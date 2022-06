Jak se správně vybavit na běžky

Běžecké styly prošly za dobu své existence určitým vývojem. Před zhruba dvaceti lety se ke klasickému stylu, kdy udržujeme lyže rovně ve stopě, přidal styl bruslení, který využíváme hlavně pří výšlapech a v místech, kde běžecká stopa není. Pro každý styl je samozřejmě vhodný jiný druh lyže: lyže na klasický běh jsou delší, měkčí, jejich špička je vyšší a užší než u lyží pro bruslení. U holí je to naopak, bruslařské jsou delší, měly by sportovci sahat k bradě, až k nosu, zatímco hole pro klasický styl nám sahají k ramenům.

Pokud si nejste jisti, jakému stylu se budete věnovat více a nechcete si, stejně jako já, kupovat vybavení hned dvakrát, vězte, že oba druhy vám umožní jak klasiku, tak bruslení. Jen budete možná trochu pomalejší, ale ne natolik, aby to zkazilo váš horský zážitek.

Při výběru lyží se vyplatí přiznat, kolik vážíte

Stejně tak jako styl lyžování, prošlo dlouhým vývojem i veškeré běžkařské vybavení, a to od lyží přes boty a vázání po vhodné oblečení.

Běžecké lyže se neliší pouze tvary, ale i skluznicí. Můžete si pořídit lyže s hladkou skluznicí, kterou je však nutné před jízdou důkladně voskovat stoupacími vosky, které napomáhají odrazu. Jinak by se lyže i při lehkém stoupání smýkaly, což by vás zásadně brzdilo a jinak zábavný výlet by se tak mohl rázem proměnit v noční můru. Druhou možností jsou lyže, které mají ve střední části viditelné příčné žlábky neboli „šupinky“ či „vlnky“. Tyto lyže vás však mohou, zejména při jízdě s kopce nebo po rovině, trochu brzdit. A je-li sníh příliš tvrdý nebo naopak starý měkký, brání pak potřebnému odrazu, což jízdu velmi znepříjemňuje. Jednou jsem na takových lyžích vyjela a bylo to utrpení. Jednak jsem „spoluběžcům“ nestačila, a navíc jsem musela pořádně zabírat i s kopce, kdy ostatní nabírali síly a jen se vezli. Od té doby běžky zásadně voskuji, což vlastně i samotnou skluznici chrání.

Možná ještě důležitější než délka a typ lyží je jejich tvrdost. Lyže tedy vybíráme i podle vlastní váhy, a přestože se to mnohým příčí, je v obchodě více než vhodné „přiznat barvu“ a kila si neubírat. Navíc běh na vhodných lyžích si zamilujete natolik, že během sezony přebytečná kila shodíte.





Běžecké boty nesmí tlačit

Boty se již běžně vyrábějí z několika vrstev. Vnitřní bývá prodyšná a zároveň izoluje teplo, vnější vrstva bývá z materiálu, který zabraňuje pronikání vlhkosti dovnitř. V těchto botách můžete strávit i několik hodin, proto si vždy ujistěte, že vás nikde netlačí. Ještě v obchodě si je nechte nějakou dobu na nohou a třeba si vybírejte vázání. Systémy vázání se u některých výrobců liší. Na našem trhu je nejčastější typ SNS – s jednou širokou drážkou pod celou podrážkou a druhým typem je NNN, kde jsou dvě úzké drážky. Boty a vázání těchto typů pochopitelně nelze kombinovat.

Boty vždy vybírejte takové, které mají šněrování zakryté. Tkaničky totiž rády zamrzají a někdy je pak problematické je rozvázat nebo znovu utáhnout. Navíc krycí vrstva částečně chrání nohu před vlhkostí.

