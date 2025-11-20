Vitalia.cz  »  Zdraví  »  Nemoci a úrazy  »  Najít kardiologa bude snazší díky online mapě ordinací, jsou v ní i kontakty

Najít kardiologa bude snazší díky online mapě ordinací, jsou v ní i kontakty

Hana Válková
Dnes
Autor: Depositphotos
V situacích, kdy si pacient musí najít ambulantního kardiologa nebo jej chce změnit, pomáhá online mapa ordinací. Najde v ní stovky pracovišť rozmístěných po celé zemi včetně adres a kontaktů.

Pomocníka, výstižně nazvaného Kardiomapa, vytvořilo pacientské sdružení Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO). Mapa funguje pár měsíců a najdete ji zde.

V současné době je v ní zaneseno 540 ordinací po celé ČR včetně jejich kontaktů. Třídit a vyhledávat je lze dle krajů nebo i jednotlivých měst. Avšak ordinační hodiny či informace, zda ambulance přijímá nové pacienty, v mapě nyní chybějí.

Autoři uvádí, že Kardiomapa pomáhá pacientům, ale i lékařům jiných specializací najít nejbližší dostupnou péči po infarktu nebo při problémech se srdcemCílem je rychle a spolehlivě dohledat kontakty bez dlouhého googlení a zmatků, představuje projekt ČAKO. Ambicí je také zkrátit čekání na lékařskou péči. Třeba pacientům po infarktu se doporučuje, aby navštívili kardiologa do 30 dnů od návratu z nemocnice.

Jak se zotavit z infarktu

Stránky Kardiomapy obsahují i průvodce zotavením, tedy důležité informace o akutním infarktu myokardu a životě po něm včetně doporučených opatření po propuštění z nemocnice. Pomáhají s orientací v léčbě, kontrolách i změně životního stylu.

Informace mají podobu karet. Lze si je vytisknout nebo stáhnout do mobilu a číst na jeho displeji. 

Mapa získala pacientské ocenění

Kardiomapu mají pacienti k dispozici od letošního července. Nyní v listopadu se dočkala ocenění Zlatý argan.Uděluje jej Národní asociace pacientských organizací (NAPO).

Hodnoticí komise vyzdvihuje velký praktický dopad, který pacientům přináší průběžně aktualizovaná online mapa i průvodce zotavením po infarktu. ČAKO touto službou supluje stát, který by se o dostupnost péče a informací pro pacienty měl postarat, uvádí NAPO v tiskové zprávě, v níž zveřejnila všechny oceněné projekty.

Nová mapa doplňuje jinou

V tuzemsku jde už o druhý podobný online nástroj, v čase aktualizovaný. Před prázdninami Česká kardiologická společnost zveřejnila mapu s ordinacemi pro pacienty se srdečním selháním.

Zájemci v ní najdou nejen nejbližšího lékaře, ale dozví se také její ordinační hodiny, spektrum vyšetřovacích metod, kontakty včetně odkazu na web i informaci, zda v ní lékař objednává nemocné do měsíce (více o této mapě jsme psali zde).

Vstoupit do diskuse

Autor článku

Hana Válková

Hana Válková

Redaktorka Vitalia.cz. Vystudovala žurnalistiku a češtinu na Univerzitě Palackého v Olomouci, pracovala v Deníku, na webu TV Nova a iDNES.cz. Píše o zdravotnictví. Je držitelkou novinářských cen Psychiatrické společností ČLS JEP za rok 2021 a 2022. 

Témata:

