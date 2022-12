Je bezpečné ochutnávat sníh? Většinou ano, ale má to svoje pravidla

Podívejme se nejprve na složení sněhu. Pokud bychom ho umístili jako potravinu do regálu obchodu, jaké ingredience bychom museli uvést na obalu?

Byla by to především voda, ale také různé příměsi jako jsou sírany, dusičnany, formaldehyd nebo rtuť a to v závislosti na tom, odkud se k nám sníh dostal. Vločky totiž pomocí své specifické struktury vytvářejí jakousi síť pro zachycování nečistot a dělají to i ve chvíli, kdy se snášejí z mraků na zem.

Pokud se tedy vy nebo vaši potomci nedokážete ubránit zachytávání padajících vloček na jazyk, odborníci doporučují, abyste to nedělali hned, jakmile začne sněžit.

Je lepší chvíli počkat, protože sněžení funguje jako určitý atmosférický kartáč, takže čím déle sníh padá, tím menší je úroveň znečištění ve vzduchu a tím i v padajícím sněhu. Ale i když se neudržíte a začnete s tím hned, kontaminanty ve sněhu jsou opravdu hluboko pod toxickými hodnotami.

Naberte si čerstvý sníh

A co pokud si někdo rád nabere sníh do hrsti poté, co dopadl na zem a vytvořil načechranou vrstvu? Opět existují lepší a horší možnosti, kdy si dopřát tuto drobnou radost ze sněhové pokrývky.





Co se týká bakterií ve spadaném sněhu, podle výzkumů je logicky bezpečnější čerstvě napadaný sníh. V testech lépe uspěla půldenní sněhová nadílka oproti té, která ležela na zemi o dva dny déle. Dostatečně mrazivé počasí nicméně do určité míry eliminuje i toto riziko.

Experti však nabádají k tomu, abychom zpozorněli, pokud je větrné počasí a to zejména v místech, kde je hodně otevřených polí a prašných cest. Takové lokality mohou kontaminovat sníh smícháním s půdou, kterou vítr žene po okolí. Zda to způsobí, že sníh nebude bezpečný pro ochutnávání, závisí na tom, co půda obsahuje.

Může jít o zeminu, písek a chemikálie, v některých případech i částice hnojiv živočišného původu. Totéž, ale ve větší míře bude obsahovat sníh, který pokryl zorané pole. V takových případech je lepší si nechat zajít na sníh chuť.

Barevná sněhová pokrývka? Tu ne

Samozřejmě pokud sníh změní barvu, například na žlutou nebo hnědou, už není k jídlu bez rizika ani v malém množství. Stejně tak jistě nikoho nenapadne ochutnávat sníh tam, kde je aplikován posyp anebo z hromad, které se tvoří u okrajů vozovek.

Existují místa, kde má sněhová vrstva zajímavou narůžovělou barvu. Může sice vzdáleně připomínat melounovou zmrzlinu, ale rozhodně se nehodí ke konzumaci. Tento odstín způsobují řasy, které lidskému zdraví rozhodně neprospívají.

Navzdory všem kontaminantům, které se ve sněhu nacházejí, však vědci tvrdí, že jednorázová konzumace malého množství sněhu obvykle není nebezpečná a nepředstavuje pro zdraví žádné větší riziko.

Ochutnáváte vy nebo vaše děti v zimě sníh? Ano, milujeme to Ano, občas Ne, proč? Zobraz výsledek

Důležité je vybrat vhodné místo, odkud si sníh vy nebo vaše děti nabíráte a používat selský rozum. Sami vědci mají své tipy, jak si na sněhu z čistých oblastí pochutnat. Například smíchat hrst čerstvého sněhu s horkým ovocem nebo ohřátým javorovým sirupem. A badatelé na polárních stanicích si rádi zamíchají do kvalitní whisky čerstvý sníh od pólu.

Horký karamel na sněhu? Zvyk, pocházející zřejmě z Kanady Autor: Depositphotos

Nejez to, dostaneš angínu

Rodiče mají ještě další důvod, proč často dětem zakazují, aby sníh nebo třeba rampouchy ochutnávaly. Bojí se, že z toho onemocní, obvykle mluví o angíně.

I když je to všeobecně rozšířená obava, takhle snadné to není – angína je bakteriální infekcí, kterou ve většině případů způsobuje bakterie streptokok. Jen v menšině případu za akutní zánět krčních mandlí mohou viry. V každém případě jde o infekci, kterou z ochutnávaní sněhu chytit nemůžete.

Je nicméně pravda, že angína se nejčastěji vyskytuje v zimě, kdy jsou lidé celkově oslabenější, jejich imunita dostává zabrat a pokud například prochladnou, mohou být náchylnější i k angíně.