Menopauza nepřináší jen návaly a kila navíc. Zvyšuje se i riziko mnoha nemocí

„Pečuji o řadu pacientek, které o sebe dbají, a přesto u nich najednou dochází k propadu. Objevuje se u nich nadváha až obezita, zvyšuje se cholesterol a krevní tlak a zhoršuje se pohyblivost. Zároveň je trápí poruchy spánku, výkyvy nálad a únava, což souvisí s hormonálními změnami v období perimenopauzy a menopauzy,“ vysvětluje praktická lékařka Hana Skalová, která se 20 let detailně věnuje geriatrii.
Co se dozvíte v článku
- Je potřeba být v šedesáti štíhlá
- Doplňujte vitamin D a vápník
- Ženy se starají o všechny, jen ne o sebe
- Které nemoci ženám hrozí?
„Moderní medicína nabízí řadu možností, jak tyto změny zvládnout. Renesanci zažívá například menopauzální hormonální terapie, která pomáhá zmírnit obtíže, chránit cévy, zpomalit úbytek kostní a svalové hmoty a přispět k lepšímu zachování kognitivních funkcí. Dalším pomocníkem jsou léky pro léčbu obezity.“
Je potřeba být v šedesáti štíhlá
Přechod pak podle lékařů může proběhnout klidněji. „Roky mezi 50–60 považuji za klíčové. Aby se stáří stalo hezkou součástí života, je třeba být v šedesáti štíhlý, v kondici, nekuřák a spokojený,“ říká doktorka Skalová.
Za příklad uvádí Dánsko, kde jsou lidé zvyklí pravidelně sportovat a dbát na zdravý životní styl. „Bez pohybu to nejde – právě ten pomáhá udržet svalovou hmotu a celkovou kondici. Stejně tak nestačí jen drobné úpravy jídelníčku. Základem je kvalitní strava s dostatkem bílkovin. Pacientky se občas mylně domnívají, že jako zdroj bílkovin stačí sníst jogurt,“ dodává lékařka.
Doplňujte vitamin D a vápník
„Už od 45 let bychom se měly při vyšetření pacientek zaměřit na to, zda mají dostatek vitaminu D a vápníku a jak funguje jejich štítná žláza. Důležité je také doporučit screening rakoviny prsu a kolorekta i pravidelné návštěvy gynekologa, například kvůli testu na HPV,“ uvádí doktorka Kateřina Javorská, která ve Společnosti všeobecného lékařství vede Pracovní skupinu pro preventabilní onemocnění a podskupinu Ženské zdraví.
Připomíná, že právě ženy v tomto věku patří mezi poddiagnostikovanou skupinu – řada z nich své zdravotní potíže neřeší, protože se soustředí na zdraví svých blízkých a sebe samy zanedbávají. Kromě zdravotních obtíží se podle lékařek ženy kolem padesátky potýkají také se změnou své role ve společnosti. „Mají pocit, že nejsou vidět,“ popisuje Javorská.
Ženy se starají o všechny, jen ne o sebe
Současné padesátnice zažily socialismus a mají specifickou životní zkušenost. „Vyrůstaly v prostředí, kde byl kladen důraz na výkon, spolehlivost a schopnost zvládnout vše bez velkých řečí. Na rozdíl od mladší generace nebyly vedeny k tomu, aby otevřeně mluvily o psychických potížích, nastavovaly si hranice nebo dávaly sebe na první místo. Naopak se od nich očekávalo, že zvládnou práci, rodinu i péči o ostatní – a bez reptání,“ popisuje doktorka Skalová.
Tento přístup se pak odráží i v tom, jak přistupují ke svému zdraví. „Dané ženy patří k tzv. sendvičové generaci – podporují své dospělé nebo dospívající děti, které se teprve osamostatňují, a zároveň se začínají starat o rodiče, kteří potřebují stále více péče. Dávají energii oběma směry, ale samy jí mají čím dál méně. Často přehlížejí varovné signály závažných onemocnění a hormony už je nechrání před infarktem, osteoporózou, urogenitálními obtížemi a dalšími riziky,“ doplňuje Kateřina Javorská.
Které nemoci ženám hrozí?
A které zdravotní problémy a onemocnění se tedy typicky týkají žen kolem menopauzy (45–60 let)?
Kardiovaskulární onemocnění
Estrogen, který dříve chránil cévy, po menopauze mizí a roste riziko:
- infarktu,
- mrtvice,
- vysokého krevního tlaku.
Osteoporóza (řídnutí kostí)
V důsledku poklesu estrogenu dochází k:
- úbytku kostní hmoty,
- vyššímu riziku zlomenin (zápěstí, kyčel, páteř).
Metabolické změny
Snížená hladina estrogenu způsobuje:
- přibývání na váze (zejména tuku v oblasti břicha),
- vyšší riziko diabetu 2. typu,
- vyšší riziko inzulinové rezistence.
Poruchy lipidů (cholesterol)
Tzv. dislipidemie je charakterizovaná:
- zvýšením LDL („špatný“ cholesterol),
- snížením HDL („dobrý“ cholesterol)
- a v důsledku toho zvýšeným rizikem aterosklerózy.
Psychické a neurologické potíže
V této životní fázi dochází v souvislosti s hormonálními výkyvy k:
- úzkosti,
- depresím,
- poruchám spánku,
- zhoršení paměti („brain fog“).
Menopauzální symptomy
Jsou typické pro přechod, ale mohou trvat roky. Jde o:
- návaly horka,
- noční pocení,
- bušení srdce.
Urogenitální potíže
- Suchost sliznic,
- bolest při styku,
- častější infekce močových cest,
- inkontinence,
- tzv. urogenitální syndrom menopauzy.
Onemocnění pohybového aparátu
- Bolesti kloubů a svalů,
- ztuhlost,
- vyšší riziko artrózy.
Změny kůže a vlasů
Spolu s estrogenem ubývá kolagenu a dochází ke:
- ztenčení kůže,
- ztrátě elasticity,
- padání vlasů.
Onkologická rizika
V kombinaci věku a hormonálních změn dochází k vyššímu výskytu:
- rakoviny prsu,
- rakoviny endometria,
- kolorektálního karcinomu.