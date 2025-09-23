Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Na odběry míří první dárce z tisíců lidí, kteří se zaregistrovali díky malé Madlence

Na odběry míří první dárce z tisíců lidí, kteří se zaregistrovali díky malé Madlence

Hana Válková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Malá pacientka Madlen Přibylová
Autor: FN Motol
Gymnazistu Martina čeká nejspíš za pár týdnů odběr kostní dřeně. Bezbolestně, pomocí speciálního přístroje. Může se stát prvním dárcem z tisíců lidí, kteří se zaregistrovali po výzvě rodiny malé pacientky Madlen.

Osmnáctiletý Martin nedávno podstoupil sérii vyšetření v pražském IKEM. Pokud ukáží, že je zdravý, čeká ho odběr buněk kostní dřeně. Znamená to pár hodin ležet v klidu a nechat si přístrojem zvaným separátor filtrovat krev. V jiné nemocnici, a to možná i za hranicemi, ji použijí pro pacienta, který by bez nich neměl šanci přežít. 

Co se dozvíte v článku
  1. 26 tisíc nově zaregistrovaných
  2. Hledá se genetické dvojče
  3. Kdo se může zaregistrovat

„Nečekal jsem, že se mi z registru ozvou tak brzy. Je to teprve čtyři měsíce, co jsem se zapsal. Jsem ale moc rád, že budu mít možnost někomu zachránit život. Doufám, že to vyjde,“ říká student gymnázia. „Rodina mě v tom podporuje. Mám sourozence, kteří pracují ve zdravotnictví, a ti říkali, že je to skvělé,“ dodává Martin, který chodí také pravidelně darovat krev.

26 tisíc nově zaregistrovaných

Má šanci stát se vůbec prvním dárcem kostní dřeně z těch, kteří se do registrů zapsali při Náborech nejen pro Madlenku. Tedy pro dvouletou dívku s nemocí krvetvorby, jejíž zoufalí rodiče na jaře zveřejnili na internetu výzvu, aby se lidé přišli registrovat, protože pro jejich dcerku se nenašel dárce.

Madlenka má šanci na život bez omezení, její léčba ale byla složitá Přečtěte si také:

Madlenka má šanci na život bez omezení, její léčba ale byla složitá

IKEM, při kterém pracuje jeden z registrů, u příležitosti Světového dne dárců kostní dřeně, zveřejnil, že do předvýběru pro konkrétní pacienty, kteří potřebují transplantaci, bylo už osloveno 17 lidí z akce Nábory nejen pro Madlenku.

Série akcí nakonec do registrů přivedla více než 26 tisíc lidí. Šlo o mimořádný nápor, díky kterému se letos podařilo v Česku překročit hranici dvou procent populace.

Dárce pro Madlenku se mezi nimi nenašel. Dívka nakonec transplantaci nejspíš vůbec nebude potřebovat, protože jí zabrala jiná léčba. Než se tak stalo, byli sice vytipovaní tři lidé, kteří si byli ve znacích imunity podobní s holčičkou, u žádného ale nevykazovaly plnou shodu a nyní je vyhledávání dalších potenciálních dárců pro Madlen pozastaveno. Skoro třicet tisíc nových možných dárců ale zvyšuje šanci na uzdravení dalším lidem, kterým jiná léčbě nezabere. 

Primář Sova, doktor House a další. Znáte filmy a seriály z lékařského prostředí?

Málokteré filmy a seriály jsou tak populární jako ty, které se odehrávají v nemocnicích či ambulancích. A vy si teď můžete vyzkoušet, kolik jste jich viděli a co všechno o nich víte.
Spustit kvíz

Hledá se genetické dvojče

Najít dárce pro konkrétního nemocného není vůbec jednoduché, i když po celém světě je zaregistrovaných více než 43 milionů lidí. „Když nás osloví lékaři, hledáme v podstatě genetické dvojče. Potřebujeme člověka, který se shoduje s nemocným optimálně v deseti znacích imunity. Když neuspějeme u nás, obracíme se do zahraničí. Ani tam ale nejsme vždy úspěšní,“ vysvětluje Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk IKEM.

