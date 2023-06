S histaminovou intolerancí se dá žít. Musíte se vyhnout přezrálému ovoci, sýrům a dalším potravinám

Zpravidla se uvádí, že HIT má jen malé procento pacientů, ve skutečnosti ji však zřejmě má mnohem více osob, kteří mají typické a přitom obtížně diagnostikované potíže, které jim často nevěří ani jejich okolí. Možná k nim patříte i vy.

Ještě nedávno se ani nevědělo, co to vlastně histaminová intolerance je. Postižení lidé měli nejrůznější nepříjemné příznaky, ale diagnóza pokulhávala. Proto se spekulovalo o psychosomatických příčinách nebo se vše svádělo na nespecifické alergie a přemíru stresu. Úlevou bylo zjistit, že histaminová intolerance je skutečnou, a časem i respektovanou diagnózou, má své zřetelné fyziologické příčiny a s výraznou úpravou životního stylu se s ní dá žít.

Rozdíl mezi alergií a intolerancí

Jak už název napovídá, histaminová intolerance označuje intoleranci, tedy nesnášenlivost histaminu. Rozdíl mezi alergií a nesnášenlivostí je zjevný, zatímco pravá alergie bývá akutního rázu s typickými alergickými projevy, které mohou vést až k anafylaktickému šoku, nesnášenlivost označovaná jako nepravá alergie je plíživá, často s nejasnými a nespecifickými příznaky.

Například nesnášenlivost lepku neboli celiakie z dlouhodobého hlediska vážně poškozuje sliznici střeva a může mít i další závažnější následky včetně úplného rozvratu metabolismu. Nesnášenlivost laktózy projevující se hlavně úpornými průjmy zase poukazuje na to, že náš organismus nedokáže štěpit mléčný cukr laktózu.

Histaminová intolerance tedy nepatří mezi pravé alergie, i když mívá příznaky alergie. Jedno však má s pravými alergiemi společné, a tím je histamin.

Co je histamin a kde se vyskytuje

Histamin je hormon, který se běžně vyskytuje v lidském těle a je potřebný pro mnoho fyziologických procesů a funkcí. Pokud je tělo vystaveno nějaké imunitní reakci, buňky začnou histamin samy produkovat. Jakmile se tělo dostane do kontaktu s alergenem, okamžitě stoupá hladina histaminu v těle. V případě, že jsou hladiny histaminu neúměrně vysoké, může dojít až k anafylaktickému šoku.

Histamin ale také obsahují mnohé potraviny, které po konzumaci mohou u řady lidí způsobovat kopřivku, atopický ekzém nebo reakce pouze podobné alergickým příznakům. Nejedná se však o přímou alergii na konkrétní potravinu, ale pouze na větší přítomnost histaminu.

Náš organismus se však umí vysokým hladinám histaminu účinně bránit, a to tak, že existují enzymy umožňující jeho odbourávání. Problémy s histaminem, což se projevuje celou řadou nejrůznějších nepříjemných příznaků, pak mají lidé, u nichž jsou právě hladiny těchto pomocných enzymů velmi nízké. Jednou ze zmiňovaných látek, které mají za úkol štěpit a odbourávat histamin v těle, je diaminooxidáza (zkráceně DAO).

Proč je DAO málo

Proč bývá hladina diaminooxidázy u někoho tak nízká? Důvody mohou být různé. Může jít i o vrozenou poruchu, anebo získané potíže na základě autoimunitních potíží, infekcí a zánětů v těle. Souvislosti histaminové intolerance se začaly objevovat například s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, fibromyalgií, poruchami štítné žlázy, hormonální nerovnováhou u žen v přechodu, potravinovými alergiemi a intolerancemi, stresem, anebo také Candidovou infekcí střev či pohlavních orgánů.





V souvislosti s hormonálními příčinami se HIT vyskytuje častěji u žen různého věku a také u jejich narozených dětí. Během těhotenství naopak potíže ustupují, protože bývá produkce DAO z ochranných důvodů pro dítě vyšší. Po porodu ale může hladina diaminooxidázy prudce klesnout.

