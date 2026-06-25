Otec zemřel po očkování proti covidu. Odškodnění pro rodinu posvětil Nejvyšší soud

První rozsudek Nejvyššího soudu se týkal pacienta, jenž měl zdravotní potíže po aplikaci třetí dávky vakcíny proti covidu-19 v lednu 2022. Onemocněl zánětem srdečního svalu (myokarditidou), a protože ten je jedním z popsaných nežádoucích účinků, podal si u Ministerstva zdravotnictví žádost o odškodné podle zákona 569/2020 o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku proti onemocnění covid-19 a o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky.
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Spor o míru závažnosti
Jak informoval iDNES.cz ministerstvo žádost zamítlo, proto se pacient obrátil na soudy. Náhradu újmy vyčíslil na téměř 7,9 milionu korun. Soudy ale žalobu zamítly, protože dospěly k závěru, že jeho zdravotní stav s ohledem na krátkou dobu hospitalizace a stabilizovaný stav při propuštění nedosahoval intenzity „zvlášť závažného ublížení na zdraví“, jak ji vyžaduje zákon.
Nejvyšší soud (NS) tento argument odmítl, uložil soudům žalobou se zabývat znovu.
Pojem ‚zvlášť závažné ublížení na zdraví‘ nelze vykládat tak úzce, že by odškodnění připadalo v úvahu pouze v extrémních případech, jako je bezprostřední ohrožení života nebo úplná ztráta soběstačnosti. Takový výklad by totiž ve skutečnosti vedl k tomu, že právo na náhradu by bylo prakticky nedosažitelné, uvádí NS v tiskové zprávě z 8. června.
V posuzovaném případě je zřejmé, že žalobcem vylíčené obtíže (…) nejsou natolik bagatelní, aby bylo možno bez dalšího uzavřít, že podmínky pro náhradu újmy na zdraví nesplňuje, píše předseda soudního senátu Petr Vojtek v odůvodnění usnesení, které soud dočasně zveřejnil na úřední desce.
Brát v potaz jen extrém nelze
V případě tohoto rozsudku ale nejde jen o rozhodnutí o konkrétním dovolání. NS zároveň konstatoval, že rozhodnutí zasahuje i do toho, jak si odškodnění vykládá stát. Ministerstvo totiž za celou dobu účinnosti zákona nepřiznalo peníze ani jednomu očkovanému proti covidu či pozůstalým. A to platí i u soudních rozhodnutí. Lidé se sice odškodného domáhají i u soudů, nikdo ale zatím peníze nezískal pravomocně. A právě do této situace vstupují dva rozsudky NS.
Rozhodnutí představuje výrazný posun ve výkladu odpovědnosti státu za újmu způsobenou očkováním. NS v něm zřetelně odmítl tendenci zužovat odškodnění pouze na extrémní případy a zdůraznil nutnost individuálního a odborně podloženého posouzení každé věci, uvádí NS v rozsudku k výše uvedenému pacientovi.
Odškodňovat lze i duševní útrapy
Na druhý rozsudek upozornila Česká tisková kancelář (ČTK). Žalobu na Ministerstvo zdravotnictví podal muž z Prahy, jehož otec zemřel kvůli plicní embolii krátce po aplikaci třetí dávky vakcíny proti covidu.
Pozůstalý u soudů žádal 250 tisíc korun za duševní útrapy spojené s úmrtím otce, 250 tisíc kvůli závažnému ublížení na zdraví a vytrpěné bolesti a 200 tisíc korun za újmu, kterou spojoval s vadou výrobku a absencí informovaného souhlasu. Obvodní soud i Městský soud v Praze všechny zamítly. NS se zabýval jen prvním z nich, tedy náhradou duševních útrap, a dovolání muže vyhověl.
Také v tomto případě se rozhodnutí týká pravidel pro odškodňování jako takových. Rozšiřuje totiž nároky těch, kterým do života zasáhly zdravotní komplikace způsobené očkování proti covidu. Podle NS mohou pozůstalí po lidech, kteří po vakcinaci zemřeli, vůči státu uplatňovat nárok na náhradu duševních útrap.
„Druhotná oběť má vůči státu právo na náhradu duševních útrap způsobených úmrtím osoby, jež se nechala očkovat proti onemocnění covid-19 a jejíž smrt nastala v příčinné souvislosti s tímto očkováním,“ cituje ČTK předsedkyní soudního senátu Hanou Tichou.
Změní se praxe (ne)odškodňování?
Jak uvádí iDNES.cz, ministerstvo má v tuto chvíli na stole 23 žádostí o odškodnění v souvislosti s covidovým očkováním, o nichž zatím nebylo rozhodnuto. Po rozhodnutích NS bude muset pozměnit rozhodovací praxi.
Jakýkoliv rozsudek má a musí mít dopad na rozhodování ministerstva, protože jedině soudy mohou v ČR závazně vykládat zákony. A my se jimi musíme řídit, řekl pro Vitalia.cz ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Informaci jsem zaznamenal, kolegové budou dopady rozhodnutí NS analyzovat a budeme se muset jimi řídit. Odškodňovací agenda pod ministerstvem funguje a judikatura ji bude upřesňovat i do budoucna, dodává.
Jak konkrétně praxi posuzování žádosti ministerstvo změní, politik neupřesnil. Mezi těmi, kdo o odškodné žádali či žádat chtějí, ale vzbuzují obě rozhodnutí naději, že šance na odškodné bude na ministerstvu i u soudů vyšší.
Verdikt NS je přelomový v tom, že dává naději nejen našemu klientovi, ale i dalším. O náhradu teď může žádat mnohem více lidí a těm, kteří už požádali nebo se soudí, stoupla šance na úspěch. Většinu řízení totiž soudy přes časem pozastavily, protože čekaly na to, jak dopadne náš případ, cituje iDNES.cz Denisu Sudolskou, advokátku pacienta z výše popsaného rozsudku.
V tuto chvíli je znám pouze jeden případ, kdy ministerstvo přiřklo žadatelům odškodné za poškození zdraví po očkování. Nešlo ovšem o očkování proti covidu, ale o povinnou hexavakcínu. Jde o případ malé Anežky, jež zemřela po aplikaci látky. Jejím rodičům a sourozenci ministerstvo přiznalo dohromady tři miliony korun. Příčinná souvislost sice ani tehdy nebyly prokázaná, stejně jako lékaři nezjistili, proč Anežka utrpěla otok mozku, ministerstvo ale uznalo souvislost v čase. Zdravotní komplikace se staly několik hodin po podání očkování, pátý den 11měsíční dítě zemřelo.