U Apolináře zkoumají předčasné porody. Objev může zabránit tomu, aby se to ženám stávalo opakovaně

To, jestli žena porodí předčasně, se pravděpodobně rozhoduje už na začátku těhotenství, souvisí to s imunitou ženy a důvod je navenek skrytý. Ukazují to první data z nové studie běžící v pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Dobrou zprávou je, že se odborníkům z porodnice U Apolináře daří rizikové změny odhalit a včas zavádět cílenou léčbu, čímž stoupá šance na donošení zdravého dítěte.