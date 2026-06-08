Atopie není jen ekzém. U kůže potíže většinou teprve začínají

Atopie je dědičný sklon k přehnaným reakcím na běžné podněty vyskytující se kolem nás – nejčastěji pyly, roztoče nebo potraviny. „Jedná se o vrozenou dispozici imunitního systému, při které dochází k tvorbě protilátek IgE proti běžným antigenům v prostředí,“ přibližuje doktorka Radka Šedivá z alergologické ambulance SYNLAB.
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Ačkoliv si atopii díky názvu většina z nás spojuje s atopickým ekzémem, projevit se může různými způsoby – kromě dermatitidy také rýmou, svěděním očí, dýchacími nebo trávicími problémy.
Ekzém je nejčastější
To, že je atopie nejčastěji spojována s atopickou dermatitidou, není náhoda. U atopiků bývá kožní bariéra oslabená, a proto je kůže citlivější na vlivy okolí i na pronikání alergenů. „Kůže je první obranná linie, a pokud v důsledku atopie nefunguje dobře, snadno se na ní rozvine imunitní reakce, která vyústí v problém – ekzém. Ten bývá první manifestací atopie a často se objevuje už v kojeneckém věku,“ popisuje Radka Šedivá.
U ekzému však atopie většinou nekončí. Naopak může odstartovat takzvaný „atopický pochod“. Projevy na kůži totiž u většiny pacientů časem doprovodí další potíže, jako jsou potravinové alergie, alergická rýma a astma. Jednotlivé projevy spolu často souvisí a mohou se v průběhu života střídat nebo kombinovat.
Atopie vs. alergie
Jaký je tedy mezi atopií a alergií rozdíl? Atopie sama o sobě ještě neznamená konkrétní onemocnění ani klinické potíže. Jde o genetickou informaci. Alergie už je naproti tomu konkrétní patologická reakce organismu vedoucí ke klinickým příznakům. Jinými slovy:
- Atopie = „mám sklon k alergii“
- Alergie = „moje tělo už konkrétně reaguje na určitý alergen“
To, zda se atopie projeví jako alergie nebo jiné onemocnění, záleží na mnoha faktorech, jako je míra kontaktu s alergeny, mikrobiální prostředí v raném věku, způsob výživy nebo kvalita ovzduší.
Dítě může mít zcela jiný projev než rodič
Míra dědičnosti atopie je poměrně vysoká. Pokud ji má jeden rodič, riziko u dítěte je cca 30–50 %. Pokud mají atopii oba rodiče, riziko stoupá na 60–80 %. Dědí se ale pouze „nastavení imunitního systému“, nikoli sklon k reakci na konkrétní alergeny. „U dítěte, které zdědilo atopii, může být její projev zcela odlišný než u rodičů. Rodiče mohou být alergičtí na pyly, kdežto dítě může být citlivé na roztoče nebo potraviny,“ upřesňuje alergoložka Šedivá.
Dědičný sklon nezmizí, projevy se léčit dají
Sklon k atopii lze ještě před rozvojem ekzému, alergie či astmatu do určité míry odhalit. Nelze ho ale „definitivně diagnostikovat“ ani zcela odstranit. „Rizikové jedince je možné vytipovat na základě podrobných rodinných anamnéz. Využít je možné také měření hladiny IgE protilátek, které se při atopii tvoří. Toto měření má však omezenou prediktivní hodnotu a z výsledků nelze vyčíst, kdy ani jak se případná atopie projeví,“ popisuje lékařka.
Riziko rozvoje atopických potíží lze ale částečně ovlivnit režimovými opatřeními, jako je zejména u kojenců dostatečné promazávání pokožky, pestrá strava zaváděná u dětí v přiměřených dávkách již mezi 4. a 6. měsícem života nebo omezení vystavování se škodlivinám, jako je kouř či znečištěné ovzduší.
K léčbě je potřeba znát spouštěče
V případě, že dojde k rozvoji atopie v ekzém, alergii nebo astma, projeví se navenek některými z těchto příznaků:
- Atopická dermatitida: suchá, citlivá kůže, silné svědění, zarudlá nebo zanícená ložiska, pupínky, vyrážka, šupinatá, popraskaná nebo zhrublá kůže
- Alergická rýma: kýchání, vodnatá rýma, ucpaný nos, svědění nosu, často i postižení očí – zarudnutí, slzení, svědění
- Bronchiální astma: dušnost – zejména při výdechu, pískoty, kašel – často v noci nebo po námaze, pocit tlaku na hrudi
- Potravinové alergie: kožní projevy – kopřivka, zhoršení ekzému, trávicí potíže, jako jsou bolesti břicha, průjem či zvracení, v těžkých případech také anafylaxe
Pokud pacient některé z nich zaznamená, jeho první kroky by měly vést k praktickému lékaři. Ten potíže zhodnotí a v případě potvrzení podezření na některou z diagnóz vypíše doporučení k vyšetření u specialisty – obvykle alergologa.
Specialista provede komplexní klinické vyšetření a pro určení spouštěčů potíží také takzvané prick testy nebo vyšetření krve. Na základě výsledků poté přesně určí kritické alergeny a nastaví symptomatickou nebo i dlouhodobou léčbu, která může pomoci alergii zmírnit či zcela vyléčit.