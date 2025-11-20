Najít kardiologa bude snazší díky online mapě ordinací, jsou v ní i kontakty

Pomocníka, výstižně nazvaného Kardiomapa, vytvořilo pacientské sdružení Česká aliance pro kardiovaskulární onemocnění (ČAKO). Mapa funguje pár měsíců a najdete ji zde.
V současné době je v ní zaneseno 540 ordinací po celé ČR včetně jejich kontaktů. Třídit a vyhledávat je lze dle krajů nebo i jednotlivých měst. Avšak ordinační hodiny či informace, zda ambulance přijímá nové pacienty, v mapě nyní chybějí.
Autoři uvádí, že Kardiomapa pomáhá pacientům, ale i lékařům jiných specializací najít nejbližší dostupnou péči po infarktu nebo při problémech se srdcem.
Cílem je rychle a spolehlivě dohledat kontakty bez dlouhého googlení a zmatků, představuje projekt ČAKO. Ambicí je také zkrátit čekání na lékařskou péči. Třeba pacientům po infarktu se doporučuje, aby navštívili kardiologa do 30 dnů od návratu z nemocnice.
Jak se zotavit z infarktu
Stránky Kardiomapy obsahují i průvodce zotavením, tedy důležité informace o akutním infarktu myokardu a životě po něm včetně doporučených opatření po propuštění z nemocnice. Pomáhají s orientací v léčbě, kontrolách i změně životního stylu.
Informace mají podobu karet. Lze si je vytisknout nebo stáhnout do mobilu a číst na jeho displeji.
Léčíte se s nějakým onemocněním srdce?
Mapa získala pacientské ocenění
Kardiomapu mají pacienti k dispozici od letošního července. Nyní v listopadu se dočkala ocenění Zlatý argan.Uděluje jej Národní asociace pacientských organizací (NAPO).
Hodnoticí komise vyzdvihuje velký praktický dopad, který pacientům přináší průběžně aktualizovaná online mapa i průvodce zotavením po infarktu. ČAKO touto službou supluje stát, který by se o dostupnost péče a informací pro pacienty měl postarat, uvádí NAPO v tiskové zprávě, v níž zveřejnila všechny oceněné projekty.
Nová mapa doplňuje jinou
V tuzemsku jde už o druhý podobný online nástroj, v čase aktualizovaný. Před prázdninami Česká kardiologická společnost zveřejnila mapu s ordinacemi pro pacienty se srdečním selháním.
Zájemci v ní najdou nejen nejbližšího lékaře, ale dozví se také její ordinační hodiny, spektrum vyšetřovacích metod, kontakty včetně odkazu na web i informaci, zda v ní lékař objednává nemocné do měsíce (více o této mapě jsme psali zde).