Proto nábory i výzva k registraci zůstávají pořád platné a v běhu. Vstup do registru je velmi snadný a vede přes náborová centra po celé zemi nebo mobilní nábory, které se nárazově konají v různých kolektivech a na různých akcích.

Seznam náborových center najdete zde a další soupis je zde. V mapách si můžete najít to, které je vám nejblíž.

Kromě formulářů stačí u pražského registru výtěr ze sliznice úst nebo odběr trošky krve, u plzeňského registru je to odběr malého vzorku žilní krve. Další vyšetření se při vstupu do registru neprovádějí, přichází až ve chvíli, kdy je zaregistrovaný vybrán jako dárce.

To, že někdo vstoupí do registru, ještě neznamená, že se automaticky stane dárcem. K darování buněk je zaregistrovaný zájemce vyzvaný teprve až tehdy, když se najde pacient, který jeho buňky potřebuje. 

Jste členy registru dárců kostní dřeně a kmenových buněk?

Zobraz výsledek

Kdo se může zaregistrovat

Podmínky vstupu jsou vesměs u obou registrů stejné, liší se ale věkem.

Český registr dárců krvetvorných buněk

  • věk od 18 do 40 let věku (do 41. narozenin) – dárce je registrován do 55 let včetně
  • výborný zdravotní stav
  • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
  • hmotnost více než 50 kg

Formulář pro předregistraci a další podrobnosti najdete zde.

Český národní registru dárců dřeně

  • věk 18–35 let
  • dobrý zdravotní stav
  • žádné závažné onemocnění v minulosti bez trvalého užívání léků (nepočítá se antikoncepce a léky na sezónní alergie)
  • váha vyšší než 50 kg

Více informací včetně seznamu registračních center najdete zde.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

Související články

Anketa

Pečete si domácí chleba?

Zobraz výsledek

Mohlo by vás zajímat

Kvíz týdne

Ukažte v kvízu, že znáte pár druhů jablek a nepletete si calvados a cider
1/15 otázek
Spustit kvíz

Nejčtenější články

Domácí lékař

Všechny nemoci

Z našich webů

Dále u nás najdete

Na Zbraslavi začala stavba největšího datacentra u nás

Méně důvěry, více soukromí: Signal má proti Telegramu výhodu

Lovebrand, který přetrval generace. Merkur je víc než hračka

Digitální tvůrci dostali další nástroj, jak si nechat zaplatit za obsah

Důchody 2026: Jak vypočítat, o kolik vám vzroste penze?

Superdávka startuje už v říjnu. Jak na ni přejít?

Cesta k superrychlému ethernetu

AI chatboti: ChatGPT ovládá více než 80% trhu, konkurence zaostává

Paušální daň 2026: Podnikatelé si připlatí o 15 tisíc více

Jak stát bojuje proti manipulacím kolem voleb na sítích?

V Brně startuje moderní výuka čipů, zájem je velký

Lidé platí tisíce za vitamíny a léky v infuzích, přínos je ale pochybný

Úspěch bez reklamy: Společnost Vorwerk sází na osobní přístup

Sedm set tisíc lidí neví, že mají vysoký tlak. Neléčená hypertenze zkracuje život

Aspirin byl původně nesnesitelně kyselý a hučelo po něm v uších

Meta ukázala chytré brýle ovládané signály ze svalů

Dudlíky známých značek obsahují nebezpečný bisfenol A

Bývalý šéf bezpečnosti WhatsAppu upozorňuje na díry v systému

Nebezpečné léky s rizikem předávkování byly populární i u nás

Minimální mzda a zaručený plat pro rok 2026 v tabulkách

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Imunoložka radí, jak se vyhnout podzimním infekcím
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).