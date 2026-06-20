Sleva 30 % na Eucerin, výhodný tarif od Vodafone a výprodej obuvi až –50 %

BENU.cz: EUCERIN sleva až 30 %
Léto klade na pleť vyšší nároky – sluneční záření, teplo, klimatizace. Pokud řešíte ochranu nebo péči o citlivou pokožku, BENU nabízí slevu až 30 % na vybranou kosmetiku Eucerin. Hodí se i jako předzásobení na dovolenou, ať vás nepřekvapí prázdná lékárnička v zahraničí.
Humanic CZ: Výprodej se slevami až 50 %
Obuvnický řetězec Humanic prodává vybrané modely se slevou až 50 %, a to napříč dámskou, pánskou i dětskou nabídkou. Pokud řešíte letní obuv pro celou rodinu najednou, vyplatí se projít celý sortiment – děti rostou rychle a sandály z loňska už možná nesedí.
Adidas.cz: Slevy až 50 % v outletu
Adidas outlet je sázka na jistotu, kterou se vyplatí čas od času zkontrolovat – tentokrát s nabídkou slev až 50 % na sportovní oblečení a obuv. Ideální moment vyměnit dětem boty na prázdniny nebo si konečně koupit nové tenisky na Adidas.cz místo těch ošoupaných.
Boj s vedrem: ventilátory v Alze, které ocení i děti a citlivější spáči
Horké noci se spí špatně, a to platí dvojnásob, pokud doma řešíte miminko, malé děti nebo si potrpíte na klid při spaní. Prošli jsme nabídku Alzy a vybrali ventilátory, které jsou buď extra tiché, nebo mají bezpečnostní prvky navíc.
- EMOS pod radiátor TRIO – nízkoprofilový podlahový ventilátor s hlučností jen 20 dB, ideální do dětského pokoje, kde nesmí rušit spánek. Cena 2 405 Kč s kódem ALZADNY20 (Více informací).
- Siguro Silent Wind S471B – tichý provoz jen 35 dB, navíc s nastavitelným úhlem sklonu, takže proud vzduchu nemíří přímo na spící dítě. Cena 1 919 Kč s kódem ALZADNY20 (Více informací).
- Siguro Urban Compact U150W – akumulátorový, bez kabelů, takže ho bezpečně postavíte i mimo dosah dětských rukou. Vydrží až 15 hodin na nabití. Cena 559 Kč s kódem ALZADNY20 (Více informací).
Spartoo.cz: Summer Sales – 5 % sleva bez minima
Spartoo přidává letní slevu 5 % bez nutnosti splnit minimální útratu – stačí zadat kód CZ5SUMMER26SP. Drobnost, která se dá kombinovat s aktuálními akcemi, takže si ji nenechte ujít při jakémkoliv nákupu obuvi nebo oblečení.
Lidl.cz: 10% sleva na vše
Tahle akce je klasika, na kterou se vyplatí počkat, pokud chystáte větší nákup – Lidl rozdává 10% slevu na vše s kódem Leto10. Platnost je krátká, takže pokud máte něco na seznamu, nenechávejte to na poslední chvíli.
Superzoo.cz: Sleva 15 % před inventurou
Majitelé psů a koček ocení nabídku Superzoo – sleva 15 % s kódem inventura15 přijde vhod, pokud zrovna doplňujete krmivo nebo doplňky pro mazlíčka před letní sezónou, kdy se cestuje a tráví víc času venku.
Last minute dovolená za výhodné ceny
Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Mrkněte na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.
Albatrosmedia.cz: Extra výprodej se slevou až 80 %
Pokud doma chystáte letní čtení pro děti nebo pro sebe, Albatros Media vyprodává vybrané tituly se slevou až 80 %. Skvělá příležitost doplnit knihovničku, než vyrazíte na dovolenou nebo prázdniny u babičky.
Vodafone.cz: Neomezený tarif v GIGA Kombu za 489 Kč
Hledáte tarif s neomezenými daty a voláním, ale nechce se vám platit za to majlant? Vodafone teď nabízí neomezený tarif v rámci GIGA Kombu už od 489 Kč měsíčně. Vyplatí se zkontrolovat, jestli na tom oproti svému současnému tarifu neprodělávate, obzvlášť pokud doma řešíte víc telefonů najednou.
Mikov.cz: 100 Kč sleva za registraci
Mikov, tradiční český výrobce nožů a nářadí, odměňuje nové zákazníky drobnou pozorností – 100 Kč slevou na první objednávku nad 700 Kč. Stačí se zaregistrovat a sleva se vám automaticky odečte v košíku, žádný kód si nemusíte nikam pamatovat.
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