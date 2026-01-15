Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Všude samé nemoci. Studenti slaví úspěch s karetní hrou o zdraví

Všude samé nemoci. Studenti slaví úspěch s karetní hrou o zdraví

Hana Válková
Dnes
Studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity vymysleli hru Všude samé nemoci
Je určena školním dětem, ale zahrát si ji mohou i dospělí. Studenti medicíny z Masarykovy univerzity vymysleli a zdarma dávají k dispozici karetní hru s názvem Všude samé nemoci, o kterých se toho dá hodně dozvědět i neobvyklou formou.

Zdravá strava, dostatek pohybu, kvalitní spánek, pitný režim, preventivní kontroly…  Možná vám tyhle rady přijdou už trochu nudné. Může s nimi však být i zábava, jak dokládá karetní hra nazvaná Všude samé nemoci. Vymysleli ji studenti Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (MUNI). Konkrétně Jozef DiškanecDominika Karasová,  a čerstvá absolventka fakulty Nela Pelánková. S texty v doprovodné brožuře jim pomohla Pavlína Kaňová z Ústavu veřejného zdraví MUNI.

Hra s 65 kartami cílí především na školáky, hrát jich může až šest najednou. A jak autoři v návodu vtipně podotýkají, začíná ten, kdo šel minulou noc spát nejdřív.

Radši to říct už dětem

Hráči se nejen pobaví, ale také dozví, jak životní styl může ovlivňovat zdraví a co škodí našemu tělu. „Naší primární motivací bylo dětem ukázat, že zdraví začíná prevencí a každodenními návyky,“ vysvětluje Nela Pelánková. Podle Jozefa Diškance, jenž byl iniciátorem nápadu, je lepší správné návyky osvětlit rovnou dětem než později složitě přeučovat dospělé.

Z karet děti vyčtou třeba to, že při čištění zubů by neměly vynechávat mezizubní prostory nebo že k zubaři na prevenci se chodí dvakrát za rok. Ale také to, že i elektronické cigarety škodí zdraví, alkohol přispívá k obezitě a cukrovce nebo že neléčený vysoký tlak poškozuje cévy.

Hra se setkala s nadšením jak u žáků, tak u budoucích pedagogů, kteří měli možnost si ji vyzkoušet. Autoři si pochvalují zpětnou vazbu, která jim přinesla cenné podněty pro další úpravy a případné inovace.

Žáci byli ze hry nadšení. Na konci hodiny je mrzelo, že už musí končit. Ptali se, zda je možné si hru pořídit i domů. Také učitelé projevili zájem o zakoupení hry jako vzdělávací pomůcky do školy, zaznělo například z brněnské základky na Přemyslově náměstí. Děti ze základní školy Vedlejší zase podle učitelů hru přirovnávaly k jiným populárním kartovým hrám. Je to jako Bang, zaznělo například. Studenti z Pedagogické fakulty vzkázali autorům, že by bylo fajn, kdyby se hra dala běžně koupit, i když pravidla se zpočátku mohou jevit trochu složitější.

Ke stažení a vytištění

MUNI financovala vydání 200 balíčků. Na podzim zpestřily výuku žákům 28 základních škol v Brně a okolí. Už teď se ale hlásí další zájemci, kteří by hru chtěli také. V tuto chvíli si ji mohou bezplatně stáhnout a sami vytisknout z webu univerzity. Hru Všude samé nemoci včetně jejích pravidel najdete zde.

Hra vznikla v rámci projektu KoMUNItní fond Masarykovy univerzity a její vznik podpořil výukový a publikační portál Akutne.cz.

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

