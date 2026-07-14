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Zájemci se na Colours of Ostrava mohou nechat otestovat na HIV. Výsledek je do 15 minut

Anna Dvořáková
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rychlotest hiv aids
Autor: Shutterstock
I letos nabízejí zdravotníci návštěvníkům festivalu Colours of Ostrava testování na HIV. Výsledek se dotyční dozví za čtvrt hodiny a zdarma. Vyšetření je anonymní.
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Testovací stan postaví na festivalu pracovníci Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě spolu s kolegy z PoradnaHIV.cz. Vyšetření zájemcům provedou anonymně a bezplatně. „Celý proces je velmi rychlý a diskrétní. Výsledek testu se dozvíte přímo na místě, a to do 15 minut od odběru,“ uvádí Zdravotní ústav na svém webu.

Kde a kdy se bude testovat?

  • Místo: Areál festivalu Colours of Ostrava, stanoviště se nachází v blízkosti auly Gong.
  • Dny: Středa až sobota, 15.–18. 7. 2026.
  • Čas: Každý den od 15:00 do 20:00 hodin.

Testování je určené pro všechny návštěvníky festivalu. Odborníci upozorňují, že virus HIV o sobě nemusí dát vědět dlouhé roky, právě včasné odhalení a moderní léčba přitom umožňují žít dlouhý a plnohodnotný život. Na to také odkazuje slogan kampaně: Nemocný banán pozná každý, HIV ale vidět není.

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Autor článku

Anna Dvořáková

Anna Dvořáková

Šéfredaktorka serveru Vitalia.cz. Zaměřuje se především na zdravý životní styl, pohyb a zdraví dětí. Mimo novinařinu pracuje také jako lektorka pohybových kurzů pro děti a rodiče.

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