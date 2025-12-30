Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Návod k přípravě 4 porcí čočky na kyselo
Suroviny:
- čočka 500 g
- cibule 2 ks
- mouka 2 lžíce
- olej 2 lžíce
- ocet 6 lžic
- cukr (dle chuti)
- nové koření 6 kusů
- bobkový list 6 listů
- vejce k podávání – obvykle 4 ks (1 vejce na porci, případně podle chuti víc)
- sůl
- pepř
Postup přípravy:
Čočku nejprve namočte přibližně na dvě hodiny, poté vodu slijte a čočku uvařte doměkka spolu s bobkovým listem a novým kořením podle návodu na obalu (většinou kolem 30 minut).
Po uvaření slijte vodu, čočku sceďte a trochu vývaru si odložte do misky stranou.
Na oleji osmahněte cibuli, zaprašte ji jednou lžící mouky, dobře orestujte, zalijte asi 1 dcl zeleninového vývaru a nechte důkladně provařit.
Poté přidejte čočku, osolte, opepřete a okyselte octem. Pokud je směs příliš hustá, přilijte trochu odloženého vývaru z čočky a znovu povařte. V případě, že je příliš kyselá, stačí ji trochu dosladit cukrem.