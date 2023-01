Budeme učit o sexu jinak, plánují autoři knihy Děti to chtěj vědět taky

Třetina českých dětí čerpá informace o sexu od kamarádů a kamarádek, dalších dvacet devět procent z internetu a sedm procent z porna, přičemž si více než polovina dospívajících si myslí, že právě porno představuje reálný obraz sexu. Překvapivé? Zarážející? Děsivé?

Podle kritiků toho, jak se ve školách učí o sexu, jde o jeden z praktických důsledků toho, že sexuální výchova za moc nestojí. Většinou se pod tímto pojmem skrývá dvojstránka v učebnici biologie a navrch pár strašáků v podobě nechtěného těhotenství a pohlavně přenosných chorob.

Tím dnes většinou sexuální výchova na českých školách končí. A i když se spousta vyučujících už snaží o změnu, chybí ucelené řešení a podklady. Než jsme měli ve škole workshop od Konsentu, nikdo se s námi o sexu a vztazích nebavil. Jednou se učitelka biologie snažila, bylo ale cítit, že se stydí snad víc než my, takže to bylo celé trapné, popsala čtrnáctiletá Jana zkušenosti ze středočeské základky. Jana je jedním z několika tisíců mladých lidí, kteří se od roku 2016 zúčastnili workshopů, které pro děti a studenty pořádá sdružení Konsent.

To se teď rozhodlo, že se zasadí o systémovou změnu a dosáhne toho, aby se začalo v českém školství učit jinak. Začalo proto jednat s Ministerstvem školství.

Doporučení UNESCO, WHO i poptávka od vyučujících a žactva je jasná. Otevřeli jsme petici a začínáme s ministerstvem vyjednávat o ucelené a pozitivně orientované sexuální výchově, popisuje plán Konsentu pro rok 2023 jeho ředitelka Johanna Nejedlová.





Jak by taková moderní výuka měla vypadat? Podle odborníků je důležité, aby sexuální nauka zahrnovala i jiná témata než je antikoncepce a prevence pohlavně přenosných chorob. Zejména z pohledu prevence sexuálního násilí je důraz na sociální aspekty sexuálních vztahů stěžejní.

Autoři nové koncepce výuky věří, že pokud budou studující vědět, jak si bránit své hranice a jak komunikovat své potřeby, budou lépe připraveni na navazování intimních vztahů, což je část života, která hraje pro většinu z nás důležitou roli.

Zmíněná petice je podpůrná, nikoli konfrontační. Vyzývá Ministerstvo školství a tělovýchovy, aby aktualizovalo doporučení v oblasti sexuální výchovy, zajistilo metodickou podporu vyučujících formou školení, příruček a vytvořením metodického portálu a aby monitorovalo, jak sexuální výchova na českých školách probíhá. Jen během prvních 24 hodin sesbírala 5915 podpisů – je jasné, že zájem o problematiku je velký.

Konsent se už nějaký čas sexuální výuce na základních a středních školách věnuje v rámci projektu nazvaného Žádná tabu před tabulí, ale sdružení by rádo, aby se tohle téma moderně učilo všude, ne jen tam, kde si objednají jejich workshopy. Kromě nich poskytuje Konsent od loňska osm metodik pro vyučující. Jde o ucelené podklady ke stažení zdarma. Naše materiály si stáhlo 1300 lidí, uvedli, že jimi proškolí na 80 000 studujících. Poskytujeme i školení pro učitele. Sexuální výchovu ale nemůžeme suplovat externě dlouhodobě – nemáme kapacity pokrýt úplně všechny školy, jen těch základních je víc než 4000. Změna musí být systémová, říká k projektu Žádná tabu před tabulí financovaného Norskými fondy Nejedlová.

Kniha přináší nejen odborné a ověřené informace o tom, jak se vyvíjí vztahy, sexualita a tělesno napříč dětstvím až po dospělost, ale taky osobní výpovědi a modelové ukázky konverzací. Autor: Konsent

Petice podle ní představuje možnost, jak se i rodiče mohou zasadit o lepší úroveň sexuální výchovy tím, že ji podepíší. Sexuální výchova se nicméně netýká jen škol. U revoluce sexuální výchovy na školách snahy Konsentu nezačínají ani nekončí. Víme, že nejdůležitější je základ, který člověk dostane doma. Vydali jsme proto naši historicky první knihu pro rodiče a další pečující Děti to chtěj vědět taky, děláme workshopy pro rodiče, vydali jsme volně dostupnou brožuru a o osvětu se snažíme i dalšími kanály, říká Dagmar Krišová, která je spolu s Marcelou Poláčkovou autorkou knihy Děti to chtěj vědět taky a expertkou na téma sexuální výchovy. Zájem rodičů o sexuální výchovu dětí potvrzuje i to, že se během tří měsíců prodaly téměř čtyři tisíce knih.