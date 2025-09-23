Na odběry míří první dárce z tisíců lidí, kteří se zaregistrovali díky malé Madlence

Osmnáctiletý Martin nedávno podstoupil sérii vyšetření v pražském IKEM. Pokud ukáží, že je zdravý, čeká ho odběr buněk kostní dřeně. Znamená to pár hodin ležet v klidu a nechat si přístrojem zvaným separátor filtrovat krev. V jiné nemocnici, a to možná i za hranicemi, ji použijí pro pacienta, který by bez nich neměl šanci přežít.
„Nečekal jsem, že se mi z registru ozvou tak brzy. Je to teprve čtyři měsíce, co jsem se zapsal. Jsem ale moc rád, že budu mít možnost někomu zachránit život. Doufám, že to vyjde,“ říká student gymnázia. „Rodina mě v tom podporuje. Mám sourozence, kteří pracují ve zdravotnictví, a ti říkali, že je to skvělé,“ dodává Martin, který chodí také pravidelně darovat krev.
26 tisíc nově zaregistrovaných
Má šanci stát se vůbec prvním dárcem kostní dřeně z těch, kteří se do registrů zapsali při Náborech nejen pro Madlenku. Tedy pro dvouletou dívku s nemocí krvetvorby, jejíž zoufalí rodiče na jaře zveřejnili na internetu výzvu, aby se lidé přišli registrovat, protože pro jejich dcerku se nenašel dárce.
IKEM, při kterém pracuje jeden z registrů, u příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně, zveřejnil, že do předvýběru pro konkrétní pacienty, kteří potřebují transplantaci, bylo už osloveno 17 lidí z akce Nábory nejen pro Madlenku.
Série akcí nakonec do registrů přivedla více než 26 tisíc lidí. Šlo o mimořádný nápor, díky kterému se letos podařilo v Česku překročit hranici dvou procent populace.
Dárce pro Madlenku se mezi nimi nenašel. Dívka nakonec transplantaci nejspíš vůbec nebude potřebovat, protože jí zabrala jiná léčba. Než se tak stalo, byli sice vytipovaní tři lidé, kteří si byli ve znacích imunity podobní s holčičkou, u žádného ale nevykazovaly plnou shodu a nyní je vyhledávání dalších potenciálních dárců pro Madlen pozastaveno. Skoro třicet tisíc nových možných dárců ale zvyšuje šanci na uzdravení dalším lidem, kterým jiná léčbě nezabere.
Hledá se genetické dvojče
Najít dárce pro konkrétního nemocného není vůbec jednoduché, i když po celém světě je zaregistrovaných více než 43 milionů lidí. „Když nás osloví lékaři, hledáme v podstatě genetické dvojče. Potřebujeme člověka, který se shoduje s nemocným optimálně v deseti znacích imunity. Když neuspějeme u nás, obracíme se do zahraničí. Ani tam ale nejsme vždy úspěšní,“ vysvětluje Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.
Proto nábory i výzva k registraci zůstávají pořád platné a v běhu. Vstup do registru je velmi snadný a vede přes náborová centra po celé zemi nebo mobilní nábory, které se nárazově konají v různých kolektivech a na různých akcích.
Seznam náborových center najdete zde a další soupis je zde. V mapách si můžete najít to, které je vám nejblíž.
Kromě formulářů stačí u pražského registru výtěr ze sliznice úst nebo odběr trošky krve, u plzeňského registru je to odběr malého vzorku žilní krve. Další vyšetření se při vstupu do registru neprovádějí, přichází až ve chvíli, kdy je zaregistrovaný vybrán jako dárce.
To, že někdo vstoupí do registru, ještě neznamená, že se automaticky stane dárcem. K darování buněk je zaregistrovaný zájemce vyzvaný teprve až tehdy, když se najde pacient, který jeho buňky potřebuje.
Kdo se může zaregistrovat
Podmínky vstupu jsou vesměs u obou registrů stejné, liší se ale věkem.
Český registr dárců krvetvorných buněk
- věk od 18 do 40 let věku (do 41. narozenin) – dárce je registrován do 55 let včetně
- výborný zdravotní stav
- bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
- hmotnost více než 50 kg
Formulář pro předregistraci a další podrobnosti najdete zde.
Český národní registru dárců dřeně
- věk 18–35 let
- dobrý zdravotní stav
- žádné závažné onemocnění v minulosti bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)
- váha vyšší než 50 kg
Více informací včetně seznamu registračních center najdete zde.