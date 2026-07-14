Zájemci se na Colours of Ostrava mohou nechat otestovat na HIV. Výsledek je do 15 minut

Testovací stan postaví na festivalu pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě spolu s kolegy z PoradnaHIV.cz. Vyšetření zájemcům provedou anonymně a bezplatně. „Celý proces je velmi rychlý a diskrétní. Výsledek testu se dozvíte přímo na místě, a to do 15 minut od odběru,“ uvádí Zdravotní ústav na svém webu.
Kde a kdy se bude testovat?
- Místo: Areál festivalu Colours of Ostrava, stanoviště se nachází v blízkosti auly Gong.
- Dny: Středa až sobota, 15.–18. 7. 2026.
- Čas: Každý den od 15:00 do 20:00 hodin.
Testování je určené pro všechny návštěvníky festivalu. Odborníci upozorňují, že virus HIV o sobě nemusí dát vědět dlouhé roky, právě včasné odhalení a moderní léčba přitom umožňují žít dlouhý a plnohodnotný život. Na to také odkazuje slogan kampaně: Nemocný banán pozná každý, HIV ale vidět není.