Bylinky na dobré trávení. Co dělat, když to o Vánocích přeženeme s jídlem?

Naše babičky totiž dobře věděly, jak využít bylinnou léčbu a ulevit si v případech, kdy ještě nemusíme nutně vyhledat lékaře. Na prvním místě by vždy měla být dieta, pak také hořké žaludeční byliny. Které to tedy jsou a jaké bylinné čaje nám mohou během Vánoc pomoci?

Poruchy trávení po jídle

Častými potížemi, které se ozývají hned po jídle, bývají pocit plného žaludku, říhání, nevolnost někdy až vedoucí ke zvracení, pálení žáhy, tlak v krku, nebo i bolest na prsou. Příčinou může být jak nevhodná strava, tak překyselení žaludku nebo žaludeční či dvanácterníkové vředy. Pokud to přeženeme s jídlem nebo nám jídlo takzvaně nesedne, může pak dojít k plynatosti, kolikovitým bolestem břicha, následně i průjmu, případně někdy též k zácpě a nemožnosti se vyprázdnit. V horším případě se může objevit bolest žlučníku či slinivky, nebo dokonce akutní záchvat, který již vyžaduje lékařskou pomoc.

Preventivně je rozhodně dobré nepřejídat se a volit takovou stravu, o které víme, že nám neškodí. Pokud už člověk má potíže s trávením či třeba přímo se žlučníkem, měl by se vyvarovat spoustě oříšků a semínek v cukroví, těžkému, smaženému a tučnému jídlu, mezi něž patří rozhodně řízky, smažený kapr nebo bramborový salát s majonézou. Pak je dobré loupat si ovoce a dávat pozor na tvrdé slupky, nebo třeba i syrovou papriku či kapii. Další varovný prst směřuje směrem k láhvi alkoholu, se kterým by se to rozhodně také nemělo o Vánocích přehánět.

Co dělat při průjmu?

Pokud nás to chytne a vyhodnotíme svůj stav jako následek dietní chyby, je lepší dát si s dalším jídlem na nějakou dobu pohov. Popíjet můžeme heřmánkový, fenyklový nebo mátový čaj, čaj z maliníkového listí, na střeva jsou také dobré borůvky, černý čaj, vařená mrkev či jablko nebo suchá rýže.





S mátou opatrně kvůli mentolu

Mátu peprnou zná každý a není snad nikdo, kdo by ji neměl doma. Využívá se i na zcela běžné pití kvůli obsahu osvěžujícího mentolu. Jako čaj je máta dobrou první pomocí na žaludek, ale pokud je silná, může nás v případě refluxu a překyseleného žaludku i podráždit. Kromě máty peprné můžeme využívat též mátu kadeřavou, která obsahuje mentolu méně. Celkově máta podporuje dobré trávení a produkci žluče i trávicích enzymů. Proto rozhodně bývá první a snadno dostupnou volbou v případě vánočního přejídání a těžkého žaludku.

Kromě máty lze pro rychlou pomoc sáhnout i po jiných bylinkách, zejména těch hořkých. Patří mezi ně například kořen puškvorce, kořen hořce, nať zeměžluči nebo pelyňku, dále bylinky, jako jsou jablečník a benedikt. Pomoci může třeba také heřmánkový čaj, to, když sníme jablko, anebo konzumace čekankových puků, které není špatné nakoupit si na svátky do zásoby. Spousta těchto výše uvedených bylinek se nachází v připravených bylinných směsích na podporu dobrého trávení a pro lepší činnost žaludku či žlučníku. Právě žlučníkové čaje jsou přirozeně hořké a mohou nám ihned ulevit při běžných trávicích potížích.

