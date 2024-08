Chopinovo srdce prozradilo tajemství příčiny jeho smrti. Pečovala o něj slavná spisovatelka

Dnes již vědci mají jasno – zřejmě šlo o vzácný druh tuberkulózy, i když se dříve spekulovalo také o úplně jiné příčině. Jaké byly tedy život a smrt slavného skladatele?

Druhý Mozart

Frederic Chopin (1810–1849) byl polského původu a všichni Poláci jsou na něj dodnes právem hrdí. Narodil se do rodiny francouzského emigranta a zchudlé polské šlechtičny. V rodině byl jediným chlapcem – měl ještě tři sestry. Celá rodina byla velmi hudebně založená, Chopinova matka hrála na klavír, otec na flétnu a housle, takže oba rodiče odmalička vedli své děti k hudbě.

Od svých šesti let se Frederic začal učit na klavír u Vojtěcha Živného, už v sedmi letech začal komponovat své první skladby a zdálo se, že se na světě objevil další malý Mozart. Ve Varšavě, kde s rodinou žil, pak vystudoval také lyceum a konzervatoř. Pak už odešel do světa, vystupoval v Drážďanech, ve Vídni nebo také v Teplicích.

V Teplicích nebyl Chopin jen kvůli hudbě. Přijel do lázní i kvůli svému zdravotnímu stavu. Zde se také jako devatenáctiletý mladík setkal s mnoha přáteli, navštívil místní zámek i zámek rodu Valdštejnů v Duchcově. O pár let později, v roce 1835, pak opět zavítal do Čech, kde kromě Teplic pro změnu strávil nějaký čas v Karlových Varech a Děčíně. Od svých dvaceti let ale žil převážně ve Vídni a rok nato přesídlil do Paříže, kde se živil jako učitel hudby. Právě tam poznal svou osudovou partnerku, spisovatelku George Sand.





V lásce neměl štěstí

Ale nebyla to jeho jediná láska, Frederic se už dříve zamiloval do studentky konzervatoře Konstancie Gładkowské, která ovlivnila jeho tvorbu a jíž věnoval jeden svůj klavírní koncert. Tato platonická láska však nevydržela a dívka se později provdala za někoho jiného.

Další svou lásku potkal v Karlových Varech, byla jí šestnáctiletá dcera jeho přátel Marie, které dokonce i nabídl sňatek. V té době byl ale už dost nemocný a dívka ještě velmi mladá, svatba se odložila a nakonec z ní sešlo. Zdá se, že Chopin na ženy vůbec neměl štěstí. A také tato dívka ovlivnila Chopinovu tvorbu, vzkaz pro ni zanechal ve Valčíku As dur zvaném Valčík na rozloučenou a stejně tak se jí týkala i další z jeho skladeb. Múzou byla pro Chopina také polská hraběnka Delfina Potocka, které rovněž věnoval svou tvorbu.

Životní partnerku, která se o něj starala v době nemoci, baronku s uměleckým pseudonymem George Sand, poznal v roce 1836 na jednom večírku u přátel. Spisovatelka proslulá i svými lesbickými románky na Chopina nepůsobila zrovna jako běžná žena své doby a ani zdaleka nepřipomínala křehké krásky, do nichž se obvykle zamilovával. Dá se říct, že však konečně poznal trvalou a stabilní oporu v silné a vášnivé ženě, která pro něj možná byla více kamarádkou a matkou než romantickou láskou. Někteří jeho přátelé se ale o jejich vztahu nevyjadřovali příliš pozitivně a měli za to, že takový vztah již tak nemocného Chopina jen ničí.

Pořád slabý a nemocný

Už od mládí byl Frederic velmi křehký a citlivý, s mimořádným nadáním pro hudbu. Jeho křehká duše umělce nedávala sílu jeho tělu. V rodině v době jeho dospívání došlo ke smutné události, kdy jeho mladší sestra Emilie ve čtrnácti letech zemřela na tuberkulózu, pět let před Fredericovou smrtí tuberkulóze podlehl také jeho otec.

