Léky na rýmu, alergii či pilulky proti bolesti mohou brát chuť na sex

Antialergika, léky na nachlazení, doplňky stravy na spaní, stimulanty nebo běžné léky proti bolesti mohou při nesprávném dávkování či kombinování zhoršit erekci, snížit chuť na sex a při dlouhodobém užívání zasáhnout i plodnost. Ne proto, že by byly samy o sobě nebezpečné, ale proto, že se často berou naslepo.
Tyto volně prodejné produkty působí na nervový systém, cévy a hormonální rovnováhu. Přesně na ty mechanismy, které jsou zásadní pro sexuální vzrušení a erekci. Problém většinou není jeden konkrétní přípravek, ale kombinace více volně prodejných léků, stresu, alkoholu a dlouhodobého užívání, vysvětluje magistra Pavla Horáková, vedoucí online poradny Lékárna.cz.
Co s tím? Řešením je podle farmaceutky lékový audit a odborná konzultace s lékárníkem, které dokážou odhalit rizikové kombinace a pomoci nastavit užívání tak, aby léky nebraly víc, než mají.
Útlum místo vzrušení
Sedativní antihistaminika užívaná na alergie tlumí nervový systém a vysušují sliznice, což může vést k horšímu vzrušení a pocitu otupění. U citlivých mužů se to může projevit už při běžné dávce, například se tak projeví i dimetinden v množství jeden mg večer. Riziko výrazně roste při kombinaci s alkoholem nebo při pravidelném užívání.
Podobně nenápadný, ale o to častější je i vliv léků proti bolesti. Nejde u nich většinou o přímý zásah do sexuální funkce, ale o nepřímé působení na organismus.
Ibuprofen, naproxen nebo diclofenac mohou při opakovaném či dlouhodobém užívání zvyšovat krevní tlak, zhoršovat retenci tekutin a únavu. U části mužů to může vést k horší sexuální výkonnosti. Z tohoto pohledu bývá paracetamol nejméně problematickou volbou, říká farmaceutka Horáková.
Volný nos, horší erekce
Kombinované přípravky na nachlazení často obsahují pseudoefedrin nebo fenylefrin. Ty sice uvolňují nos, ale zároveň stahují cévy v celém těle, včetně cév zásobujících topořivá tělesa.
Farmaceutka upozorňuje, že u pseudoefedrinu se potíže objevují často už kolem 60 mg na dávku, zejména při opakovaném užívání během dne, večer nebo v kombinaci se stresem a alkoholem. U fenylefrinu je reakce individuální, ale častější při souběžném užívání kofeinu. U některých mužů se přidává i zhoršení močení, hlavně při potížích s prostatou.
Vysoké dávky kofeinu a dalších stimulantů posouvají tělo do režimu
fight or flight bojuj nebo uteč. Je to automatická, instinktivní reakce těla na vnímané nebezpečí nebo stres, kterou řídí sympatický nervový systém, a erekci rozhodně nepřeje.
U citlivých mužů může už cca 200 mg kofeinu najednou zhoršit erekci, zejména při stresu nebo úzkosti. Denní příjem 400 mg a více často vede k nervozitě, bušení srdce a horší sexuální funkci. Pokud přípravek obsahuje více stimulantů, efekt se násobí.
Když je útlum příliš silný
Sedativní byliny jako kozlík lékařský, chmel, meduňka nebo mučenka mohou snižovat libido tím, že příliš tlumí nervový systém. U kozlíku se to může projevit už při běžných dávkách pro spánek. Podle Pavly Horákové je to typicky 400 až 900 mg extraktu na noc, zvlášť při kombinaci více sedativ nebo alkoholu.
Pokud se cítíte ospalí nebo otupělí v době, kdy chcete být sexuálně aktivní, dávka je pravděpodobně nevhodná. Většina těchto potíží je ale řešitelná. Často stačí upravit dávkování, načasování nebo kombinace přípravků. Právě k tomu slouží lékový audit v Lékárna.cz, který hodnotí všechny léky a doplňky stravy, včetně těch bez receptu, a upozorňuje na rizikové kombinace a také možné vlivy i na sexualitu, vitalitu i plodnost, uzavírá farmaceutka Horáková.