Jablečník na zkažený žaludek

Jablečník obecný je hluchavkovitá rostlinka s kadeřavými listy a bílými květy. Je přirozeně chuťově hořká a odedávna se využívala při žaludečních potížích. Pomáhá při křečích žaludku a střev i nemocech jater a žlučníku, podporuje vylučování žluče, tlumí dokonce i kašel při bronchitidách a působí též na srdce a lymfatický systém. Nejčastěji se popíjí v čajových směsích, ale může se pít i samostatně, případně užívat jako tinktura nebo jablečníkové víno, které znali naši předkové na veškeré trávicí neduhy.

Benedikt na žlučník

Čubet benedikt neboli benedikt lékařský je další léčivkou, která se hodí na nejrůznější trávicí potíže. Má antibakteriální a antivirové účinky, čistí střeva, podporuje imunitu i vylučování žluče a chuť k jídlu. Dokáže pomoci též při ekzémech a lupénce. Užívá se většinou v čajových směsích nebo ve formě tinktury, nikoli samostatně. Není však vhodné užívat benedikt dlouhodobě a nedoporučuje se těhotným ženám a osobám s vážnějšími poruchami ledvin. Skvělé je i benediktové víno, které se vyrábělo v klášterech.

Andělika pro dobré trávení

Andělika lékařská je výbornou bylinkou na žaludek. Využívá se hlavně její kořen, z něhož se kdysi vyrábělo chutné a oblíbené víno. Prášek ze sušeného kořene je možné užívat v množství na špičku nože před každým jídlem na podporu dobrého trávení. Andělika není moc vhodná pro těhotné a kojící ženy, nedoporučuje se ani při prokázaných žaludečních a dvanácterníkových vředech nebo zánětu ledvin.

Hořké žaludeční byliny

Vzácný hořec žlutý je chráněný a jen těžko si ho jen tak sami v přírodě nasbíráme. Většinou jeho kořen tvoří žlučníkové a žaludeční bylinné směsi, anebo se přidává do hořkých žaludečních likérů. Jeho síla spočívá v silně hořké chuti s digestivními účinky a podporou tvorby žluče a žaludečních šťáv, což umožňuje lepší trávení.





Podobné účinky má dostupnější zeměžluč okolíkatá, která bývá součástí mnoha bylinných čajů. Zeměžluč se hodí velmi dobře na žaludeční a dvanácterníkové vředy, pomáhá při překyselení žaludku a pálení žáhy, podporuje všechny trávicí orgány a jejich správnou funkci. Lehce zvyšuje tlak, stimuluje imunitní systém a zabírá i při infekcích vnitřních orgánů.

Další hořkou bylinkou je puškvorec obecný, jehož kořen opět můžeme najít v mnoha bylinných směsích určených pro dobré trávení. Pomáhá při žaludečních vředech, nadýmání, chronických průjmech i infekcích trávicí soustavy. Zeměžluč ani hořec či puškvorec ve vyšších dávkách nejsou moc doporučovány v období těhotenství a kojení.

Trápí vás někdy žaludek, žáha a další zažívací potíže? Ano, poměrně často, zvážím vyšetření na bakterii

Ano, poměrně často, mám to od stresu

Ano, ale jen po nevhodném jídle

Ano, ale jen výjimečně

Ne

Nezapomeňme na čekankové puky!

Čekanka obecná neboli cikorka je skvělou bylinkou vhodnou pro celou oblast trávicí soustavy. Její kořen bývá součástí mnoha bylinných čajů určených pro léčbu slinivky, jater a žlučníku. Tento sušený, pražený a drcený kořen čekanky všichni známe jako chutnou a bezkofeinovou náhražku kávy, která velice prospívá střevům. Obsahuje vlákninu inulin, má přirozeně sladkou chuť, nulovou glykemickou hodnotu a jako prebiotikum slouží jako potrava pro probiotické bakterie ve střevech.

Nezapomeňme ale i na čekankové puky, které jsou přirozeně hořké a pomáhají při všemožných trávicích potížích, zejména v případě potíží se žlučníkem. Prospívají i při žaludečních a dvanácterníkových vředech, zkaženém žaludku, infekcích trávicí soustavy nebo intoxikacích zkaženými potravinami.