Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí a mohou být nebezpečné

Vnitřní teplota boxů se během letních dnů může vyšplhat ke čtyřicítce i výše, upozorňuje Česká lékárnická komora. Většina léků a léčivých přípravků by se však měla skladovat jen při pokojových teplotách, tedy zhruba mezi 15 a 25 stupni Celsia.
Překročení této hranice, byť je jen krátkodobé, může vést k rozkladu účinné látky nebo změně fyzikálních vlastností přípravku.
Čípky se roztečou, masti zřídnou
„Pokud jsou čípky nebo masti vystaveny vyšším teplotám, může dojít ke změně jejich konzistence – čípky se při teplotách nad 30 °C mohou roztéct, masti zřídnout, stabilita účinných látek v sirupech se snižuje. Obecně pak platí, že vlivem vyšší teploty dochází k rychlejšímu rozkladu účinné látky, což vede ke snížení účinnosti přípravku, případně k jeho úplné neúčinnosti,“ vysvětluje Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory.
„Pacient pak může mít pocit, že lék nezabírá, ačkoliv problém není v jeho nevhodném zvolení či diagnóze, ale v tom, že účinná látka byla vysokou teplotou degradována. Následné používání teplotně poškozených léků nemusí vést pouze k neúčinné léčbě. V některých případech může dojít k vytvoření nežádoucích rozkladných produktů a poškození zdraví pacienta,“ doplňuje Krebs.
Co si v létě neposílat?
To, že teploty v boxech stoupají vysoko nad doporučených 25 stupňů, potvrzuje například i přepravce balíků Zásilkovna. A myslí na to i ve svých obchodních podmínkách – léky, které vyžadují určitý teplotní režim prostřednictvím této společnosti zasílat nelze.
„Do Z-BOXů putuje opravdu ledacos – od oblečení a elektroniky až po učebnice, zapomenuté klíče nebo dokonce svatební šaty. Léky vyžadující speciální teplotní režim ale do boxů doručovat nelze. Lékárny s námi mohou posílat pouze takové zboží, které zvládne i letní teploty bez rizika znehodnocení. Obzvlášť v létě připomínáme zákazníkům seznam zboží vyloučeného z přepravy, což jsou podle našich obchodních podmínek i rychle se kazící potraviny nebo živé rostliny,“ vysvětluje Ondřej Luštinec, mluvčí skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.
Jak bezpečně objednávat léky v létě
Nejlepší proto je podle odborníků vybrat a zakoupit léčivé přípravky přímo v lékárně, kde farmaceut může poradit, zda je zvolený lék pro pacienta vhodný, vyhodnotit případné kontraindikace a rovnou upozornit na specifické podmínky uchovávání konkrétního léku.
Při objednávání léků z internetových lékáren je vhodnější upřednostnit osobní odběr v kamenné lékárně, kde je zajištěno správné skladování léčiv v souladu s legislativními požadavky, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost až do okamžiku výdeje.
Proč je správné skladování tak důležité?
Teplota je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících stabilitu léčiv. Nesprávné podmínky skladování mohou vést k:
- rozkladu účinné látky a snížení léčebného účinku;
- zvýšenému riziku vzniku nežádoucích účinků;
- změně konzistence, barvy či vůně;
- zkrácení doby použitelnosti.
Na první pohled znehodnocení léku není vidět. Pacient tak nemá šanci vizuálně odhalit, že přípravek je neúčinný nebo nebezpečný.