Příznaky histaminové intolerance

Jak tedy zjistit, že se to týká právě vás? Poznat histaminovou intoleranci není snadné, ale nikoli nemožné. Mezi typické příznaky patří kopřivka, bolesti hlavy i silné migrény, výskyt či zhoršení chronického atopického ekzému, ekzém kolem pusy a suché, okoralé rty, pálení a štípání jazyka, výtok z nosu, podráždění sliznic a tvorba průhledného hlenu, výtok a zarudnutí očí, svědění různých částí těla, náhlé snížení tlaku a zrychlení tepu, arytmie, slabosti a závratě, dokonce i psychické potíže, úzkost nebo změna nálady a celková nevolnost, přecitlivělost na parfémy, anémie, průjmy, otoky očí a rtů, mozková mlha a spousta dalších.

Pokud je člověk vystaven většímu množství histaminu dlouhodoběji, potíže se zhoršují, přecházejí do chronického stavu a dochází k sekundárnímu vzniku infekcí, rozvoji astmatu, atopického ekzému a dalším příznakům nejrůznějšího charakteru, které mohou opravdu velmi komplikovat a znepříjemňovat život až na hranici únosnosti. Existuje řešení? Určitě ano, je jím nízkohistaminová dieta. Někdy také lékaři pacientům doporučují užívání enzymu DAO izolovaného z ledvin prasat, a to před každým jídlem.

Jakým potravinám se při HIT vyhnout?

Byla prokázána přímá souvislost histaminové intolerance s kvasinkovou infekcí a jako první pomoc se doporučuje okamžitě vysadit cukr a alkohol. Potíže mohou také souviset s obsahem biogenního aminu tyraminu v různých fermentovaných potravinách, proto je nutné se jim jednoznačně vyhnout. Pomoci může pak úprava jídelníčku a životního stylu i vyloučení veškerých alergenů (při prokázáné souvislosti s potravinovými alergiemi) ze stravy, také však je preferovat pouze potraviny, které nezvyšují hladinu histaminu v těle.

Mezi zakázané potraviny při HIT patří veškeré fermentované potraviny, tedy všechno to, co kvasí. Kysané zelí, kvašená zelenina, veškeré alkoholické nápoje, především pivo a víno, zralé sýry, polotovary a ohřívané potraviny, pečivo s droždím, cokoliv, co není čerstvé, přezrálé ovoce a všechno dle individuální snášenlivosti.

Někomu vadí kofein, kakao, vysokoprocentní čokoláda, jahody, zralá rajčata, silný fermentovaný černý čaj, dokonce i jogurty nebo veganské jogurty s bifidokulturami, protože v nich probíhalo mléčné kvašení. Hodně histaminu bývá také v konzervovaných rybách. Je nutné vysadit všechny potraviny obsahující větší množství histaminu a biogenních aminů.

Biogenní aminy, konkrétně tyramin obsahují například zralé sýry, kakao a hodně zralé ovoce, jejichž konzumace může způsobit potíže také pacientům užívající inhibitory monoaminooxidázy (určitý druh antidepresiv blokující odbourávání serotoninu), což může ve vzácných případech způsobit i tyraminový nebo serotoninový syndrom projevující se nepříjemnými příznaky v důsledků prudkého zvýšení hladiny serotoninu nad únosnou míru.

Pokud máte podezření na histaminovou intoleranci a trápí vás podivné příznaky po konzumaci určitých jídel, a zpravidla velmi oblíbených, navštivte svého alergologa imunologa a nechte si zjistit hladinu DAO z rozboru krve v laboratoři. Pak vás pravděpodobně čeká dieta a budete se muset konkrétním potravinám vyhnout. Je ale důležité zjistit skutečnou příčinu svých potíží a odhalit či vyloučit případné zánětlivé onemocnění střev, pravé potravinové alergie nebo třeba chronickou kvasinkovou infekci.