Frederic byl dlouhodobě slabý a nemocný, jeho nemoc se zhoršila v roce 1838 při pobytu na Mallorce, kam odjel s George Sand a jejími dvěma dětmi. Přitom původním důvodem cesty byl léčebný pobyt. Ale nemohli ani sehnat ubytování a čekaly je další problémy, například s jeho klavírem, který ne a ne dorazit na smluvené místo.

Jedna ze Chopinových skladeb

Zdroj: YouTube.com

Místní lékaři, kteří byli přivolání kvůli Fredericově zhoršujícímu se zdraví, mu moc nepomohli a jak se později nechal slyšet: „Poslední dva týdny jsem byl nemocen jako pes. Navštívili mne tři lékaři. První říkal, že umírám, druhý, že dýchám své poslední dny, a třetí řekl, že jsem již mrtvý.“

Místo milenky pečovatelka

Díky nemoci také trávil spoustu času v lázních po celé Evropě, krátce před smrtí cestoval i po Anglii a Skotsku. Kvůli chatrnému zdraví a nechuti vystupovat, možná i kvůli svým pověstným „slabým úhozům“, nechtěl moc veřejně koncertovat a pořádat turné, spíše komponoval a učil. Poslední společná léta mu byla o šest let starší spisovatelka George Sand, díky níž vlastně máme podrobný popis jejího života s Chopinem, spíše pečovatelkou. Nazývala ho svým třetím dítětem , a protože ji po letech péče o psychicky labilního a stále nemocného Chopina nebavila a vyčerpávala (kromě toho spolu měli četné spory), nakonec se dva roky před jeho smrtí rozešli.

Asi rok před smrtí pobýval ve Skotsku, kde měl další svou lásku, která se za něj chtěla vdát, ale Chopin kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu nabídku odmítl, možná už věděl, že se jeho konec nezadržitelně blíží, a další pečovatelku už nechtěl. Ve Skotsku v domě svého přítele pak také sepsal svou poslední vůli. Za celý život se neoženil a neměl děti, zůstal tedy bez dědiců. Zimu prožil v Paříži, nedařilo se mu dobře po zdravotní stránce a ani neměl peníze, proto začal prodávat svůj majetek. Konec života strávil se svou starší sestrou, kterou pozval do Paříže, aby s ním pobývala. Zemřel v říjnu 1849 ve věku 39 let.

U Chopinova smrtelného lože byla dcera George Sand s manželem. Byla odlita posmrtná maska a odlitek ruky a také vyňato srdce, které bylo uloženo do francouzského koňaku. Jeho sestra odvezla srdce do Varšavy, kde je uloženo dodnes, protože ještě před smrtí se Chopin toužil vrátit do své rodné vlasti.

Byla to opravdu tuberkulóza?

Jaká ale tedy byla příčina smrti? Nabízelo se, že šlo jednoznačně o tuberkulózu, které Chopin nakonec podlehl. Jenomže před časem se rozhořely vášnivé diskuze o tom, že mohlo jít o dědičnou cystickou fibrózu, která mohla za celoživotní Chopinovy zdravotní problémy. Cystická fibróza se projevuje totiž podobně jako tuberkulóza: slabostí, chronickým kašlem a ztíženým dýcháním. Je to dědičná nemoc s dalšími doprovodnými příznaky a postižením dalších orgánů, na kterou se také umírá. Dlouhou dobu nebyly povoleny odběry z Chopina srdce, a tak jeho skutečný zdravotní stav a příčina smrti pro svět zůstaly velkou neznámou.

Před několika lety se ale vědci nechali slyšet, že Chopin zemřel na vzácnou formu tuberkulózy. Nejnovější diagnóza byla zveřejněna v prestižním American Journal of Medicine. „Bylo potvrzeno, že srdce obsahovalo drobná poškození typická pro tuberkulózu. Sklenici jsme neotevřeli, ale podle stavu srdce můžeme s vysokou pravděpodobností konstatovat, že Chopin trpěl tuberkulózou, což bylo nakonec příčinou jeho smrti. Zabila ho ale akutní perikarditida, což je zánětlivé onemocnění srdečního vaku,“ uvedl profesor Michael Witt, vedoucí Polské akademie věd.