I výběr holí si zaslouží vaši pozornost

Při nákupu běžeckých holí věnujte zvýšenou pozornost kroužkům, které zdobí spodní část hole. Funkci má stejnou jako u holí pro sjezdové lyžování – zabraňuje nežádoucímu zanoření do sněhu. Běháte-li ve stopě, kde bývá povrch uježděný a tudíž tvrdší, stačí vám kroužek menší. Pokud zavítáte do neupravovaných míst, ve kterých se můžete setkat s měkkým hlubokým sněhem, riziko zanoření se až po loket se samozřejmě zvyšuje a před tím nás ochrání právě větší kroužek na holi.

Materiály, ze kterých ze lyžařské hole vyrábějí, se rovněž různí. Jedním z hlavních důvodů je stálé snižování hmotnosti holí. Bohužel někdy na úkor pevnosti. Pokud si připlatíte, můžete mít lehkou pevnou hůl, jejíž vlastnosti ocení spíše závodníci. Rekreačním běžcům postačí hole ze slitiny hliníku. Jsou sice trochu těžší, zato levnější a hlavně vydrží kdejaký pád.

Na běžky si oblékněte tři vrstvy

S oblečením to na běžkách nijak nepřehánějte. Budete se hýbat a tím pádem potit. Teplé oblečení je pak kontraproduktivní, protože studený pot na těle způsobí prochladnutí spíše než slabší vrstva oblečení. Když opomeneme pohodlné spodní prádlo, pro běžkaření jsou optimální tři vrstvy oblečení. Přímo na těle je nejlepší prádlo funkční, které odvádí zmíněnou vlhkost. Druhá vrstva je izolační, tedy teplá. Nejlépe z tkaniny fleece. Třetí a poslední vrstva je lehká bunda, která nás však chrání před větrem a nepropustí vnější vlhko. Vrchní vrstvy samozřejmě dle potřeby vysvlékejte.

Další nutnou součástí oblečení jsou pohodlné ponožky, které dostatečně izolují teplo. V tomto případě se za kvalitu platí. Dvě vrstvy ponožek sice mohou nahradit jedny kvalitní teplé, ale zas vám mohou způsobit puchýře. Možnou a lepší alternativou jsou pak zateplené vložky do bot.

Stejně jako nohy, je nutné chránit i ruce. Jednak je zima nepříjemná, a hlavně v kombinaci s větrem jsou právě prsty snadným terčem pro vznik omrzlin. Rukavice jsou tedy pro běh na lyžích nezbytné. Navíc nás chrání před odřeninami od řemínků holí. Z tohoto důvodu je lepší volit takové, které mají část mezi palcem ukazovákem zpevněnou. Nejlepší jsou pochopitelně rukavice určené přímo pro běh na lyžích, jejichž vnitřní vrstva dokáže odvádět pot od těla a ta vrchní nás chrání před zimou a vlhkostí.

Správný sportovec v zimě nikdy nezapomene na čepici, protože právě hlavou odvádíme největší množství tepla. A konečně, chcete-li si „výlet“ opravdu užít, a to za každého počasí, nezapomeňte brýle. Také v jejich případě se samozřejmě vyrábějí speciálně pro běh na lyžích. Nijak nebrání v rozhledu a zakrývají celé oči. Barva skel se může lišit, ale většinou jsou trochu šedé, nebo lehce hnědé. Chrání nás jak před větrem nebo padajícími vločkami, tak před slunečními paprsky, tedy pokud jsou vybaveny UV filtry.

Pít na lyžích je nutnost

Doplňování tekutin a energie jsou při sportování více než nutné. Při zimních sportech to platí dvojnásob. Některé běžecké trasy jsou delší a případných hospod po cestě bývá poskrovnu. Proto doporučuji nést si své vlastní pití a nějakou svačinu s sebou. K tomu vám poslouží menší a hlavně pohodlný batoh, do kterého si přibalte například i vosky nebo náhradní ponožky.

Pro občasné radovánky si nemusíte potřebné vybavení kupovat nové. Lze použít i starší bazarové modely, nebo můžete navštívit půjčovnu lyží. Vždy však dbejte na to, aby bylo vybavení udržované, se špatným by vás jízda mohla po velmi krátké době přestat bavit.