla musí pacienti hradit sami a není levná. Měsíc vychází v přepočtu na více než 400 tisíc korun.
V ČR zatím Optune Pax k dispozici není, protože nemá evropskou certifikaci. V minulosti ji výrobce již získal jak pro terapii rakoviny mozku, tak loni i pro přístroj pro léčbu některých nádorů v plicích (Optune Lua).
Nový způsob léčby nádorů
Základem terapie Optune, a to platí i pro Pax, je využití střídavého elektrického pole označované v angličtině jako TTF. Jeho působení naruší dělení nemocných buněk, mnohdy velmi rychlé. Výrobce také uvádí, že TTF nádorové buňky dokáže zahubit. Terapie je přitom neinvazivní a chrání zdravé tkáně.
Použití TTF v léčbě rakoviny je převratné. Onkologie stojí zejména na chirurgické léčbě, radioterapii, chemoterapii či hormonální terapii. V posledních letech také stále častěji lékaři využívají tzv. imunoterapii a cílenou léčbu včetně té postavené na upravených pacientových buňkách (o tzv. CAR-T terapii jsme psali např. zde).
Léčba přístrojem Optune není určena všem pacientům. Mimo jiné je vyloučena u těhotných žen, pacientů s alergií na gely používané při různých vyšetřovacích metodách (například EKG) či u těch s implantovanými zařízeními typu kardiostimulátoru.
Nejčastějšími vedlejšími účinky jsou změna složení krevního obrazu (méně červených krvinek či destiček), průjem, nevolnost, zvracení, bolesti břicha, zácpa, únava nebo horečka. Ale nastat může i zánět kůže nebo popálení kvůli přehřátí náplastí.
Prověřování efektu léčby stále pokračuje. FDA Optune Pax prozatím udělil předběžný souhlas s užíváním, a to i proto, že jej předloni zařadilo do kategorie tzv. průlomových zařízení. Tento krok má v USA urychlit vývoj a přezkum terapií umožňujících léčbu život ohrožujících onemocnění, u nichž má současná medicína jen minimum možností léčby.
V Česku se loni na podzim dostala terapie Optune Gio do úhrad, takže ji musí zaplatit všechny pojišťovny (o této možnosti jsme psali zde). Indikace je ale poměrně sevřená. K hrazené léčbě se dostane třeba jen ten, u nějž je tumor v mozku diagnostikován poprvé a čerstvě. Aby na léčbu dosáhla, pokračuje proto část pacientů ve veřejných sbírkách.