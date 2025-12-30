Vitalia.cz  »  Jídlo  »  Recepty  »  Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Udělejte si na Nový rok pořádnou čočku na kyselo s vejcem

Redakce
Dnes
Čočka na kyselo
Autor: Shutterstock
Čočka patří mezi tradiční česká jídla a rozhodně si ji nemusíte dopřávat jen na Nový rok. Pokud nejste příznivci experimentů a dáváte přednost osvědčené klasice, čočka na kyselo je ideální volbou. V kombinaci se sázeným vejcem je to lahůdka.

Návod k přípravě 4 porcí čočky na kyselo

Suroviny:

  • čočka 500 g
  • cibule 2 ks
  • mouka 2 lžíce
  • olej 2 lžíce
  • ocet 6 lžic
  • cukr (dle chuti)
  • nové koření 6 kusů
  • bobkový list 6 listů
  • vejce k podávání – obvykle 4 ks (1 vejce na porci, případně podle chuti víc)
  • sůl
  • pepř

Podívejte se také na videorecept:

Postup přípravy:

Čočku nejprve namočte přibližně na dvě hodiny, poté vodu slijte a čočku uvařte doměkka spolu s bobkovým listem a novým kořením podle návodu na obalu (většinou kolem 30 minut).

Po uvaření slijte vodu, čočku sceďte a trochu vývaru si odložte do misky stranou.
Na oleji osmahněte cibuli, zaprašte ji jednou lžící mouky, dobře orestujte, zalijte asi 1 dcl zeleninového vývaru a nechte důkladně provařit.

Poté přidejte čočku, osolte, opepřete a okyselte octem. Pokud je směs příliš hustá, přilijte trochu odloženého vývaru z čočky a znovu povařte. V případě, že je příliš kyselá, stačí ji trochu dosladit cukrem.

Autor článku

Redakce

