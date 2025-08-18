Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Lékárna  »  Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí a mohou být nebezpečné

Neobjednávejte si léky do výdejních boxů, vedro je zničí a mohou být nebezpečné

Anna Dvořáková
Dnes
léky
Autor: Shutterstock
Objednávat si v létě léky do výdejních boxů je podle lékárníků riskantní. Vysoké teploty totiž mohou léčiva nevratně poškodit a snížit jejich účinnost. Pacienti pak mohou užívat přípravky, které už neodpovídají deklarovaným vlastnostem a mohou být i zdravotně nebezpečné.

Vnitřní teplota boxů se během letních dnů může vyšplhat ke čtyřicítce i výše, upozorňuje Česká lékárnická komora. Většina léků a léčivých přípravků by se však měla skladovat jen při pokojových teplotách, tedy zhruba mezi 15 a 25 stupni Celsia.

Překročení této hranice, byť je jen krátkodobé, může vést k rozkladu účinné látky nebo změně fyzikálních vlastností přípravku.

Čípky se roztečou, masti zřídnou

„Pokud jsou čípky nebo masti vystaveny vyšším teplotám, může dojít ke změně jejich konzistence – čípky se při teplotách nad 30 °C mohou roztéct, masti zřídnout, stabilita účinných látek v sirupech se snižuje. Obecně pak platí, že vlivem vyšší teploty dochází k rychlejšímu rozkladu účinné látky, což vede ke snížení účinnosti přípravku, případně k jeho úplné neúčinnosti,“ vysvětluje Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory. 

„Pacient pak může mít pocit, že lék nezabírá, ačkoliv problém není v jeho nevhodném zvolení či diagnóze, ale v tom, že účinná látka byla vysokou teplotou degradována. Následné používání teplotně poškozených léků nemusí vést pouze k neúčinné léčbě. V některých případech může dojít k vytvoření nežádoucích rozkladných produktů a poškození zdraví pacienta,“ doplňuje Krebs.

Co si v létě neposílat? 

To, že teploty v boxech stoupají vysoko nad doporučených 25 stupňů, potvrzuje například i přepravce balíků Zásilkovna. A myslí na to i ve svých obchodních podmínkách – léky, které vyžadují určitý teplotní režim prostřednictvím této společnosti zasílat nelze.

„Do Z-BOXů putuje opravdu ledacos – od oblečení a elektroniky až po učebnice, zapomenuté klíče nebo dokonce svatební šaty. Léky vyžadující speciální teplotní režim ale do boxů doručovat nelze. Lékárny s námi mohou posílat pouze takové zboží, které zvládne i letní teploty bez rizika znehodnocení. Obzvlášť v létě připomínáme zákazníkům seznam zboží vyloučeného z přepravy, což jsou podle našich obchodních podmínek i rychle se kazící potraviny nebo živé rostliny,“ vysvětluje Ondřej Luštinec, mluvčí skupiny Packeta, kam patří i Zásilkovna.

Jak bezpečně objednávat léky v létě 

Nejlepší proto je podle odborníků vybrat a zakoupit léčivé přípravky přímo v lékárně, kde farmaceut může poradit, zda je zvolený lék pro pacienta vhodný, vyhodnotit případné kontraindikace a rovnou upozornit na specifické podmínky uchovávání konkrétního léku.

Při objednávání léků z internetových lékáren je vhodnější upřednostnit osobní odběr v kamenné lékárně, kde je zajištěno správné skladování léčiv v souladu s legislativními požadavky, což zaručuje jejich kvalitu a bezpečnost až do okamžiku výdeje.

Čím zapíjíte léky?

Zobraz výsledek

Proč je správné skladování tak důležité?

Teplota je jedním z klíčových faktorů ovlivňujících stabilitu léčiv. Nesprávné podmínky skladování mohou vést k: 

  • rozkladu účinné látky a snížení léčebného účinku; 
  • zvýšenému riziku vzniku nežádoucích účinků; 
  • změně konzistence, barvy či vůně;
  • zkrácení doby použitelnosti. 

Na první pohled znehodnocení léku není vidět. Pacient tak nemá šanci vizuálně odhalit, že přípravek je neúčinný nebo nebezpečný. 

