Příčinou chrapotu bývá zánět hrtanu. Někdy za něj může reflux, vzácně rakovina

Žena se drží za krk, v němž ji bolí
Autor: Shutterstock
Velmi častou příčinou chrapotu bývají infekce dýchacích cest. Také přetížení hlasivek, konzumace příliš studených potravin a nápojů, nebo obyčejné nachlazení, to vše dokáže hlas dočasně výrazně změnit. Pokud ale chrapot trvá několik týdnů, může mít i jiné vysvětlení a je na místě jít s ním lékaři.

Nakřápnutý hlas je úplně běžný problém. Avšak pokud trvá déle než pár dní, aniž by se člověk potýkal třeba s nachlazením, je dobré zpozornět. Při chrapotu trvajícím dokonce několik týdnů je rozhodně namístě vyrazit k lékaři.

Je-li chrapot způsobený některou z těchto běžných příčin, mělo by si s ním tělo poradit samo, případně za pomoci volně prodejných léků, maximálně do tří týdnů, vysvětluje profesor Milan Sova, přednosta Kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Fakultní nemocnice Brno. 

Pokud však chrapot neustupuje, nebo se naopak zhoršuje, je vhodné navštívit lékaře. A to především, je-li doprovázen přetrvávající bolestí nebo pocitem cizího tělesa v krku, vykašláváním neobvykle zabarveného hlenu, či dokonce krve, potížemi s dýcháním, bolestivým polykáním nebo náhlou ztrátou hmotnosti. V takových případech může jít o projevy nádorového onemocnění – není to zdaleka nejčastější příčinou chrapotu, ale jde o riziko, které bychom neměli podceňovat. 

Záněty hrtanu mění barvu hlasu

Naštěstí není většina případů chrapotu spojena s vážnými problémy. Nejčastější příčinou jsou laryngitidy – tedy záněty hrtanu, ať už akutní, nebo chronické. Spolu s nimi se často objevuje i zánět hlasivek, který vede k jejich ztluštění a zhoršení schopnosti vibrovat. Tím se mění i zvuk hlasu. Akutní laryngitida bývá ve většině případů způsobena viry, často doprovází obyčejné nachlazení. 

Chronická laryngitida může být způsobena dlouhodobým drážděním hlasivek, například kouřením, expozicí chemickým látkám nebo refluxní chorobou jícnu, doplňuje profesor Milan Sova. Odstranění příčin dráždění – tedy zanechání kouření, omezení konzumace alkoholu a kořeněných jídel nebo kontaktu s dráždivými látkami – může výrazně pomoci při léčbě chronické laryngitidy. Lékař také může předepsat či doporučit léky na zmírnění příznaků, například antitusika na suchý kašel či pastilky ke zmírnění bolesti v krku. 

„Reflux“ není jen pálení žáhy 

Dalším možným viníkem je stav, jehož latinský název reflux u nás také zdomácněl. V tomto kontextu jde o situaci, kdy žaludeční kyseliny dlouhodobě unikají zpět do jícnu, což vede k onomu nepříjemnému pocitu pálení žáhy. Pokud se však kyseliny dostávají až do oblasti hrtanu, mohou způsobit zánět a otok hlasivek. Tento stav bývá doprovázen chrapotem, pocitem cizího tělesa v krku a potřebou neustále odkašlávat. 

Léčba spočívá především v úpravě životního stylu, změně stravovacích návyků a vyhýbání se potravinám, které reflux zhoršují – typicky alkoholu, ostrému koření, ale i kouření. Někdy se však pacient neobejde bez léků na předpis snižujících produkci žaludečních kyselin a ve vážnějších případech může být nutný i chirurgický zákrok. Pacienti s chronickým refluxem by měli být pečlivě sledováni, protože dlouhodobé působení kyseliny může vést k poškození hlasivek a dalším komplikacím, upozorňuje lékař Milan Sova. 

Chrapot jako příznak rakoviny

Chrapot v případě zhoubného onemocnění hrtanu nebo plic může vznikat kvůli tomu, že nádor utlačuje hlasivkové nervy. Zatímco karcinom postihující hrtan a hlasivky se může chrapotem projevovat již v raných stádiích, u rakoviny plic platí, že přijde-li pacient s příznaky, zpravidla jde o pokročilé onemocnění. Pro prognózu pacienta je tedy klíčové včasné odhalení nemoci. 

Proto v Česku běží program časného záchytu karcinomu plic. Mohou do něj vstoupit dlouholetí kuřáci – včetně těch bývalých, ve věku 55–74 let. Stačí se na program zeptat svého praktického lékaře, který vystaví žádanku na konzultaci u pneumologa. Ten pak může pacienta odeslat na bezbolestné CT vyšetření, které dokáže odhalit i velmi malý nádor. To je velmi důležité pro prognózu – čím menší je rozsah onemocnění, tím úspěšnější je léčba. Vstoupit do programu znamená být dobře hlídaný, vyšetření se opakuje každý jeden až dva roky, doplňuje profesor Milan Sova. 

Když je problém v nervech 

Někdy může mít chrapot i neurologické příčiny. Poškození nervů, které ovládají hlasivky, může být způsobeno různými faktory. Kromě výše uvedeného může jít o komplikaci operací štítné žlázy nebo neurologická onemocnění jako Parkinsonova choroba či roztroušená skleróza. 

Každý pacient, u kterého je podezření na neurologickou příčinu chrapotu, by měl podstoupit neurologické vyšetření. Léčba závisí na konkrétní příčině, ale často zahrnuje rehabilitaci hlasivek nebo logopedickou terapii, aby se obnovila jejich správná funkce. 

Zdroje:

https://www.otorinolaryngo­logie.cz/content/uploads/2020/02/ppp-reflux.pdf

https://www.linkos.cz/pacient-a-rodina/onkologicke-diagnozy/nadory-hlavy-a-krku-c00–14-c30–32/o-nadorech-hlavy-a-krku/ 

https://www.nzip.cz/clanek/1548-rakovina-plic-priciny-a-priznaky

