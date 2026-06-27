Dvoje plavky za cenu jedněch ve Victoria's Secret nebo sleva 30 % u CCC

Victoria's Secret CZ: plavky 2 za 1 a sezónní výprodej až 70 %
Pokud řešíte plavky na dovolenou, Victoria's Secret teď nabízí akci 2 za 1 a sezónní výprodej se slevami až 70 %. Vyplatí se mrknout i na spodní prádlo a plážové doplňky, které jsou v rámci výprodeje zlevněné stejně výrazně.
CCC.eu: extra sleva 30 % na objednávky nad 1029 Kč
Na boty do města i na výlety se hodí extra sleva 30 % v CCC, platí při objednávce nad 1029 Kč. Skladem je i letní obuv pro celou rodinu, takže se vyplatí nakoupit najednou a slevu si tak vybrat na víc kusů.
Notino.cz: Black Friday sleva 20 % nad 500 Kč
Notino spustilo Black Friday akci se slevou 20 % při nákupu nad 500 Kč. Hodí se na doplnění letní kosmetiky i opalovacích krémů, jen mějte na paměti, že se sleva nevztahuje na všechny luxusní značky.
BENU.cz: CeraVe, Eucerin i Garnier se slevou
Na péči o pleť se vyplatí BENU, kde jsou teď CeraVe se slevou 26 %, Eucerin –30 % a kosmetika L'Oréal, Garnier i Maybelline se slevou 31 %. Ideální chvíle doplnit zásoby opalovacích a pleťových přípravků před létem.
Alza: tři největší slevy na ventilátory s kódem ALZADNY
Siguro Lumi P400W se světlem – stojanový ventilátor s osvětlením sleví z 2 999 Kč na 1 559 Kč s kódem ALZADNY40 (sleva 40 %).
Siguro 3D Air Luxury V750W – ventilátor 2v1 s funkcí ohřevu i chlazení sleví z 4 999 Kč na 3 499 Kč s kódem ALZADNY30 (sleva 30 %).
Siguro West Wind T571B – stojanový ventilátor s dotykovým displejem sleví z 3 599 Kč na 2 879 Kč s kódem ALZADNY20 (sleva 20 %).
Zoohit.cz: slevy na krmení až 25 %, stelivo –15 %
Majitelé psů a koček si přijdou na své v Zoohit, kde jsou slevy na krmení až 25 % a stelivo se slevou 15 %. Vyplatí se nakoupit zásoby na celé léto, ať doma nechybí ani na dovolené u babičky.
Adidas.cz: kolekce na MS ve fotbale i letní modely
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Fotoskoda.cz: cashback na Canon až 22 500 Kč
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Last minute dovolená za výhodné ceny
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Samsung CZ: trade-in a slevy až 30 %
Výměna starého telefonu za nový má smysl díky trade-in programu na Samsung CZ, kde jsou navíc slevy až 30 %. Stojí za to porovnat, kolik za starý kus dostanete a kolik tak ušetříte na novém modelu.
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