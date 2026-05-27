Menopauza nepřináší jen návaly a kila navíc. Zvyšuje se i riziko mnoha nemocí

Anna Dvořáková
Dnes
Memopauza, žena po padesátce
Ženy kolem padesátky se někdy označují za „neviditelné“. Děti jim odrůstají, stárnoucí rodiče potřebují pomoct a jejich těla se mění. Nejen kvůli fyzickým změnám a psychické zátěži si připadají nedoceněné. I z nedostatku času pak často přehlížejí zdravotní potíže. Kvůli hormonálním změnám u nich přitom roste riziko řady nemocí od kardiovaskulárních po ty onkologické.

„Pečuji o řadu pacientek, které o sebe dbají, a přesto u nich najednou dochází k propadu. Objevuje se u nich nadváha až obezita, zvyšuje se cholesterol a krevní tlak a zhoršuje se pohyblivost. Zároveň je trápí poruchy spánku, výkyvy nálad a únava, což souvisí s hormonálními změnami v období perimenopauzy a menopauzy,“ vysvětluje praktická lékařka Hana Skalová, která se 20 let detailně věnuje geriatrii. 

Co se dozvíte v článku
  1. Je potřeba být v šedesáti štíhlá
  2. Doplňujte vitamin D a vápník
  3. Ženy se starají o všechny, jen ne o sebe
  4. Které nemoci ženám hrozí?

„Moderní medicína nabízí řadu možností, jak tyto změny zvládnout. Renesanci zažívá například menopauzální hormonální terapie, která pomáhá zmírnit obtíže, chránit cévy, zpomalit úbytek kostní a svalové hmoty a přispět k lepšímu zachování kognitivních funkcí. Dalším pomocníkem jsou léky pro léčbu obezity.“

Je potřeba být v šedesáti štíhlá

Přechod pak podle lékařů může proběhnout klidněji. „Roky mezi 50–60 považuji za klíčové. Aby se stáří stalo hezkou součástí života, je třeba být v šedesáti štíhlý, v kondici, nekuřák a spokojený,“ říká doktorka Skalová. 

Za příklad uvádí Dánsko, kde jsou lidé zvyklí pravidelně sportovat a dbát na zdravý životní styl. „Bez pohybu to nejde – právě ten pomáhá udržet svalovou hmotu a celkovou kondici. Stejně tak nestačí jen drobné úpravy jídelníčku. Základem je kvalitní strava s dostatkem bílkovin. Pacientky se občas mylně domnívají, že jako zdroj bílkovin stačí sníst jogurt,“ dodává lékařka.

Doplňujte vitamin D a vápník

„Už od 45 let bychom se měly při vyšetření pacientek zaměřit na to, zda mají dostatek vitaminu D a vápníku a jak funguje jejich štítná žláza. Důležité je také doporučit screening rakoviny prsu a kolorekta i pravidelné návštěvy gynekologa, například kvůli testu na HPV,“ uvádí doktorka Kateřina Javorská, která ve Společnosti všeobecného lékařství vede Pracovní skupinu pro preventabilní onemocnění a podskupinu Ženské zdraví.

Připomíná, že právě ženy v tomto věku patří mezi poddiagnostikovanou skupinu – řada z nich své zdravotní potíže neřeší, protože se soustředí na zdraví svých blízkých a sebe samy zanedbávají. Kromě zdravotních obtíží se podle lékařek ženy kolem padesátky potýkají také se změnou své role ve společnosti. „Mají pocit, že nejsou vidět,“ popisuje Javorská.

Ženy se starají o všechny, jen ne o sebe

Současné padesátnice zažily socialismus a mají specifickou životní zkušenost. „Vyrůstaly v prostředí, kde byl kladen důraz na výkon, spolehlivost a schopnost zvládnout vše bez velkých řečí. Na rozdíl od mladší generace nebyly vedeny k tomu, aby otevřeně mluvily o psychických potížích, nastavovaly si hranice nebo dávaly sebe na první místo. Naopak se od nich očekávalo, že zvládnou práci, rodinu i péči o ostatní – a bez reptání,“ popisuje doktorka Skalová. 

Tento přístup se pak odráží i v tom, jak přistupují ke svému zdraví. „Dané ženy patří k tzv. sendvičové generaci – podporují své dospělé nebo dospívající děti, které se teprve osamostatňují, a zároveň se začínají starat o rodiče, kteří potřebují stále více péče. Dávají energii oběma směry, ale samy jí mají čím dál méně. Často přehlížejí varovné signály závažných onemocnění a hormony už je nechrání před infarktem, osteoporózou, urogenitálními obtížemi a dalšími riziky,“ doplňuje Kateřina Javorská.

Které nemoci ženám hrozí?

A které zdravotní problémy a onemocnění se tedy typicky týkají žen kolem menopauzy (45–60 let)?

Kardiovaskulární onemocnění

Estrogen, který dříve chránil cévy, po menopauze mizí a roste riziko:

  • infarktu,
  • mrtvice,
  • vysokého krevního tlaku.

 Osteoporóza (řídnutí kostí)

V důsledku poklesu estrogenu dochází k:

  • úbytku kostní hmoty,
  • vyššímu riziku zlomenin (zápěstí, kyčel, páteř). 

Metabolické změny

Snížená hladina estrogenu způsobuje:

  • přibývání na váze (zejména tuku v oblasti břicha),
  • vyšší riziko diabetu 2. typu,
  • vyšší riziko inzulinové rezistence.

 Poruchy lipidů (cholesterol)

Tzv. dislipidemie je charakterizovaná:

  • zvýšením LDL („špatný“ cholesterol),
  • snížením HDL („dobrý“ cholesterol)
  • a v důsledku toho zvýšeným rizikem aterosklerózy.

Psychické a neurologické potíže

V této životní fázi dochází v souvislosti s hormonálními výkyvy k:

  • úzkosti,
  • depresím,
  • poruchám spánku,
  • zhoršení paměti („brain fog“).

Menopauzální symptomy

Jsou typické pro přechod, ale mohou trvat roky. Jde o:

  • návaly horka,
  • noční pocení,
  • bušení srdce.

Urogenitální potíže

  • Suchost sliznic,
  • bolest při styku,
  • častější infekce močových cest,
  • inkontinence,
  • tzv. urogenitální syndrom menopauzy.

Onemocnění pohybového aparátu

  • Bolesti kloubů a svalů,
  • ztuhlost,
  • vyšší riziko artrózy.

Změny kůže a vlasů

Spolu s estrogenem ubývá kolagenu a dochází ke:

  • ztenčení kůže,
  • ztrátě elasticity,
  • padání vlasů.

Onkologická rizika

V kombinaci věku a hormonálních změn dochází k vyššímu výskytu:

  • rakoviny prsu,
  • rakoviny endometria,
  • kolorektálního karcinomu.

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

