Jak vrátit nevhodné dárky? Snazší je to u e-shopů, všechno však zpátky poslat nejde

Řešíte možnosti, pokud jde o vrácení vánočního dárku, který se prostě tak úplně nepovedl? Tady máte pravidlo číslo jedna. Před vracením nevhodných dárků je potřeba ověřit, zda jsme nakoupili vánoční dárky v kamenné prodejně, nebo přes e-shop, vysvětluje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Je to důležité, protože pokud zákazník koupil vánoční dárky na dálku v různých e-shopech, pak ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží může odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu. Samozřejmě, pokud je dárek nepoškozený.

Tato lhůta je stanovena přímo zákonem a postačí, pokud svoje rozhodnutí prodejci během této lhůty odešlete, ideálně písemně s dokladem odeslání, nebo má-li prodejce online formulář, tak jeho online vyplněním na webu e-shopu. V případě, že zašlete prodejci odstoupení od smlouvy, je potřeba dodržet čtrnáctidenní lhůtu, ve které je spotřebitel povinen zakoupené zboží odeslat zpět prodejci.

Oba kroky lze spojit dohromady, tedy poslat balík se zbožím a oznámením o odstoupení.

Gravírovaný prsten vrátit nejde

Důležité je vědět, že existují druhy zboží, které ani při koupi na e-shopu nelze v zákonné lhůtě vrátit, jelikož spadá pod zákonné výjimky. Jde zejména o zboží upravené podle vašeho přání (například s gravírováním), zboží podléhající rychlé zkáze (třeba řezané květiny) nebo zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a není jej možné vrátit z hygienických důvodů (zubní kartáček nebo rtěnka), zvukové či obrazové nahrávky (hudební alba, filmy na DVD) nebo počítačové programy a hry, pokud došlo k vybalení z původního obalu.





Vracet se nedají ani noviny, periodika nebo časopisy, knihy však ano.

Spotřebitel si může zboží prohlédnout a vyzkoušet, vysvětluje Eduarda Hekšová. Zároveň upozorňuje, že pokud člověk se zbožím nakládal jinak, třeba jej úmyslně poškodil, odpovídá prodejci za snížení jeho hodnoty.

Ani tehdy, kdy čtrnáctidenní lhůta od převzetí zboží uplynula, nemusí spotřebitel přijít o možnost vrátit nevhodný dárek. Zejména v období Vánoc některé e-shopy umožňují vrátit zboží v delší lhůtě, například třiceti dnů nebo do konce ledna. Avšak pro vrácení zboží, která je nad zákonný rámec 14 dnů, si již prodejce může stanovit přísnější podmínky pro vrácení zboží, například dodání neporušeného původního obalu.

Vracet by měl kupující

Oprávnění zboží vrátit obchodníkovi má však podle zákona jen ten, kdo ho kupoval, ledaže by obdarovanému postoupil svá práva, a to ideálně písemně. Obchodníci většinou neřeší totožnost osoby, která zboží vrací, pokud se prokáže účtenkou či kupním dokladem. Vyhovět vám však nemusí, proto na to raději myslete.

Spotřebitel nemá povinnost v rámci odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě vrátit zboží v původním obalu.

Prodejce tak nemůže po spotřebiteli požadovat, aby vrátil zakoupené zboží přesně v tom samém obalu, ve kterém zboží obdržel.

Na druhou stranu je spotřebitel povinen zboží před vrácením k prodávajícímu řádně zabalit nebo jinak opatřit, aby nedošlo k jeho poškození na cestě zpět k prodávajícímu (jinak se vystavuje riziku, že bude odpovídat za snížení hodnoty zboží).

O povinnosti spotřebitele vrátit zboží včetně původního balení by se dalo uvažovat pouze v případě, že by i takové balení bylo součástí kupní smlouvy (například. speciální pouzdra či dárkové balení).

Pokud spotřebitel zboží používal nad rámec běžného seznámení a vyzkoušení, může být prodávající oprávněn vůči spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

Vrací se i dopravné

Ze zákona musí prodejce při odstoupení v zákonné lhůtě vrátit spotřebiteli všechny peníze včetně nákladů na prodejcem nabízenou nejlevnější dopravu zboží, vysvětluje Eduarda Hekšová. Částku k vrácení poukáže prodejce stejným způsobem, jakým jste zboží platili, pokud se nedohodnete na jiném způsobu.

Při vrácení zboží zpět prodejci však nese náklady spotřebitel. Některé e-shopy ovšem umožňují vrácení zboží zdarma například prostřednictvím vybraných způsobů dopravy.

A co kamenné obchody?

Složitější je vracení zboží v běžných kamenných obchodech. Zde neexistuje zákonné právo cokoliv vrátit zpět bez udání důvodu, a tak si to každý obchod řeší po svém a zákazníci z toho mohou mít těžkou hlavu.

Možnost vrátit či vyměnit zboží je zejména ve velkých obchodech a řetězcích častá, a to někdy až za 30, 45, nebo dokonce ještě více dní. Není to však povinností podnikatele a nelze tak například poukazovat na to, že konkurenční obchod vrácení zboží umožňuje.

V takových případech je každopádně dobré vědět, že na vrácení zboží se může vztahovat celá řada dalších podmínek, které si prodejce může určit. Někde je také třeba možné zboží jen vyměnit za jiné nebo získat poukázku na nákup ve stejné hodnotě jako vracené dárky.