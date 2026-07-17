Zpráva vyzývá klienty pojišťoven k potvrzení osobních dat. Podvodníci tak chtějí vysát bankovní účty

„Pro potvrzení platnosti vašich osobních dat a bezproblémové propojení s moderními digitálními platformami v lékařských institucích využijte šifrovaný odkaz k úpravě svých údajů.“ Tak začíná text podvodné zprávy rozesílané v těchto dnech formou SMS nebo e-mailem.
Příjemci jsou klienty VZP i ostatních zdravotních pojišťoven. Naléhavost apelu umocňuje dodatek, že jen „včasná revize přispěje k bezproblémovému poskytování zdravotní péče“.
„Jde o další z forem podvodu, kterým se kyberšmejdi snaží získat od lidí přístup k bankovnímu účtu,“ varuje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
Adresa webu by měla uživatele varovat
Odkaz následně skutečně navede na webové stránky, jež věrně napodobují oficiální web Všeobecné zdravotní pojišťovny. Pro běžného uživatele je od originálu nerozpoznatelný.
Galerie: Takto vypadá podvodná zpráva a web, na který odkazuje
Varující by měla být adresa odkazu, i ta ale může být pro někoho vysvětlena tvrzením, že se jedná o „šifrovaný odkaz“ – tedy informaci, kterou příjemce získá již v průvodní podvodné SMS zprávě či e-mailu.
Následuje velmi rychlý sled požadavků, návštěvník podvodného webu je informován, že by si měl z důvodů digitalizace zdravotních služeb zažádat o nový průkaz pojištěnce. Po vyplnění osobních údajů (včetně rodného čísla) je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV.
Zprávy ignorujte
„E-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte. Rozhodně touto formou nevyplňujte žádné své osobní či bankovní údaje,“ radí Plívová.
VZP na zneužívání svého jména kyberšmejdy upozorňuje opakovaně. Některé e-maily slibují vyplatit fiktivní přeplatky, nebo naopak požadují úhradu smyšleného dluhu na pojistném, zapojení do falešného průzkumu či zapojení do soutěže s potřebou vyplnění osobních (a bankovních) údajů.
Co dělat, když dostanete podobný e-mail:
- Neotevírejte přílohy ani neklikejte na odkazy;
- Nezadávejte žádné osobní ani bankovní údaje; v případě, že jste tak již učinili, neprodleně kontaktujte svou banku a policii;
- V případě podezření kontaktujte svoji zdravotní pojišťovnu;
- Vždy si ověřujte, že jste na oficiální stránce zdravotní pojišťovny;
- Upozorněte na tento podvod své okolí, zejména seniory, kteří mohou být častým cílem.