Krevní tlak můžete mít pod kontrolou i díky mobilu, fyzických návštěv u lékaře stačí méně

Součástí aplikace MEDDI app je neustále se rozšiřující nabídka funkcí, mimo jiné i těch, co pomáhají s monitorováním fyziologických hodnot, jako je právě třeba krevní tlak. V budoucnu by se takové měření mohlo využívat ve zdravotnickém prostředí nebo by se takto mohl měřit například cholesterol či hladina cukru v krvi.

Aplikace MEDDI app je telemedicínskou platformou, která usnadňuje komplexní péči o zdraví jejím uživatelům. Její primární funkcí byla a stále zůstává dálková komunikace mezi pacienty a lékaři, kteří jsou v aplikaci k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Do aplikace neustále přibývají další funkce, jako je právě třeba MEDDI BioScan, který pomocí kamery umí naměřit nejrůznější fyziologické parametry.

MEDDI BioScan

Možnost orientačního sledování krevního tlaku mobilním telefonem přivítají hlavně ti, kteří se zajímají a starají o své zdraví. Doteď bylo k orientačnímu měření tlaku potřeba alespoň chytrých hodinek nebo jiných zařízení, jejichž cena se pohybuje ve vyšších řádech tisíců.

Ke změření fyziologických hodnot pomocí MEDDI app potřebuje uživatel skutečně pouze svůj chytrý mobilní telefon a jeho přední nebo zadní kameru. První měření si může každý vyzkoušet zdarma. Je třeba zdůraznit, že MEDDI BioScan momentálně neslouží ke zdravotnickým účelům.





Jeho užití je zejména pro osobní potřeby každého uživatele, například pro sledování životního stylu či lze za jeho pomoci dosahovat lepších sportovních výsledků a udržovat celkovou duševní pohodu. BioScan v současné době prochází striktním testováním tak, aby bylo měření co nejspolehlivější. I když už teď dosahuje skvělých výsledků, naší vizí je to, že na konci testování budou data z měření stejně přesná jako data naměřená klasickým tlakoměrem nebo jiným obdobným přístrojem, akorát, že získávání takových dat mobilem bude mnohem rychlejší, jednodušší a přehlednější. Doufám tedy v to, že brzy bude možné MEDDI BioScan využívat i k dalším účelům, vysvětluje Jiří Pecina ze společnosti MEDDI hub, která aplikaci MEDDI app vyvinula.

Ušetřete čas

MEDDI app umožňuje pacientům kdykoli a odkudkoli komunikovat s lékařem. Lékař na základě požadavku nabídne konzultaci, vystaví eRecept nebo doporučí další postup, případně vyzve k fyzické návštěvě u všeobecného lékaře nebo u specialisty. Pacient se tedy prostřednictvím konzultace může též ujistit, že jeho případná návštěva lékaře nebude „zbytečnou cestou“. Lék lze na základě eReceptu přímo z aplikace objednat do jedné z lékáren sítě Dr.Max, se kterou MEDDI hub spolupracuje.

Vysoké množství pacientů podle Jiřího Peciny navštěvuje lékaře i kvůli nemocem, poraněním či jiným zdravotním poruchám, které bezprostřední vyšetření lékaře nevyžadují. Ordinace lékařů, ale i nemocnice jsou tak často přeplněné a lékaři jsou zahlceni, což do jisté míry paralyzuje české zdravotnictví. Nepopírám, že v některých případech je přímý kontakt pacienta a lékaře nenahraditelný, ale jsem přesvědčen, že v určitých situacích je zase přímý kontakt zcela nahraditelný online formou. Online konzultace mnohdy stačí k tomu, aby se pacientovi dostalo náležité pomoci, a to z pohodlí domova nebo odkudkoliv, kde se zrovna nachází. Přes aplikaci lze lékaři sdílet i třeba výsledky již provedených laboratorních testů nebo jiné zdravotnické dokumenty. V MEDDI velmi dbáme na bezpečnost a ochranu zdravotnických dat – jejich sdílení v rámci aplikace je maximálně bezpečné. Tím se MEDDI app zásadně liší od jiných, necertifikovaných komunikačních sítí a poraden, které jsou k takové komunikaci často využívány – tyto alternativy mnohdy nepodléhají přísné kontrole, a může tak docházet k úniku citlivých dat pacientů, jako se stalo například ve Velké Británii, zdůrazňuje Jiří Pecina.

U pacientů, kteří využívají telemedicínu, se návštěvnost lékařských ordinací snižuje v průměru o dvacet až třicet procent a lze se domnívat, že v budoucnu by se mohlo toto číslo ještě zvýšit. Nově si lze prostřednictvím aplikace domluvit schůzku s nutričním terapeutem a brzy by do aplikace měli přibýt i další specialisté z různých oborů, jako je třeba adiktologické nebo psychologické poradenství.

Víte, jaký máte krevní tlak? Ano, pravidelně si ho měřím doma

Tuším, protože mi ho měří lékaři při různých kontrolách

Ne

Pojišťovny? Snad časem

Aplikaci si lze stáhnout zdarma na Google Play nebo App Store. Lze ji též využít prostřednictvím webových stránek www.meddiapp.com. Některé její funkce jsou zdarma, jiné za poplatek – pokud chce uživatel využívat aplikaci naplno a pravidelně, je nejjednodušší si její služby předplatit.





Telemedicína je i oblíbeným zaměstnaneckým benefitem, který zaměstnancům předplácí jejich zaměstnavatel. Některé společnosti také poskytují telemedicínské služby zdarma svým klientům.

V České republice je telemedicína momentálně hrazena z veřejného zdravotního pojištění minimálně. Aktuální nastavení systému úhrad lékařům nevynahradí potřebné investice do vybavení, nejsou tedy motivováni, aby telemedicínu do lékařské praxe plně zapojili. Nicméně lze doufat, že se Česká republika v dohledné době inspiruje třeba Německem, kde již plná úhrada telemedicíny z veřejného zdravotního pojištění funguje a kde MEDDI hub rovněž působí.

Poslechněte si podcast, který jsme k tématu natočili s profesorem Milošem Táborským, kardiologem a zakladatelem Národního telemedicínského centra.