Cariuma se slevou 60 % a 40 % na Nivea a Labello: tipy na slevy pro celou rodinu

Cariuma
Brazilská značka bot Cariuma vyprodává skladové zásoby se slevou 60 %. Jde o pohodlné tenisky s minimalistickým designem, které se hodí jak na procházky s dětmi, tak na běžné nošení do práce – a udržitelná výroba je navíc bonus, který ocení hlavně environmentálně smýšlející maminky.
Teta drogerie
Do letní lékárničky se hodí i nabídka Teta drogerie, kde při koupi dvou kusů ušetříte 40 % na značkách Nivea a Labello. Balzámy na rty i opalovací krémy se v létě spotřebují rychle, takže se vyplatí zásobit se rovnou ve velkém.
Nejoutdoor
Na výlety s dětmi se hodí i vybavení od Nejoutdoor.cz, kde s kódem VODA10 ušetříte 10 % na celém sortimentu, nebo trvale 5 % s kódem SLEVA5. Ať už řešíte nový spacák na tábor, nebo jen pohodlnou vestu na turistiku, je to dobré místo, kde se poohlédnout.
Parfemy.cz
Kdo si chce dopřát něco jen pro sebe, může se podívat na Parfemy.cz, kde s kódem 10EXTRA ušetříte 10 % na vybraných vůních, a v outletu druhé jakosti dokonce s kódem OUTLET30 rovnou 30 %. Ideální příležitost pořídit si oblíbenou vůni na léto, aniž by to citelně zasáhlo rozpočet.
Alza – paddleboardy
Léto je v plném proudu a s ním i chuť vyrazit na vodu, takže jsme pro vás na Alze vybrali pár paddleboardů, které stojí za pozornost – od kompaktnějších modelů pro rekreační plavbu až po prostornější all-round desky.
- Aquatone Wave Plus 11'0" 2024 All-Round SUP – all-round paddleboard o délce 335 cm s nosností 145 kg a výtlakem 310 l, v balení najdete pumpu, pádlo, odnímatelnou ploutev, transportní batoh i pojistné lanko na kotník. S kódem ALZADNY404 ho pořídíte za 6 859 Kč.
- JH Standup Paddleboard Touring 335 cm Ocean – touringová deska stejné délky 335 cm, ale s nosností 130 kg, doplněná o pumpu, pádlo, opravnou sadu i upevňovací popruh. Aktuálně je se slevou 17 % za 8 263 Kč, a s kódem ALZADNY206 ještě ušetříte dalších 611 Kč.
- Master paddleboard Aqua Marvin, 10' – kompaktnější 300cm paddleboard s nosností 120 kg a výtlakem 280 l, vhodný spíš pro menší vodní plochy nebo začátečníky. Se slevou 5 % vyjde na 4 650 Kč, s kódem ALZADNY54 pak ještě o 417 Kč levněji.
Superpotraviny Naturalis
Pro rodiny, které dbají na zdravé stravování, je zajímavá nabídka Superpotraviny-naturalis.cz, kde s kódem ACLETO ušetříte 11 % na značkách Naturalis a Semante. Doplňky stravy a superpotraviny se hodí přibalit do letní kuchyně, ať už jde o smoothies pro děti, nebo vlastní ranní rutinu.
Huawei
Sledování zdraví a spánku usnadní Huawei se svými hodinkami Watch Fit 5, které jsou nyní se slevou 20 % díky kódu A20OFFFIT5, u modelu Pro dokonce se slevou 25 % s kódem A25FIT5CPS. Lehké a nenápadné hodinky jsou skvělým společníkem na procházky, běhání i hlídání spánku po náročném dni s dětmi.
E.ON
Kdo řeší přechod k novému dodavateli energií, může se podívat na nabídku E.ONu, který za sjednání smlouvy nabízí bonus až 7 500 Kč. Výše bonusu se odvíjí od typu smlouvy a spotřeby domácnosti, ale pro rodinný rozpočet jde o pěkné odlehčení.
Týden u moře pod 10 tisíc?
Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Mrkněte na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.
Mikov
Do rodinné kuchyně se hodí i nabídka Mikov, kde za registraci do zákaznického účtu získáte 100 Kč slevu na první objednávku nad 700 Kč. Kvalitní české nože a kuchyňské vybavení tak vyjdou o něco levněji.
Airalo
Kdo se s rodinou chystá na cesty do zahraničí, ocení eSIM karty od Airalo, kde noví zákazníci ušetří 15 % s kódem NEWTOAIRALO15, stávající pak 10 % s kódem AIRALOESIM10. Odpadá tak shánění lokální SIM karty na letišti a starosti s roamingem, což se hodí obzvlášť tehdy, když s sebou máte celou rodinu a chcete zůstat v kontaktu.
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