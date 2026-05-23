Vitalia.cz  »  Rodina  »  Nakupujeme

Boty se slevou 60 % a fén se slevou 1000 Kč. Nejlepší akce týdne

Redakce
Dnes
přidejte názor

Sdílet

slevy
Autor: redakce a ChatGPT
Výprodej udržitelné obuvi, sleva na prémiové spotřebiče i granule zdarma k psímu krmení. Vybrali jsme akce, které se tento týden ženám i jejich domácnostem skutečně vyplatí.

Cariuma: udržitelná obuv se slevou 60 %

Brazilská značka Cariuma, která staví na udržitelných materiálech a pohodlném designu, momentálně vyprodává celý sortiment se slevou 60 %. Na Cariuma.cz najdete tenisky i volnočasovou obuv z bambusu, recyklované bavlny a přírodní gumy – a teď za zlomek původní ceny. 

SorryGravity: Cariuma a Lundhags se slevami až 60 %

Stejné výprodejové ceny na Cariumu najdete i na českém outdoor e-shopu SorryGravity.cz, kde navíc platí slevy až 60 % na švédskou značku Lundhags – prémiové outdoor oblečení a obuv pro turistiku i každodenní nošení.

Cubenest: fén se slevou 1 000 Kč a MagSafe nabíječka o 600 Kč levněji

Česká technologická značka Cubenest připravila dvě přímé slevy: na fény na vlasy z vlastní produkce letí cena dolů o 1 000 Kč a na skládací Qi2.2 MagSafe nabíječku 3v1 v oranžové barvě ušetříte 600 Kč. Obě akce platí do konce května.

Sperky.cz: šperky a hodinky se slevou až 30 %

Na Sperky.cz platí do konce května kód EXTRA30 na 30 % slevu u vybraných šperků a hodinek a kód SWAROVSKI25 na 25 % slevu na vybrané kousky Swarovski. Sleva se vztahuje pouze na položky označené štítkem „Akce s kódem".

Dr. Max: zdravé spaní se slevou 300 Kč

Trápí vás nekvalitní spánek? V online lékárně Dr. Max při nákupu produktů z kategorie Zdravé spaní nad 3 000 Kč ušetříte 300 Kč s kódem ZDRAVESPANI300. Akce platí do konce května.

AEG: dva velké spotřebiče a sleva 15 % na každý

Chystáte obnovu domácnosti? AEG nabízí při nákupu dvou velkých spotřebičů slevu 15 % na každý z nich – sleva se automaticky odečte v košíku. Akce se nevztahuje na příslušenství a nelze ji kombinovat s jinými slevami.

Tescoma: 20 % na kuchyňské vybavení při nákupu nad 699 Kč

Oblíbená česká značka Tescoma spustila Týden s Tescomou – s kódem TES26 získáte 20 % slevu při nákupu nad 699 Kč. Akce neplatí na akční zboží a dárkové poukazy, vyprší 1. června.

Alza: televize na MS v hokeji se slevou až 40 %

Mistrovství světa v hokeji je ideální záminka pořídit si konečně pořádnou televizi. Na Alze teď platí slevové kódy, díky nimž lze ušetřit až 40 %.

  • 83" Samsung QE83S85F – OLED, 210 cm, HDR10+, Dolby Atmos, 120 Hz. S kódem CZAVWEEK40 za 44 990 Kč místo 74 983 Kč.
  • 75" Samsung QE75Q8F – QLED, 191 cm, HDR10+, + 43" Samsung zdarma v hodnotě 7 766 Kč. S kódem CZAVWEEK20 za 22 990 Kč.
  • 65" LG OLED65C54 – OLED, 165 cm, 144 Hz, 4× HDMI 2.1. S kódem CZAVWEEK15 za 28 042 Kč.
  • 32" Thomson GO Plus 32UE5M45 – LED, 81 cm, kompaktní varianta do menší místnosti, prémiový záruční servis Door-to-Door. S kódem CZAVWEEK30 za 15 778 Kč.

Isostar: sportovní výživa se slevou až 20 %

Připravujete se na aktivní léto? Na Isostar.cz probíhá akční týden se slevami až 20 % na vybrané produkty sportovní výživy – iontové nápoje, gely i tyčinky.

Krmeni.cz: granule pro psy 12 kg + 3 kg zdarma

Majitelé psů ocení akci na Krmeni.cz – granule Ibero Natural v balení 12 kg dostanete s 3 kg zdarma. Přirozené složení bez zbytečných přídatných látek, akce platí do konce května.

Airalo: eSIM karty se slevou až 15 %

Chystáte se na dovolenou do zahraničí? Airalo nabízí eSIM karty pro cestování po celém světě – noví zákazníci ušetří 15 % s kódem NEWTOAIRALO15, stávající 10 % s kódem AIRALOESIM10.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Redakce

Všeobecné dotazy, připomínky a tipy směřujte na adresu redakce@vitalia.cz.

Tiskové zprávy zasílejte na e-mail press@vitalia.cz.

Témata:

Anketa

Uvažujete o tom, že byste zkusili léky na hubnutí v injekcích?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Ukažte, jestli poznáte mrtvici a víte, jak pomoct
1/10 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články

Dále u nás najdete

Výběry z bankomatů zahraniční kartou v Česku: Kde zaplatíte víc?

Jak bude vypadat a fungovat EET 2.0? Přinášíme podrobný přehled

Mythos je jen marketingový tah, tvrdí autor nástroje Curl

Na léčbu antiobezitiky si připravte až deset a půl tisíc korun měsíčně

Hrozí vám mrtvice? Nechte se v pátek zdarma vyšetřit

Hasiči a záchranáři testují, co umí 5G, když jde o život

Záludnosti uživatelské práce s ePortálem ČSSZ

Pětina balíčků nabízených AI neexistuje. Vytvářejí je útočníci

Mistrovské zkoušky vyjdou na 30 tisíc Kč

Žlučníková dieta: správná strava pomůže předejít bolestem

Společně: jedna šéfuje kávě, druhá peče sladký pikador

Dronové útoky na datová centra na Blízkém východě vyřadily služby

Cloud z Lidlu zamíří do Česka. Schwarz Digits potvrdil expanzi

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT

Brusel chce i u nás zakazovat technologie z Číny

Kyberzločinci drtí evropský průmysl výkupným přes milion dolarů

Neokrádejte se zbytečně o důchod. Můžete tomu snadno předejít

Útoky na domácí routery: staré chyby a nepozornost uživatelů

Tichá hrozba s reálnými dopady? Kybernetické útoky na obce

WordPress 7 přináší integraci AI a vylepšený editor Gutenberg

Najdete na Vitalia.cz

PODCAST: Ne vždycky se borelióza projeví flekem. Čeho si všímat?
PODCAST
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).