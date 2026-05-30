Až 80 % sleva na zdraví a krásu v OneBioShopu, Dove v Teta drogerii o 40 % levněji

Autor: Redakce a ChatGPT
Tento týden se slevy točí kolem zdraví, krásy a pohody – ale najdete tu i tipy na jarní výprodeje oblečení a obuvi, výhodné energie nebo bonus za nový bankovní účet. Přinášíme přehled toho nejlepšího.

OneBioShop: až 80 % na značky zdraví a krásy

Pokud nakupujete přírodní kosmetiku, doplňky stravy nebo bio produkty, OneBioShop právě nabízí slevy až 80 % na vybrané značky. Jde o jeden z největších výprodejů na tomto e-shopu, který se zaměřuje na zdravý životní styl. Akce platí do konce srpna.

Teta drogerie: Dove až o 40 % levněji

Oblíbená kosmetika Dove je momentálně v Teta drogerii ve slevě až 40 %. Ušetřit můžete na sprchových gelech, tělových mléčkách, deodorantech i vlasové kosmetice. Akce platí do 16. června.

eobuv.cz: jarní sleva s kódem FUN

Chystáte se obnovit jarní šatník i botník? Na eobuv.cz získáte při nákupu od 2 099 Kč slevu až 30 % na vybrané produkty s kódem FUN. Akce platí do 1. června.

SorryGravity: jarní výprodej až 70 %

Na SorryGravity.cz probíhá velký jarní výprodej s obecnými slevami až 70 %. Navíc na obuv Cariuma najdete slevu 60 % a outdoorové oblečení Lundhags je také o 60 % levněji. Výprodej pokračuje po celý rok.

Pomocníci, které nosí i lékaři

Možná jste si všimli, že je v poslední době nosí čím dál víc lidí ve zdravotnictví – sestry, lékaři, ale i sportovci a lidé, kteří prostě chtějí mít přehled o svém těle. A není divu. Alza aktuálně nabízí zajímavý výběr těchto pomocníků za výhodné ceny – některé modely navíc se slevovým kódem.

Ecomodi: 10 % sleva na eko módu

Milovnice udržitelné módy ocení kód ECOMODI10 na Ecomodi.cz, který přináší 10 % slevu na celý sortiment ekologického oblečení a doplňků. Kód platí po celý rok.

Baumax: zahrada se slevou až 25 %

Zahradní sezóna je v plném proudu a Baumax nabízí slevy až 25 % na zahradní vybavení, nábytek i doplňky pro venkovní prostory. Akce platí do 31. května.

Berserkr: 5 % na sušené maso

Pro sportovkyně a milovnice zdravých svačin: Berserkr.cz nabízí prémiové sušené maso a jerky s 5% slevou na celý sortiment pomocí kódu maso5. Akce platí do 31. května.

Veneti: 7 % sleva na obuv a módní doplňky

Na Veneti.cz platí kód BONUS7 se slevou 7 % na vše. Najdete zde kvalitní obuv a módní doplňky za výhodné ceny. Akce trvá do konce června.

mBank: bonus až 1 000 Kč k novému účtu

Při založení mKonta u mBank získáte bonus až 1 000 Kč a automaticky i mSpořicí účet Plus s úrokem až 4,01 % p.a. Stačí použít kód 1000. Nabídka platí do konce června.

Last minute dovolená za výhodné ceny

Plánujete dovolenou na poslední chvíli? Mrkněte na aktuální last minute zájezdy za výrazně snížené ceny. Vyrazit můžete k moři, do hor i za kulturou – nabídka zahrnuje destinace po celé Evropě i vzdálenější exotické lokality. Letenka, hotel i transfer v jednom balíčku, a to za cenu, která se vyplatí.

Fotoskoda: cashbacky na fotoaparáty až 22 500 Kč

Fotografky a fotografové si přijdou na své na Fotoskoda.cz, kde aktuálně probíhá hned několik cashbackových akcí. Na Canon získáte zpět až 22 500 Kč, na Sony až 7 500 Kč, na Panasonic až 7 200 Kč, na OM System až 7 000 Kč a na Fujifilm až 5 000 Kč. Na objektivy Samyang platí sleva až 3 750 Kč a stativy Peak Design jsou o až 20 % levněji.

E.ON: bonus až 7 500 Kč za přechod

Sjednáte-li si smlouvu na elektřinu nebo plyn u E.ON, získáte bonus až 7 500 Kč. Nabídka platí do 31. května, takže zbývá jen pár dní.

Tento text obsahuje affiliate odkazy. Pokud se přes tyto odkazy na vybraných službách zaregistrujete nebo nakoupíte, získá z toho redakce malou provizi sloužící pro zajištění našeho fungování.

