Blíží se červencové svátky. Obchody otevřou podle zákona

Už v neděli 5. července si připomeneme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, o den později, v pondělí 6. července pak upálení mistra Jana Husa. Tyto svátky nepatří mezi ty, které omezují prodejní dobu obchodů. Nakoupíme si tedy beze změny.
„Během celého léta, včetně státních svátků, zůstávají všechny naše prodejny otevřené podle standardní otevírací doby,“ uvádí Petr Kubíček, manažer externí komunikace společnosti BILLA ČR.
Otevírací dobu obchodů určuje zákon o prodejní době v maloobchodě. Potíž je, že ne na všechny svátky se vztahuje omezení, že musí mít obchody zavřeno, což lidi mate a mívají v tom před každým svátkem nejasno. Zákaz platí celkem pro osm svátků. Během těch zbývajících mohou být obchody otevřené podle běžné otevírací doby.
Oba červencové svátky pak patří k výjimkám, na které se zákaz prodeje nevztahuje.
Využijete státní svátek k nákupům?
Kdy musí mít obchody zavřeno?
Podle zákona o prodejní době v maloobchodě musí mít obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů zavřeno během některých svátků. Kterých svátků se to týká?
Státní svátky – zavřeno
- 1. 1. – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok
- Velikonoční pondělí
- 8. 5. – Den vítězství
- 28. 9. – Den české státnosti
- 28. 10. – Den vzniku samostatného československého státu
- 24. 12. – Štědrý den – otevřeno je jen do 12 hodin
- 25. 12. – 1. svátek vánoční
- 26. 12. – 2. svátek vánoční
Státní svátky – otevřeno
- Velký pátek
- 1. 5. – Svátek práce
- 5. 7. – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
- 6. 7. – Den upálení mistra Jana Husa
- 17. 11. – Den boje za svobodu a demokracii